Обработка событий изменения радиокнопок в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы отслеживать изменение состояния группы радио-кнопок, используйте комбинацию методов querySelectorAll и addEventListener , чтобы назначить обработчик события change . Вот пример реализации:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('input[type="radio"][name="groupName"]').forEach(radio => { radio.addEventListener('change', () => console.log(radio.value)); });

Ключевые моменты:

querySelectorAll выбирает все радио-кнопки в группе.

выбирает все радио-кнопки в группе. forEach устанавливает обработчик события change для каждого из элементов группы.

устанавливает обработчик события для каждого из элементов группы. addEventListener следит за изменениями состояния радио-кнопок.

следит за изменениями состояния радио-кнопок. console.log(radio.value) выводит значение выбранной кнопки. Вы можете заменить его на функциональность, которая лучше подходит для решения ваших задач.

Эффективное отслеживание состояния

Для быстрого и эффективного контроля состояния радио-кнопок рекомендуется сохранять информацию о последней выбранной кнопке. У нас уже есть переменная для этого:

JS Скопировать код let previousChoice; // Кто был выбран в прошлый раз? document.querySelectorAll('input[type="radio"][name="groupName"]').forEach((button) => { button.addEventListener('change', function() { if (this.checked) { // Интересно, но раньше у нас была выбрана другая кнопка? console.log(`Предыдущий выбор: ${previousChoice || "не был сделан"}; Текущий выбор: ${this.value}`); previousChoice = this.value; // И вот новый выбор! } }); });

Группировка радио-кнопок с использованием форм

Логическая группировка радио-кнопок внутри HTML-тега <form> обеспечивает не только удобство взаимодействия, но и простоту интеграции с сервером, что обеспечивает чёткую структуру передаваемых данных.

Поддержка работы с клавиатурой

Учитывая, что многие пользователи предпочитают использовать клавиатуру вместо мыши, важно обеспечить корректное срабатывание события change при переключении кнопок с помощью клавиш. Дополнительная проверка события click поможет убедиться в этом.

Визуализация

Представим радио-кнопки в роли актёров:

Markdown Скопировать код Сцена 🎭 [🔘] Актёр 1 [🔳] Актёр 2 [🔳] Актёр 3

Событие OnChange сравнимо с аплодисментами зрителей при появлении нового актёра на сцене:

Markdown Скопировать код Актёр 1: [🔘^ (аплодисменты 👏)] [🔳] [🔳] Актёр 2: [🔳] [🔘^ (аплодисменты 👏)] [🔳] Актёр 3: [🔳] [🔳] [🔘^ (аплодисменты 👏)]

Когда актёр повторно выходит на сцену, аплодисменты не звучат:

Markdown Скопировать код [🔘^] Актёр 1 выходит снова Состояние события: 🚫 (без аплодисментов 👏, этот актёр уже запомнился!)

Обработка событий в других браузерах

Несмотря на тенденцию к стандартизации в веб-разработке, браузеры иногда интерпретируют стандарты по-разному, что приводит к отличиям в обработке событий. Поэтому всегда важно проводить тестирование в различных браузерах.

Доступность для всех пользователей

Обеспечение высокой доступности приложения является хорошим тоном в разработке. Используя ARIA-атрибуты, вы сделаете радио-кнопки доступными для пользователей-инвалидов.

Ключевое слово 'this' в обработчиках событий

Обработчики событий служат обозревателями для всего, что происходит в приложении. Однако ключевое слово 'this' служит своего рода "шпионским инструментом", предоставляющим детальную информацию о происходящем событии.

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