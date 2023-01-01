Обработка нескольких кнопок submit в ASP.NET MVC

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Быстрый ответ

Удобный способ работы с несколькими кнопками отправки в ASP.NET MVC осуществляется через контроллер. Присвойте каждой кнопке уникальные значения атрибута name , придерживаясь следующих правил: у каждой кнопки должен быть name="action" и уникальное значение value . В контроллере вам нужно проанализировать параметр action для определения, какая кнопка была нажата.

HTML Скопировать код <button type="submit" name="action" value="Send">Отправить</button> <button type="submit" name="action" value="Cancel">Отменить</button>

Контроллер определяет нажатую кнопку и обрабатывает соответствующее действие:

csharp Скопировать код [HttpPost] public ActionResult MyAction(string action) { switch (action) { case "Send": // Процесс отправки! break; case "Cancel": // Отмена была выбрана. break; } return View(); }

Такой подход позволяет контроллеру чётко и ясно обрабатывать каждую кнопку отправки без необходимости использования дополнительного JavaScript.

Использование атрибутов

С течением времени и ростом приложения формы становятся сложнее. Для обработки таких форм удобны методы, использующие пользовательские атрибуты.

Расширенное использование атрибутов

MultipleButtonAttribute – это атрибут, позволяющий связывать методы действий с определенными кнопками.

csharp Скопировать код public class MultipleButtonAttribute : ActionNameSelectorAttribute { public string Name { get; set; } public string Argument { get; set; } public override bool IsValidName(ControllerContext controllerContext, string actionName, MethodInfo methodInfo) { bool isValidName = false; var keyValue = $"{Name}:{Argument}"; var value = controllerContext.Controller.ValueProvider.GetValue(keyValue); // Проверяем, была ли нажата кнопка. if (value != null) { // Связываем нажатие кнопки с соответствующими методами действий. controllerContext.Controller.ControllerContext.RouteData.Values[actionName] = Argument; isValidName = true; } return isValidName; } }

Для эффективного использования методов с атрибутами:

csharp Скопировать код [HttpPost] [MultipleButton(Name = "action", Argument = "Send")] public ActionResult Send() { // Выполняется процесс отправки... return View("Success"); } [HttpPost] [MultipleButton(Name = "action", Argument = "Cancel")] public ActionResult Cancel() { // Попробуем ещё раз? return View(); }

Работа с Razor Pages

Razor Pages в ASP.NET Core упрощают работу с несколькими кнопками отправки с помощью методов обработчиков.

Надёжный и безопасный код

Правильное написание кода, гарантирующего безопасность, также важно, как и разработка функциональных возможностей.

Многоязычная поддержка и безопасность кода

Надёжный код предотвращает XSS-атаки и поддерживает различные языки. Используйте Html.Encode для безопасной работы с пользовательским вводом и обеспечьте многоязычность, прибегая к ресурсам для кнопок.

Разделение логики действий и элементов интерфейса

Целесообразно разделить логику действий и названия элементов интерфейса, что снизит сложность зависимостей и упростит поддержку кода.

Визуализация

Визуализируйте форму на веб-сайте как панель управления, где каждая кнопка выполняет свою задачу:

Панель управления: [✔️Утвердить] [❌Отклонить] [✏️Редактировать] [🗑️Удалить]

И вот так это выглядит в HTML:

HTML Скопировать код <button name="action" value="approve">✔️ Утвердить</button> <button name="action" value="reject">❌ Отклонить</button> <button name="action" value="edit">✏️ Редактировать</button> <button name="action" value="delete">🗑️ Удалить</button>

Контроллер запускает соответствующее действие:

csharp Скопировать код public ActionResult ControlAction(string action) { switch (action) { case "approve": // Утверждение транзакции. break; case "reject": // Отклонение предложения. break; case "edit": // Редактирование данных. break; case "delete": // Удаление записи. break; } }

Следовательно, форма функционирует в качестве удобной панели управления.

Организация кода в сложных формах и масштабируемость

Сложные формы с множеством кнопок требуют особого подхода к организации кода и его масштабированию.

Шаблоны для масштабируемости

Используйте стратегические шаблоны, инкапсулируя действия отправки в отдельные классы – это улучшает расширяемость форм и облегчает тестирование.

Обработка действий без отправки форм

Для действий, не требующих отправки формы, таких как "Cancel", используйте Html.ActionLink . Это поможет улучшить производительность и сделать URL более чистыми.

Разделение форм для большей ясности

Если форма включает в себя разнообразные действия, стоит подумать о разделении её на отдельные формы. Это делает код кристально чистым и упрощает отслеживание изменений.

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