Обработка комбинаций Ctrl/Shift/Alt в jQuery и JavaScript#Основы JavaScript #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Для выявления активации клавиш
Ctrl,
Shift и
Alt совместно с кликом применяйте свойства
ctrlKey,
shiftKey и
altKey объекта
event. Они служат булевыми индикаторами активации этих клавиш.
Пример кода:
document.addEventListener('click', (event) => {
console.log(`Ctrl: ${event.ctrlKey}, Shift: ${event.shiftKey}, Alt: ${event.altKey}`);
});
Этот скрипт выведет в консоль булевые значения для клавиш
Ctrl,
Shift и
Alt при наступлении события клика.
Определение активации правых или левых модификаторов
В некоторых случаях важно знать, какая клавиша, правая или левая, была активирована. Рассмотрим использование свойств
event.ctrlLeft и
event.altLeft. Однако, учтите что полная совместимость этих свойств между различными браузерами не гарантируется.
document.addEventListener('click', (event) => {
if (event.ctrlKey) {
var side = event.ctrlLeft ? 'левая' : 'правая';
console.log(`Нажата ${side} клавиша Ctrl. Вы как профессионал!`);
}
});
Нейтрализация стандартного поведения
Для отмены стандартных действий браузера при использовании специалных комбинаций клавиш, используйте
event.preventDefault().
document.addEventListener('click', (event) => {
if (event.ctrlKey) {
event.preventDefault();
console.log('Стандартная комбинация клавиш была отменена с помощью preventDefault.');
}
});
Улучшенное управление событиями с помощью jQuery
При работе с jQuery лучше использовать метод
.on() вместо
.bind(), чтобы эффективнее управлять событиями.
$(document).on('click', (event) => {
if (event.shiftKey) {
console.log('Совместно с кликом была активирована клавиша Shift. Это забавно!');
}
});
Визуализация
Считайте клавиатуру экстравагантным входом в клуб:
Обычный клик:
🚪🖱️ -> Обычный клиент прибыл!
Клик + Ctrl:
🚪🧻🔒🖱️ -> Добро пожаловать, обладатель пропуска Ctrl!
Клик + Shift:
🚪🧻⬆️🖱️ -> Мы рады представителю клуба Shift!
Клик + Alt:
🚪🧻🌀🖱️ -> Впустите гостя с бейджиком Alt!
Каждый из этих символов открывает двери в новые области вашего приложения.
Различия в браузерах: некоторые тонкости
Хотя работа модификаторных клавиш наиболее стандартная, могут возникнуть незначительные различия в их поведении в зависимости от браузера и операционной системы. Например, на MacOS
metaKey может выполнять функции
ctrlKey. Учитывайте эти особенности.
document.addEventListener('click', (event) => {
const isMac = navigator.platform.toUpperCase().indexOf('MAC') >= 0;
const ctrlOrCmd = isMac ? event.metaKey : event.ctrlKey;
console.log(`Нажатие Ctrl на Windows или Cmd на Mac?: ${ctrlOrCmd}`);
});
Ограничения в обработке нажатий
Во время обработки кликов с активированными модификаторными клавишами следует учесть определённые ограничения. Например, одновременное нажатие
Ctrl + Alt + Shift будет воспринято так же, как и активация каждой из этих клавиш по отдельности. Для сложных задач стоит использовать отдельные обработчики для каждого события клавиатуры.
Обратная связь с пользователем
Качественная обратная связь – гарантия успешного UX. Пользователи оценят, если они увидят, что их действия с клавишами были правильно учтены, или когда они допустили ошибку. Не оставляйте их в непонятке.
document.addEventListener('click', (event) => {
if (event.ctrlKey && event.altKey) {
showMessage('Вы активировали комбинацию Ctrl + Alt! Открыта секретная функция!');
}
});
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Станислав Плотников
фронтенд-разработчик