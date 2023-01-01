Обработка кликов вне div в jQuery: исключаем элемент по id

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Быстрый ответ

Предположим, у вас на странице есть блок с ID #excludedDiv , и вам необходимо отслеживать клики по всей странице, но исключая эту область. Пример кода на jQuery будет выглядеть так:

JS Скопировать код $(document).on('click', function(event) { if (!$(event.target).is('#excludedDiv, #excludedDiv *')) { alert('Клик произошёл за пределами области #excludedDiv'); // Это достижение! 🏆 } });

В данном коде мы устанавливаем обработчик события на всю страницу. С помощью метода .is() проверяем, не является ли цель события event.target элементом #excludedDiv или его потомком ( #excludedDiv * ). Если это так, то срабатывает указанная функция.

Теперь далее погрузимся и рассмотрим более продвинутые методы обработки кликов вне заданного блока.

Продвинутые техники взаимодействия с DOM

Делегирование событий

Делегирование событий — это назначение обработчика родительскому элементу (в данном случае document ) и ожидание всплытия события от дочерних элементов. Поймать его — это как в игре "сломанный телефон", только с кликами!

Эффективный обход элементов DOM

С помощью метода .closest() мы можем всесторонне изучить DOM. Исходя от event.target , он поднимается вверх по дереву элементов в поисках указанного селектора или до тех пор, пока не достигнут корень. Это подъём на вершину DOM, но ресурсы затрачивает ваш компьютер, а не вы!

JS Скопировать код $(document).on('click', function(event) { if ($(event.target).closest('#excludedDiv').length === 0) { // Поздравляем! Вы успешно не учли блок #excludedDiv (за что получаете в Память печеньку) 🍪 } });

Контроль за событиями

Чтобы события внутри #excludedDiv не всплывали до общего обработчика кликов, воспользуйтесь методом event.stopPropagation() . Это словно сообщение для событий: "Здесь занято, просьба не беспокоить".

Визуализация

Визуализируем работу нашего обработчика кликов с помощью простой схемы:

🌐🖱️ Клик по любому месту на странице (Зона взаимодействия ...) | | ┌────────────┐ | | 🚫🖱️ | | | Не сюда | (Считайте это как указ "Сюда кликать не надо") | ┌────────────┘ | 🔵 Зарегистрировано событие клика (Вот! Это то, что нам нужно!)

Работа в различных условиях

Учёт динамичного контента

Если контент на вашей странице постоянно обновляется и обработчики событий назначены до появления нового контента, они не будут работать с этими элементами. Это как прийти на вечеринку последним и уйти первым, так ничего и не сделав! Решение — использовать события, привязанные к стабильно присутствующим элементам.

Обработка сложных условий

Если ваш блок имеет уникальный класс, скажем .excluded-div-class , используйте методы .parents() и .hasClass() для более детальной проверки клика.

JS Скопировать код $(document).on('click', function(event) { if (!$(event.target).parents().hasClass('excluded-div-class')) { // Клик был сделан вне исключенной зоны. Получите заслуженную медаль за успех! 🏅 } });

Проблемы с производительностью

Сложные селекторы или множество событий могут замедлить работу ваших скриптов. Это подобно дорожному затору: если машин немного — проблем нет, но если поток автомобилей — пробка неизбежна. Стараетесь писать селекторы максимально конкретно и минимизируйте логику в обработчиках событий.

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