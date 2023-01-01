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Обработка кликов вне div в jQuery: исключаем элемент по id
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Обработка кликов вне div в jQuery: исключаем элемент по id
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Обработка кликов вне div в jQuery: исключаем элемент по id

#Работа с DOM  #События в браузере  #jQuery  
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Быстрый ответ

Предположим, у вас на странице есть блок с ID #excludedDiv, и вам необходимо отслеживать клики по всей странице, но исключая эту область. Пример кода на jQuery будет выглядеть так:

JS
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$(document).on('click', function(event) {
  if (!$(event.target).is('#excludedDiv, #excludedDiv *')) {
    alert('Клик произошёл за пределами области #excludedDiv'); // Это достижение! 🏆
  }
});

В данном коде мы устанавливаем обработчик события на всю страницу. С помощью метода .is() проверяем, не является ли цель события event.target элементом #excludedDiv или его потомком (#excludedDiv *). Если это так, то срабатывает указанная функция.

Теперь далее погрузимся и рассмотрим более продвинутые методы обработки кликов вне заданного блока.

Пошаговый план для смены профессии

Продвинутые техники взаимодействия с DOM

Делегирование событий

Делегирование событий — это назначение обработчика родительскому элементу (в данном случае document) и ожидание всплытия события от дочерних элементов. Поймать его — это как в игре "сломанный телефон", только с кликами!

Эффективный обход элементов DOM

С помощью метода .closest() мы можем всесторонне изучить DOM. Исходя от event.target, он поднимается вверх по дереву элементов в поисках указанного селектора или до тех пор, пока не достигнут корень. Это подъём на вершину DOM, но ресурсы затрачивает ваш компьютер, а не вы!

JS
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$(document).on('click', function(event) {
  if ($(event.target).closest('#excludedDiv').length === 0) {
    // Поздравляем! Вы успешно не учли блок #excludedDiv (за что получаете в Память печеньку) 🍪
  }
});

Контроль за событиями

Чтобы события внутри #excludedDiv не всплывали до общего обработчика кликов, воспользуйтесь методом event.stopPropagation(). Это словно сообщение для событий: "Здесь занято, просьба не беспокоить".

Визуализация

Визуализируем работу нашего обработчика кликов с помощью простой схемы:

🌐🖱️ Клик по любому месту на странице (Зона взаимодействия ...)
|
|     ┌────────────┐
|     |  🚫🖱️      |
|     |  Не сюда   | (Считайте это как указ "Сюда кликать не надо")
|     ┌────────────┘
|
🔵 Зарегистрировано событие клика (Вот! Это то, что нам нужно!)

Работа в различных условиях

Учёт динамичного контента

Если контент на вашей странице постоянно обновляется и обработчики событий назначены до появления нового контента, они не будут работать с этими элементами. Это как прийти на вечеринку последним и уйти первым, так ничего и не сделав! Решение — использовать события, привязанные к стабильно присутствующим элементам.

Обработка сложных условий

Если ваш блок имеет уникальный класс, скажем .excluded-div-class, используйте методы .parents() и .hasClass() для более детальной проверки клика.

JS
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$(document).on('click', function(event) {
  if (!$(event.target).parents().hasClass('excluded-div-class')) {
    // Клик был сделан вне исключенной зоны. Получите заслуженную медаль за успех! 🏅
  }
});

Проблемы с производительностью

Сложные селекторы или множество событий могут замедлить работу ваших скриптов. Это подобно дорожному затору: если машин немного — проблем нет, но если поток автомобилей — пробка неизбежна. Стараетесь писать селекторы максимально конкретно и минимизируйте логику в обработчиках событий.

Полезные материалы

  1. click event | jQuery API Documentation — Хорошо структурированное руководство по использованию метода .click() в jQuery.
  2. Element: click event – Web APIs | MDN — Детализированное описание события клика в стандартных веб-API.
  3. .on() | jQuery API Documentation — Подробное руководство по работе с событиями в jQuery.
  4. jQuery Event Methods — Начальное руководство по методам событий jQuery.
  5. asp.net – Call javascript function after specific time intervals – Stack Overflow — Пример практического использования Event.stopPropagation().
  6. You Might Not Need jQuery — На сайте предлагаются альтернативы функциям jQuery на чистом JavaScript.
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Что происходит, если клик происходит внутри элемента #excludedDiv?
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Элина Баранова

разработчик Android

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