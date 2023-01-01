Обновление текущей страницы без JavaScript и абсолютного пути#Веб-разработка #Основы HTML #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Немедленное обновление страницы можно осуществить с помощью следующего HTML-кода:
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.location.reload()">Перезагрузить страницу</a>
При нажатии на ссылку функция
window.location.reload() производит обновление страницы, сохраняя её текущий адрес. Это имитирует поведение клиентских закладок.
Изучение различных подходов
Представленный "Быстрый ответ" – это лишь один из возможных способов обновления страницы. Давайте рассмотрим и другие методы.
Перезагрузка страницы с использованием href – HTML-решение
Если применение JavaScript нежелательно или вы предпочитаете строгое соблюдение HTML стандартов, можно прибегнуть к такому решению с атрибутом
href:
<a href=".">Перезагрузить страницу</a>
Точка в атрибуте
href представляет собой ссылку на текущий каталог, что приводит к обновлению страницы. Стоит отметить, что работоспособность данного метода следует проверять в разных браузерах, поскольку могут возникнуть неожиданные эффекты.
Расширяем инструментарий
Существует множество подходов к решению задачи, которые могут расширить вашу "программистскую" копилку:
Динамическая перезагрузка: пример кода на стороне сервера
Для динамически создаваемых страниц применим серверный код, например, на PHP:
<a href="<?php echo $_SERVER["REQUEST_URI"]; ?>">Перезагрузить страницу</a>
Использование пустых href
Отсутствующее значение атрибута
href позволяет обновить страницу по умолчанию:
<a href="">Перезагрузить страницу</a>
Возвращаемся к JavaScript
Метод
window.location.reload(true) обновляет страницу, обеспечивая загрузку последней версии с сервера:
window.location.reload(true);
Также можно обновить страницу, присвоив
window.location.href текущее его же значение:
window.location.href = window.location.href;
Учет доступности и UX: без скриптов – без проблем
Мы учитываем потребности пользователей, для которых важна доступность сайта вне зависимости от наличия скриптов, предоставив альтернативные способы обновления страницы.
Обязанности создателей содержимого: учет сохранения данных
Важно помнить о том, что некоторые методы, вроде пустого
href, могут привести к сбросу данных, переданных методом POST. Выбор подхода зависит от конкретной задачи.
Визуализация
Процесс обновления страницы можно сравнить с перезапуском любимого музыкального трека:
До: 🎵🕒 – Музыка звучит, трек на третьей минуте
<a href="javascript:location.reload()">🔄 Обновить композицию</a>
После: 🎵🕒➡️🎵🕛 – Музыка начинает звучать с начала
Перезагрузка страницы подобна повторному прослушиванию уже знакомой композиции с самого начала.
Переход по уровням каталога с помощью ".."
Две точки
.. позволяют подняться на уровень выше в иерархии каталогов:
<a href="..">Перейти на уровень вверх</a>
Это прямое и интуитивно понятное действие, аналогичное возврату в предыдущую папку. Не забывайте учитывать структуру ваших файлов, чтобы избежать ошибок.
Полезные материалы
- Location: reload() method – Web APIs | MDN — Подробности о методе
Location.reload()в JavaScript.
- HTML a tag — Все возможности HTML-тега
<a>.
- How do I refresh a page using JavaScript? – Stack Overflow — Отзывы и рекомендации сообщества разработчиков по перезагрузке страницы с использованием JavaScript.
- How to reload a page using JavaScript – Stack Overflow — Список эффективных способов для перезагрузки страницы с помощью JavaScript.
- JavaScript Window Location — Обзор объекта
window.locationи его функций.
Ксения Сорокина
веб-техредактор