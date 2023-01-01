Обновление страницы без сброса позиции скролла: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сохранить место прокрутки на странице при её перезагрузке, можно применить sessionStorage . Запишите текущую позицию по оси Y перед обновлением страницы и затем восстановите её:

JS Скопировать код // Отправляемся? Запомним, где вы остановились. window.onbeforeunload = () => sessionStorage.setItem('scrollPos', window.scrollY); // Добро пожаловать обратно! Мы сохранили вашу позицию. window.onload = () => window.scrollTo(0, sessionStorage.getItem('scrollPos') || 0);

Данный метод прост в применении и непосредственен. Он особенно полезен для поддержания состояния пользовательского интерфейса после обновления страницы.

Дополнительные методы

Если JavaScript отключен

Если JavaScript отключен или не работает, нет проблем! Просто добавьте позицию прокрутки в параметры URL:

HTML Скопировать код <a href="your-page.html?scroll=1000">Обновить</a>

А вот как выполнить это с помощью HTML без JavaScript:

HTML Скопировать код <body onload="window.scrollTo(0, location.search.split('scroll=')[1])">

Кто сказал, что без JavaScript нельзя обойтись? Есть решение и без него.

Метод с использованием jQuery

Для специалистов в jQuery позволю предложить такой вариант:

JS Скопировать код // Уходим? Не забудьте взять с собой позицию прокрутки! $(window).on('beforeunload', function() { var scrollPosition = $(document).scrollTop(); sessionStorage.setItem('scrollPos', scrollPosition); }); // Разбираемся, начиная с восстановления позиции прокрутки! $(window).on('load', function() { if (sessionStorage.scrollPos) { $('html, body').scrollTop(sessionStorage.getItem('scrollPos')); } });

Такой подход с использованием jQuery обладает более высокой читаемостью.

Как справиться с динамическим содержимым

Если на странице присутствует динамическое содержимое, которое может меняться во время загрузки, не стоит волноваться. Осуществите восстановление позиции прокрутки после полного загрузки страницы:

JS Скопировать код window.onload = () => { setTimeout(() => { // Дадим время, чтобы страница загрузилась полностью. window.scrollTo(0, sessionStorage.getItem('scrollPos') || 0); }, 100); // Если нужно, откорректируйте задержку. };

Немного терпения обеспечит безупречное восстановление места прокрутки.

Надёжное применение

Очистка сессионного хранилища

Слишком много данных в sessionStorage ? Поддерживайте порядок:

JS Скопировать код window.onload = () => { const savedPos = sessionStorage.getItem('scrollPos'); if (savedPos) { window.scrollTo(0, savedPos); // После себя прибирайте! sessionStorage.removeItem('scrollPos'); } };

Это обеспечит аккуратность и комфорт в использовании сессионного хранилища.

sessionStorage против localStorage

Используйте sessionStorage для временного хранения данных. Новая вкладка — это новая сессия. localStorage подходит для хранения данных на более долгий срок, но использование его для сохранения позиции прокрутки может быть не самым лучшим решением.

Ручное обновление страницы с сохранением позиции прокрутки

Если требуется обновить страницу вручную и при этом сохранить текущую позицию прокрутки, вот как это сделать:

JS Скопировать код function refreshPageWithScrollPosition() { var currentScroll = window.scrollY; // Обновим страницу, не забыв о позиции прокрутки! document.location.href = `your-page.html?scroll=${currentScroll}`; }

Если использование sessionStorage не подходит, можно воспользоваться записью в URL.

Визуализация

Представим веб-страницу как тропу:

Markdown Скопировать код Тропа: [🏞️ Начало] ---- (прокрутка) ---- [🌲 Середина пути] ---- (продолжение) ---- [🏔️ Вершина]

Обновились и получили:

Markdown Скопировать код ✨ После обновления ✨ [🏞️ Начало] // Мы снова вернулись в начало.

Но если вы применили JavaScript:

JS Скопировать код // Отметим ориентир перед уходом. window.sessionStorage.setItem('scrollPosition', window.scrollY); // После обновления вернёмся к отмеченному месту. window.scrollTo(0, window.sessionStorage.getItem('scrollPosition'));

И тропа теперь помнит вас:

Markdown Скопировать код ⚡️ После обновления ⚡️ [Вы вернулись на: 🏔️ Вершину] // Позиция прокрутки сохранена!

Возвращайтесь и продолжите свой путь с того места, на котором остановились.

Управление прокруткой с scrollRestoration

Для обеспечения наилучшего пользовательского опыта воспользуйтесь функцией history.scrollRestoration :

JS Скопировать код if ('scrollRestoration' in history) { history.scrollRestoration = 'manual'; }

Это даст вам полный контроль над прокруткой страницы и улучшит взаимодействие пользователя с сайтом.

Решение для полной перезагрузки страницы

Если необходима полная перезагрузка страницы:

JS Скопировать код window.onbeforeunload = () => { sessionStorage.setItem('scrollPos', window.scrollY); // Иногда нужно решаться на решительные действия! document.location.reload(true); };

Это поможет оставить личный след даже при полном обновлении страницы с очисткой кэша.

Совместимость и производительность

Не стоит полагаться полностью на сторонние библиотеки. Производительность и совместимость с браузерами должны иметь приоритет. Не каждая стратегия будет работать одинаково в разных браузерах.

Полезные материалы