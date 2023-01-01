Обновление содержимого iframe через jQuery: id и классы#Работа с DOM #jQuery #Встраивание (iframe)
Быстрый ответ
Если вы хотите быстро обновить iframe с использованием jQuery, просто сбросьте его атрибут
src таким образом:
$('#iframeId').attr('src', $('#iframeId').attr('src'));
В случае необходимости перезагрузки без использования jQuery можно применить метод
reload():
document.getElementById('iframeId').contentWindow.location.reload(true);
Если iframe находится на том же источнике, то метод
reload() работает наиболее эффективно. Однако при работе с iframe, расположенными на других источниках, повторное применение атрибута
src становится необходимым из-за действующих ограничений политики одного источника.
Решения для разных ситуаций
Выбрать подходящий инструмент с учётом конкретной ситуации – это залог успеха. Приводим несколько подходов, адаптированных под различные условия:
Незаметное обновление контента
Чтобы обновить содержимое незаметно и без нарушения работы пользовательского интерфейса, просто измените значение
src:
// Мягкое и бесшумное обновление контента
$('#myframe').attr('src', 'http://somesite.com/something/new');
Изменение нескольких iframe
Если вам необходимо работать с несколькими iframe, определёнными по идентификаторам или классам, сосредоточьтесь только на нужных элементах:
// Точное адресованное изменение с помощью jQuery
$('iframe.myframe').attr('src', function(i, val) { return val; });
Сохранение начального источника
Если URL ваших iframe часто изменяется, вот как сохранить начальный источник при его замене:
// Принцип последовательности — ваш ключ к успеху
$('#currentElement').attr('src', 'http://somesite.com/something/new');
Автообновление при детектировании изменений
Если необходимо автоматическое обновление содержимого iframe при наступлении изменений в другой элемент, установите слушатель событий и инициируйте обновление:
// Обнаружены изменения в iframe! Произвожу обновление.
$('#otherIframe').on('contentChanged', function() {
$('#currentElement').attr('src', function(i, val) { return val; });
});
Визуализация
Продумайте работу над iframe как процесс замены содержимого в окне, не влияющий на качество и структуру самого окна. С помощью jQuery вы можете менять содержимое "окна", оставляя "каменную стену" нетронутой.
Ваша \"стена\" (iframe): 🖼️👀 -> 💨 -> 🖼️👀
Пример обновления содержимого с помощью jQuery:
// Меняем содержимое, не затрагивая структуру
$('iframe#masterpiece').attr('src', 'new_painting.jpg');
🔄 Операция завершена: ваша "стена" осталась в неизменном состоянии!
Содержимое до: 🖼️🏛️
Обновляем... : 🔄
Содержимое после: 🖼️🌌
Суть в том, что содержимое внутри фрейма меняется быстро, не затрагивая сам фрейм.
Тонкости работы с перезагрузкой iframe
Учтём ключевые моменты перезагрузки iframe, что поможет создать на их основе компактное руководство.
UX: Забота о комфорте пользователя
Перезагрузка iframe должна быть максимально гладкой и незаметной для обеспечения качественного пользовательского опыта.
Соблюдение безопасности
При работе с iframe от других доменов, аккуратно обновляйте атрибут
src в соответствии с небходимостью:
// Будьте осторожны: зона кросс-доменных ограничений!
$('#iframeId').attr('src', $('#iframeId').attr('src'));
Обновление по инициативе пользователя
Дайте пользователям возможность самостоятельно обновить iframe с помощью прямой ссылки на перезагрузку:
<!-- Возможность пользовательского обновления -->
<a href="" target="_SELF">Обновить</a>
Сохранение структурной последовательности
Придерживайтесь единого механизма именования идентификаторов и классов для ваших iframe. Это поможет упростить написание кода и стилизацию элементов.
Автообновление или ручное вмешательство?
Выбирайте между автоматическим обновлением и обновлением по требованию пользователя. Стратегия программирования должна быть подстроена в соответствии с выбором между этими двуми подходами.
Полезные материалы
- .attr() | jQuery API Документация — Работа с атрибутами элементов в jQuery.
- .load() | jQuery API Документация — Примеры использования метода
.load()для AJAX-запросов.
- .ready() | jQuery API Документация — Подготовка кода jQuery к выполнению после полной загрузки DOM.
- <iframe>: Элемент встроенного фрейма – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Подробная информация об элементе
<iframe>от ресурса MDN.
- Избегание конфликтов с другими библиотеками | jQuery Learning Center — Способы предотвращения конфликтов между jQuery и другими JavaScript-библиотеками.
- Как обновить IFrame с помощью Javascript? – Stack Overflow — Обсуждения разработчиков о различных способах обновления iframe.
- Location: reload() метод – Веб-API | MDN — Глубоко вникая в тему обновления документов с использованием метода Location.reload().
Элина Баранова
разработчик Android