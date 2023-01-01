Обновление содержимого iframe через jQuery: id и классы

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Быстрый ответ

Если вы хотите быстро обновить iframe с использованием jQuery, просто сбросьте его атрибут src таким образом:

JS Скопировать код $('#iframeId').attr('src', $('#iframeId').attr('src'));

В случае необходимости перезагрузки без использования jQuery можно применить метод reload() :

JS Скопировать код document.getElementById('iframeId').contentWindow.location.reload(true);

Если iframe находится на том же источнике, то метод reload() работает наиболее эффективно. Однако при работе с iframe, расположенными на других источниках, повторное применение атрибута src становится необходимым из-за действующих ограничений политики одного источника.

Решения для разных ситуаций

Выбрать подходящий инструмент с учётом конкретной ситуации – это залог успеха. Приводим несколько подходов, адаптированных под различные условия:

Незаметное обновление контента

Чтобы обновить содержимое незаметно и без нарушения работы пользовательского интерфейса, просто измените значение src :

JS Скопировать код // Мягкое и бесшумное обновление контента $('#myframe').attr('src', 'http://somesite.com/something/new');

Изменение нескольких iframe

Если вам необходимо работать с несколькими iframe, определёнными по идентификаторам или классам, сосредоточьтесь только на нужных элементах:

JS Скопировать код // Точное адресованное изменение с помощью jQuery $('iframe.myframe').attr('src', function(i, val) { return val; });

Сохранение начального источника

Если URL ваших iframe часто изменяется, вот как сохранить начальный источник при его замене:

JS Скопировать код // Принцип последовательности — ваш ключ к успеху $('#currentElement').attr('src', 'http://somesite.com/something/new');

Автообновление при детектировании изменений

Если необходимо автоматическое обновление содержимого iframe при наступлении изменений в другой элемент, установите слушатель событий и инициируйте обновление:

JS Скопировать код // Обнаружены изменения в iframe! Произвожу обновление. $('#otherIframe').on('contentChanged', function() { $('#currentElement').attr('src', function(i, val) { return val; }); });

Визуализация

Продумайте работу над iframe как процесс замены содержимого в окне, не влияющий на качество и структуру самого окна. С помощью jQuery вы можете менять содержимое "окна", оставляя "каменную стену" нетронутой.

Markdown Скопировать код Ваша \"стена\" (iframe): 🖼️👀 -> 💨 -> 🖼️👀

Пример обновления содержимого с помощью jQuery:

JS Скопировать код // Меняем содержимое, не затрагивая структуру $('iframe#masterpiece').attr('src', 'new_painting.jpg');

🔄 Операция завершена: ваша "стена" осталась в неизменном состоянии!

Markdown Скопировать код Содержимое до: 🖼️🏛️ Обновляем... : 🔄 Содержимое после: 🖼️🌌

Суть в том, что содержимое внутри фрейма меняется быстро, не затрагивая сам фрейм.

Тонкости работы с перезагрузкой iframe

Учтём ключевые моменты перезагрузки iframe, что поможет создать на их основе компактное руководство.

UX: Забота о комфорте пользователя

Перезагрузка iframe должна быть максимально гладкой и незаметной для обеспечения качественного пользовательского опыта.

Соблюдение безопасности

При работе с iframe от других доменов, аккуратно обновляйте атрибут src в соответствии с небходимостью:

JS Скопировать код // Будьте осторожны: зона кросс-доменных ограничений! $('#iframeId').attr('src', $('#iframeId').attr('src'));

Обновление по инициативе пользователя

Дайте пользователям возможность самостоятельно обновить iframe с помощью прямой ссылки на перезагрузку:

HTML Скопировать код <!-- Возможность пользовательского обновления --> <a href="" target="_SELF">Обновить</a>

Сохранение структурной последовательности

Придерживайтесь единого механизма именования идентификаторов и классов для ваших iframe. Это поможет упростить написание кода и стилизацию элементов.

Автообновление или ручное вмешательство?

Выбирайте между автоматическим обновлением и обновлением по требованию пользователя. Стратегия программирования должна быть подстроена в соответствии с выбором между этими двуми подходами.

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