Обход проблемы "Mixed Content" в AJAX через PHP и cURL

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Быстрый ответ

Для избавления от ошибки "Блокировка смешанного содержимого", выполните AJAX-запросы по протоколу HTTPS, в случае, если используете страницу по HTTPS. Браузеры блокируют загрузку HTTP-содержимого на HTTPS-страницах. Если целевой сервис не поддерживает HTTPS, можно наладить работу через прокси-сервер. Ваши AJAX-запросы могут выглядеть вот так:

JS Скопировать код $.ajax({ url: "https://your-secure-api.com/data", success: function(data) { console.log(data); }, error: function() { console.error("Не удалось выполнить запрос"); } });

Если вам не удалось пересадить внешний источник на использование HTTPS, возможно создание прокси на вашем сервере для передачи HTTP-ответов по HTTPS-соединению.

Создание прокси на сервере для обеспечения безопасности

Серверный скрипт, как, например, PHP-прокси, позволяет серверу безопасно совершать HTTP-API-запросы. Он оказывает услуги посредника между клиентом и HTTP-ресурсом, перенаправляя данные через HTTPS.

Улучшение безопасности за счёт заголовков

Включение заголовков безопасности HTTP, таких как Content-Security-Policy, значительно улучшает уровень защиты. Использование директивы upgrade-insecure-requests через тег <meta> укажет браузерам на автоматическую конвертацию HTTP в HTTPS:

HTML Скопировать код <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">

Можно также внести коррективы в настройки сервера, например, в nginx:

nginx Скопировать код add_header Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests";

В итоге браузеры автоматически "улучшат" незащищенные запросы без Вашего участия.

Согласование протоколов для API

Для достижения требуемой совместимости убедитесь, что ваш сайт и API используют HTTPS:

Проверьте, поддерживает ли ваш API-провайдер протокол HTTPS .

. Старайтесь не использовать услуги, которые доступны только по HTTP , чтобы не компрометировать безопасность своего сайта.

, чтобы не компрометировать безопасность своего сайта. Избегайте внесения изменений на вашем собственном сайте, которые могут повлечь за собой угрозы безопасности.

Инициативы по улучшению безопасности

Содействуйте внедрению HTTPS среди сторонних сервисов или, по крайней мере, призывайте к этому. Если служба не поддерживает HTTPS, выполняйте безопасную отправку данных с помощью cURL или аналогичных утилит на сервере.

Обеспечение безопасности при доставке контента

Директивы add_header и proxy_set_header в nginx помогают гарантировать безопасную доставку контента, выступая в роли охраны для VIP-траектории вашего сервиса.

Визуализация

Воплотите в представлении страницу HTTPS как защищённый эксклюзивный сад (🏰🌸), в то время как HTTP AJAX схож с ненадёжным разводным мостом (🌉):

Markdown Скопировать код 🏰🌸 Защищённый сад (Страница HTTPS) | (X) Вход воспрещён! | 🌉 Ненадёжный разводной мост (HTTP AJAX)

Охрана сада (🛡️) не пропускает ничего, что пожелало пройти по ненадёжному мосту.

Markdown Скопировать код 🏰🌸(HTTPS) 🛡️ Блокирует 🚫 🌉(HTTP AJAX)

Выход – построить надёжный мост (🌁):

Markdown Скопировать код 🏰🌸 Защищённый сад (Страница HTTPS) | ✅ Вход разрешён! | 🌁 Надёжный мост (HTTPS AJAX)

Теперь HTTPS AJAX надёжно преодолевает мост и проложил путь прямо в сад! 🔒

Настройка использования HTTPS в API

Убедитесь, что эндпоинт API функционирует через HTTPS. Для пользователей nginx это влечёт за собой правильную настройку SSL-сертификатов и работу серверного блока для корректной обработки HTTPS-запросов.

Анализ сигналов браузера

Используйте инструменты для разработчиков в браузере, непременно вкладку «Сеть», чтобы выявлять проблемы смешанного содержимого и быстро решать их.

Безопасность превыше всего

Оценивайте возможные последствия для безопасности перед применением таких схем, как upgrade-insecure-requests , чтобы не столкнуться с непредвиденными уязвимостями.

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