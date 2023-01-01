Обход проблемы "Mixed Content" в AJAX через PHP и cURL#Разное
Быстрый ответ
Для избавления от ошибки "Блокировка смешанного содержимого", выполните AJAX-запросы по протоколу HTTPS, в случае, если используете страницу по HTTPS. Браузеры блокируют загрузку HTTP-содержимого на HTTPS-страницах. Если целевой сервис не поддерживает HTTPS, можно наладить работу через прокси-сервер. Ваши AJAX-запросы могут выглядеть вот так:
$.ajax({
url: "https://your-secure-api.com/data",
success: function(data) {
console.log(data);
},
error: function() {
console.error("Не удалось выполнить запрос");
}
});
Если вам не удалось пересадить внешний источник на использование HTTPS, возможно создание прокси на вашем сервере для передачи HTTP-ответов по HTTPS-соединению.
Создание прокси на сервере для обеспечения безопасности
Серверный скрипт, как, например, PHP-прокси, позволяет серверу безопасно совершать HTTP-API-запросы. Он оказывает услуги посредника между клиентом и HTTP-ресурсом, перенаправляя данные через HTTPS.
Улучшение безопасности за счёт заголовков
Включение заголовков безопасности HTTP, таких как Content-Security-Policy, значительно улучшает уровень защиты. Использование директивы
upgrade-insecure-requests через тег
<meta> укажет браузерам на автоматическую конвертацию HTTP в HTTPS:
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests">
Можно также внести коррективы в настройки сервера, например, в nginx:
add_header Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests";
В итоге браузеры автоматически "улучшат" незащищенные запросы без Вашего участия.
Согласование протоколов для API
Для достижения требуемой совместимости убедитесь, что ваш сайт и API используют HTTPS:
- Проверьте, поддерживает ли ваш API-провайдер протокол HTTPS.
- Старайтесь не использовать услуги, которые доступны только по HTTP, чтобы не компрометировать безопасность своего сайта.
- Избегайте внесения изменений на вашем собственном сайте, которые могут повлечь за собой угрозы безопасности.
Инициативы по улучшению безопасности
Содействуйте внедрению HTTPS среди сторонних сервисов или, по крайней мере, призывайте к этому. Если служба не поддерживает HTTPS, выполняйте безопасную отправку данных с помощью cURL или аналогичных утилит на сервере.
Обеспечение безопасности при доставке контента
Директивы
add_header и
proxy_set_header в nginx помогают гарантировать безопасную доставку контента, выступая в роли охраны для VIP-траектории вашего сервиса.
Визуализация
Воплотите в представлении страницу HTTPS как защищённый эксклюзивный сад (🏰🌸), в то время как HTTP AJAX схож с ненадёжным разводным мостом (🌉):
🏰🌸 Защищённый сад (Страница HTTPS)
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(X) Вход воспрещён!
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🌉 Ненадёжный разводной мост (HTTP AJAX)
Охрана сада (🛡️) не пропускает ничего, что пожелало пройти по ненадёжному мосту.
🏰🌸(HTTPS) 🛡️ Блокирует 🚫 🌉(HTTP AJAX)
Выход – построить надёжный мост (🌁):
🏰🌸 Защищённый сад (Страница HTTPS)
|
✅ Вход разрешён!
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🌁 Надёжный мост (HTTPS AJAX)
Теперь HTTPS AJAX надёжно преодолевает мост и проложил путь прямо в сад! 🔒
Настройка использования HTTPS в API
Убедитесь, что эндпоинт API функционирует через HTTPS. Для пользователей nginx это влечёт за собой правильную настройку SSL-сертификатов и работу серверного блока для корректной обработки HTTPS-запросов.
Анализ сигналов браузера
Используйте инструменты для разработчиков в браузере, непременно вкладку «Сеть», чтобы выявлять проблемы смешанного содержимого и быстро решать их.
Безопасность превыше всего
Оценивайте возможные последствия для безопасности перед применением таких схем, как
upgrade-insecure-requests, чтобы не столкнуться с непредвиденными уязвимостями.
Полезные материалы
- Смешанное содержимое – Безопасность в интернете | MDN — подробное руководство по решению проблем со смешанным содержимым в HTML.
- Как заставить Chrome разрешить смешанное содержимое? – Stack Overflow — дискуссии о методах устранения предупреждений о смешанном содержимом в Chrome.
- Обновление небезопасных запросов — черновик стандарта от W3C, повышающий безопасность сайтов путём обновления небезопасных запросов.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — описание применения CORS для решения проблем смешанного содержимого и безопасных кросс-доменных запросов.
- Политика безопасности содержимого | Статьи | web.dev — статья об использовании Политики безопасности содержимого для предотвращения смешанного содержимого и других уязвимостей.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы