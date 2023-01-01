Обход элементов с document.querySelectorAll: ликвидация лишних#Основы JavaScript #Циклы и итерации #Работа с DOM
Быстрый ответ
Чтобы выполнить итерацию элементов, полученных посредством
document.querySelectorAll(), рекомендуется применять метод
forEach():
document.querySelectorAll('селектор').forEach(el => {
// Таким образом, можно взаимодействовать с элементом.
});
На месте
'селектор' укажите необходимый вам CSS-селектор, чтобы запустить выполнение цикла.
Основы итерации с преобразованием в массив
NodeList возможно трансформировать в массив с помощью оператора распространения:
[...document.querySelectorAll('селектор')].forEach(el => {
// И теперь в вашем распоряжении все методы массива!
});
Такой подход позволяет использовать методы массивов, включая
map,
filter и
reduce.
Цикл for: Классический способ итерации по NodeList
Цикл for умеет перебирать NodeList без его трансформации:
const nodes = document.querySelectorAll('селектор');
for (let i = 0; i < nodes.length; i++) {
// Объект nodes[i] — это наше рабочее поле!
}
Этот подход предоставляет полный контроль над перебором, позволяя при необходимости применять условия, остановки или пропуски в рамках цикла.
Стажем старые браузеры? У нас есть план «Б»!
Если в ранних версиях браузеров отсутствует поддержка метода
forEach для NodeList, придёт на помощь полифилл или такой вариант:
Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll('селектор'), function(el){
// Теперь элемент может воспользоваться 'forEach'!
});
Этот метод применяет
forEach из прототипа массива непосредственно к NodeList.
Совместимость с различными браузерами: Не стоит забывать о добром старом ES5!
Повышенную совместимость с разными браузерами можно гарантировать, транспилируя современный JavaScript в ES5 с помощью таких инструментов, как Babel.js.
Визуализация
Отладка JS похожа на детективную игру в криминальном фильме, где вы одновременно являетесь и злодеем 🔪:
До: [🃏1, 🃏2, 🃏3, 🃏4]
После: [🔁1, 🔁2, 🔁3, 🔁4]
'Перевёрнутые' карты символизируют DOM элементы, которые обновляются в ходе итерации.
Верификация элементов: Сначала осмотрите, а потом делайте выводы!
Перед началом перебора убедитесь, что NodeList содержит ожидаемые элементы:
const allCheckboxes = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]');
if (allCheckboxes.length === 0) {
console.error('Внимание! Флажки не обнаружены! Нужно проверить ваши ожидания!');
}
Применяя такое предохранительное мероприятие, вы предотвратите обработку ошибочных или пустых выборок.
Ловушка с ложными значениями: Доверяем только достоверным данным!
Убедитесь, что при присвоении значений в цикле вы не пропускаете ложные значения:
for (let checkbox of allCheckboxes) {
if (checkbox) {
// Галочка прошла проверку! Продолжаем работу.
}
}
Защита от undefined или null элементов в NodeList, возможно, съэкономит вам значительное время на отладку кода.
Среда браузера: Когда это приобретает значение!
При разработке своих методов учитывайте совместимость со всеми целевыми браузерами. Проверяйте поддержку методов для NodeList перед их использованием:
- `.forEach` — отсутствует в браузере Internet Explorer.
- Оператор распространения — это функциональность, входящая в стандарт ES6, и она не поддерживается всеми браузерами.
Когда браузер забыл про старость!
Изредка приходится пользоваться полифиллом для
NodeList.prototype.forEach в устаревших браузерах. В таких случаях подключение соответствующих скриптов или использование сервиса Polyfill.io станет хорошим решением.
Полезные материалы
- Все о Document.querySelectorAll() | MDN — Детали метода
querySelectorAllв документации MDN.
- NodeList и метод forEach() | MDN – Использование
forEachдля итерации по NodeList.
- Как разгромить драконов циклами querySelectorAll | CSS-Tricks — Советы по работе с querySelectorAll при помощи циклов.
- Секретные знания по поиску элементов в DOM | Javascript.info — Откройте для себя мир секретов DOM и
querySelectorAll.
- Искусство преобразования NodeList в массив — Узнайте, как преобразовать NodeList в массив и создать своё capolavoro.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик