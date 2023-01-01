Не укладываются inline-block элементы в ряд: решение

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с проблемой размещения элементов inline-block в одну строку, возможно, придется немного скорректировать их стилизацию. Установите каждому из элементов ширину в width: 50% . Учтите, что из-за особенностей модели рамки возможны сложности. В помощь приходит свойство box-sizing: border-box; , которое учитывает ширину отступов и границ при вычислении общего размера блока.

Также необходимо учесть проблему пробельных символов. Здесь поможет трюк со сменой размеров шрифта – установите font-size: 0; для родительского элемента. Таким образом, ваш html-код будет выглядеть примерно так:

HTML Скопировать код <div style="font-size: 0;"> <div style="width: 50%; display: inline-block; box-sizing: border-box;">Блок 1</div> <div style="width: 50%; display: inline-block; box-sizing: border-box;">Блок 2</div> </div>

В результате общая ширина всех элементов будет равна 100% , что позволяет их комфортно размestить в одной строке.

Flexbox: удобная альтернатива

Возможно, стоит обратиться к более гибким способам управления расположением элементов? Здесь нам на помощь приходит Flexbox — мощный инструмент для создания приятной и легко настраиваемой верстки, который также позволяет избежать проблем с пробелами:

HTML Скопировать код <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">Блок 1</div> <div style="flex: 1;">Блок 2</div> </div>

Благодаря flex: 1; , браузер будет равномерно делить доступное пространство между элементами, что создаст совершенную двухколоночную верстку.

CSS Grid: новый уровень верстки

Если вам нужно подручнее и точнее контролировать свои эелементы, обратите внимание на CSS Grid. Это похоже на Flexbox, но дает еще больше гибкости. Особенно подходит для создания сложных макетов:

HTML Скопировать код <div style="display: grid; grid-template-columns: 50% 50%;"> <div>Блок 1</div> <div>Блок 2</div> </div>

Таким образом, вы сможете легко создать аккуратную двухколоночную верстку, где каждый столбец занимает половину доступного пространства.

Взаимодействие размеров шрифта родителя и дочернего элемента

Изменение размера шрифта у родительского элемента влияет и на его дочерние элементы. Поэтому, если вы устанавливалиу родителя font-size: 0; , не забудьте восстановить его для дочерних элементов, чтобы текст не остался незаметным. Важно понимать, что тут речь идет об общем размере шрифта, определенном для родительского элемента!

CSS Скопировать код .parent { font-size: 0; } /* С этим мы устраняем лишние пробелы */ .child { font-size: 16px; } /* Теперь все в порядке! */

Визуализация

Представьте, что у вас есть два поезда (🚄), которые вы пытаетесь разместить на одной платформе (💼):

Markdown Скопировать код Ширина платформы: |---------💼---------| (100%) Ширина поезда A: |---------🚄 | (50%) Ширина поезда B: | 🚄---------| (50%)

Но в процессе возникает проблема наложения (🎗️), которое мешает расположить их в одну линию:

Markdown Скопировать код Проблема с наложением: |---------🚄🎗️🚄--------|

Под пробельными символами в данном случае подразумеваются именно эти наложения. Итак, для идеального расположения в одной линии:

Markdown Скопировать код Без наложений: |---------🚄🚄--------| ✅

Вкратце: Устраняем лишние пространства. Два элемента, каждый из которых занимает 50% пространства, должны идеально поместиться в области шириной 100%.

Типичные проблемы и способы их решения при выравнивании элементов

Если элементы не выстраиваются в линию, обратите внимание на следующие возможные причины этого:

Браузерные настройки по умолчанию : Чтобы обеспечить консистентное поведение в разных браузерах – используйте Normalize.css или сброс стилей CSS .

: Чтобы обеспечить консистентное поведение в разных браузерах – используйте или . Метрики шрифта : font-size: 0; помогает убрать пробельные символы, однако обязательно корректируйте размер шрифта там, где это требуется для отображения текста.

: помогает убрать пробельные символы, однако обязательно корректируйте размер шрифта там, где это требуется для отображения текста. Ошибки при масштабировании и округлении : Субпиксельный рендеринг может привести к неприятным сюрпризам. Обратите внимание на проверку отображения в разных браузерах и при масштабировании страницы.

: Субпиксельный рендеринг может привести к неприятным сюрпризам. Обратите внимание на проверку отображения в разных браузерах и при масштабировании страницы. Переполнение контента: Контент должен помещаться в пределы заданного ему пространства. Если контент выходит за эти границы, используйте overflow: hidden; или text-overflow: ellipsis; .

Невидимые пробелы

У элементов inline-block могут возникнуть нежелательные пробелы. Вот несколько способов их устранить:

HTML комментарии : Применяется в разделе «Быстрый ответ».

: Применяется в разделе «Быстрый ответ». Пробел нулевой ширины : Обозначается как ​ или ​ , выступает в роли невидимого разделителя.

: Обозначается как или , выступает в роли невидимого разделителя. Отрицательные отступы: margin-right: -4px; может помочь, однако используйте эту методику с осторожностью, чтобы не вызвать нежелательных наложений.

Ограничения способствуют развитию творчества

С помощью inline-block возможно легко регулировать:

Адаптивность дизайна : Медиа-запросы позволят вашей вёрстке адаптироваться под разные размеры экрана.

: Медиа-запросы позволят вашей вёрстке адаптироваться под разные размеры экрана. Анимации и переходы : С их помощью вы сможете привести в движение статичные элементы.

: С их помощью вы сможете привести в движение статичные элементы. Вертикальное выравнивание: Для выравнивания элементов по верхнему краю используйте vertical-align: top; .

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