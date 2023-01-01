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Не работает FormData.append(): решение в Chrome, Firefox
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Не работает FormData.append(): решение в Chrome, Firefox

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Web API  
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Быстрый ответ

Для корректной работы метода FormData.append("key", "value") следуйте следующим шагам:

  1. Создайте объект FormData.
  2. Используйте метод .append() для добавления пар ключ-значение в объект.
  3. Отправьте сформированный объект при помощи метода fetch. Нет необходимости задавать заголовок Content-Type, браузер сам с этим справится!
JS
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let formData = new FormData();
formData.append("key", "value");
fetch('your-url', { method: 'POST', body: formData })
  .then(res => res.json())
  .catch(err => console.error(`Ошибка: ${err}`));

Проверьте, что ваш сервер настроен на работу с типом multipart/form-data!

Пошаговый план для смены профессии

Решаем проблемы с FormData на клиентской стороне

Если данные не были переданы, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

1.Чтобы проверить наличие значения у ключа, воспользуйтесь FormData.get(key).

  1. Для просмотра данных, которые уже внесены, примените Array.from(formData).
  2. Обратитесь к вкладке Network в инструментах разработчика вашего браузера, чтобы просмотреть содержимое Request Payload.

Отправка FormData через XMLHttpRequest

Использование XMLHttpRequest может быть полезно в следующих случаях:

  1. Желание использовать старые методы и получить больше информации о процессе в логах браузера.
  2. Необходимость в детальном контроле над передачей данных FormData с помощью инструментов Chrome DevTools.
  3. Решение проблем, которые не удалось устранить с помощью метода fetch.

Обработка данных на сервере

Чтобы сервер корректно обработал данные:

  1. Убедитесь, что он может обработать данные типа multipart/form-data.
  2. При работе с PHP данные FormData доступны через массив $_POST.
  3. При создании AJAX-запросов установите параметры processData: false и contentType: false для предотвращения автоматической обработки данных.

Визуализация

Взгляните на FormData.append("key", "value") как на действие добавления данных в наш объект:

Markdown
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Перед добавлением: 
FormData() 📩 = Пустой объект данных 📝

Добавление данных в объект:

JS
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// Добавляем данные в объект 🕺
formData.append("key", "value");

Объект после добавления данных:

Markdown
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После добавления: 
FormData() 📩 => Заполненный объект данных [ 🕺 ]

Если данные не добавляются, проверьте:

  • Был ли метод append() вызван корректно?
  • Существует ли объект formData(), в который вы пытаетесь добавить данные?

Использование современных возможностей FormData

Воспользуйтесь всеми преимуществами последних обновлений вашего браузера для работы с FormData:

  1. Ознакомьтесь с новыми методами FormData, доступными в новых версиях Chrome и Firefox.
  2. Обновляйте свой браузер, чтобы пользоваться всеми современными функциями.

Проверка FormData перед важной операцией

Перед тем, как отправить данные, выполните следующие шаги:

  1. Добавьте в объект FormData все необходимые данные.
  2. Проверьте содержимое объекта при помощи цикла for...of.
  3. Отобразите FormData в логах браузера для визуальной проверки правильности данных.

Разные варианты использования FormData

Использование FormData в AJAX

В случае использования FormData в AJAX:

  1. В обработчиках событий используйте new FormData(this) для сбора данных из формы.
  2. Перед отправкой убедитесь, что все необходимые данные добавлены.
  3. При работе с AJAX установите параметры processData: false и contentType: false для корректной передачи данных.

FormData и отправка файлов

При отправке файлов с помощью FormData:

  1. В PHP файлы будут доступны через массив $_FILES.
  2. Обратите внимание, что при добавлении файлов в FormData, происходит активный обмен данными между клиентом и сервером.

Решение проблем на серверной стороне

Если сервер не может корректно обработать данные:

  1. Настройте сервер таким образом, чтобы он корректно обрабатывал данные из $_POST['key'].
  2. Проверьте правильность настройки сервера для работы с объектами FormData.

Продвинутое использование FormData

Создание вложенных объектов

При работе с вложенными структурами данных:

  1. Понятие, как сервер обрабатывает многомерные структуры данных.
  2. Подготовьте вложенные объекты данных.

Работа с нетипичными типами данных

Когда вам необходимо работать с типами данных, такими как JSON или Blob:

  1. Гарантируйте правильное использование данных в форматах JSON, Blob или бинарных данных.
  2. Если вы хотите задать свой заголовок Content-Type, сделайте это, иначе, доверьтесь браузеру.

История успеха: метод fetch и FormData

При работе с методом fetch:

  1. Оставьте fetch работать с FormData, ручная настройка заголовков не требуется.
  2. Начинайте с правильного метода, как правило, это POST, чтобы успешно отправить данные.
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Как правильно использовать метод FormData.append()?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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