Не работает FormData.append(): решение в Chrome, Firefox#Веб-разработка #Основы JavaScript #Web API
Быстрый ответ
Для корректной работы метода
FormData.append("key", "value") следуйте следующим шагам:
- Создайте объект
FormData.
- Используйте метод
.append()для добавления пар ключ-значение в объект.
- Отправьте сформированный объект при помощи метода
fetch. Нет необходимости задавать заголовок Content-Type, браузер сам с этим справится!
let formData = new FormData();
formData.append("key", "value");
fetch('your-url', { method: 'POST', body: formData })
.then(res => res.json())
.catch(err => console.error(`Ошибка: ${err}`));
Проверьте, что ваш сервер настроен на работу с типом
multipart/form-data!
Решаем проблемы с FormData на клиентской стороне
Если данные не были переданы, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
1.Чтобы проверить наличие значения у ключа, воспользуйтесь
FormData.get(key).
- Для просмотра данных, которые уже внесены, примените
Array.from(formData).
- Обратитесь к вкладке Network в инструментах разработчика вашего браузера, чтобы просмотреть содержимое Request Payload.
Отправка FormData через XMLHttpRequest
Использование
XMLHttpRequest может быть полезно в следующих случаях:
- Желание использовать старые методы и получить больше информации о процессе в логах браузера.
- Необходимость в детальном контроле над передачей данных FormData с помощью инструментов Chrome DevTools.
- Решение проблем, которые не удалось устранить с помощью метода fetch.
Обработка данных на сервере
Чтобы сервер корректно обработал данные:
- Убедитесь, что он может обработать данные типа
multipart/form-data.
- При работе с PHP данные FormData доступны через массив
$_POST.
- При создании AJAX-запросов установите параметры
processData: falseи
contentType: falseдля предотвращения автоматической обработки данных.
Визуализация
Взгляните на
FormData.append("key", "value") как на действие добавления данных в наш объект:
Перед добавлением:
FormData() 📩 = Пустой объект данных 📝
Добавление данных в объект:
// Добавляем данные в объект 🕺
formData.append("key", "value");
Объект после добавления данных:
После добавления:
FormData() 📩 => Заполненный объект данных [ 🕺 ]
Если данные не добавляются, проверьте:
- Был ли метод append() вызван корректно?
- Существует ли объект formData(), в который вы пытаетесь добавить данные?
Использование современных возможностей FormData
Воспользуйтесь всеми преимуществами последних обновлений вашего браузера для работы с FormData:
- Ознакомьтесь с новыми методами FormData, доступными в новых версиях Chrome и Firefox.
- Обновляйте свой браузер, чтобы пользоваться всеми современными функциями.
Проверка FormData перед важной операцией
Перед тем, как отправить данные, выполните следующие шаги:
- Добавьте в объект
FormDataвсе необходимые данные.
- Проверьте содержимое объекта при помощи цикла
for...of.
- Отобразите FormData в логах браузера для визуальной проверки правильности данных.
Разные варианты использования FormData
Использование FormData в AJAX
В случае использования FormData в AJAX:
- В обработчиках событий используйте
new FormData(this)для сбора данных из формы.
- Перед отправкой убедитесь, что все необходимые данные добавлены.
- При работе с AJAX установите параметры
processData: falseи
contentType: falseдля корректной передачи данных.
FormData и отправка файлов
При отправке файлов с помощью FormData:
- В PHP файлы будут доступны через массив
$_FILES.
- Обратите внимание, что при добавлении файлов в FormData, происходит активный обмен данными между клиентом и сервером.
Решение проблем на серверной стороне
Если сервер не может корректно обработать данные:
- Настройте сервер таким образом, чтобы он корректно обрабатывал данные из
$_POST['key'].
- Проверьте правильность настройки сервера для работы с объектами FormData.
Продвинутое использование FormData
Создание вложенных объектов
При работе с вложенными структурами данных:
- Понятие, как сервер обрабатывает многомерные структуры данных.
- Подготовьте вложенные объекты данных.
Работа с нетипичными типами данных
Когда вам необходимо работать с типами данных, такими как JSON или Blob:
- Гарантируйте правильное использование данных в форматах JSON, Blob или бинарных данных.
- Если вы хотите задать свой заголовок Content-Type, сделайте это, иначе, доверьтесь браузеру.
История успеха: метод
fetch и FormData
При работе с методом
fetch:
- Оставьте
fetchработать с FormData, ручная настройка заголовков не требуется.
- Начинайте с правильного метода, как правило, это
POST, чтобы успешно отправить данные.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик