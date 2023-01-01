Не работает FormData.append(): решение в Chrome, Firefox

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Быстрый ответ

Для корректной работы метода FormData.append("key", "value") следуйте следующим шагам:

Создайте объект FormData . Используйте метод .append() для добавления пар ключ-значение в объект. Отправьте сформированный объект при помощи метода fetch . Нет необходимости задавать заголовок Content-Type, браузер сам с этим справится!

JS Скопировать код let formData = new FormData(); formData.append("key", "value"); fetch('your-url', { method: 'POST', body: formData }) .then(res => res.json()) .catch(err => console.error(`Ошибка: ${err}`));

Проверьте, что ваш сервер настроен на работу с типом multipart/form-data !

Решаем проблемы с FormData на клиентской стороне

Если данные не были переданы, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

1.Чтобы проверить наличие значения у ключа, воспользуйтесь FormData.get(key) .

Для просмотра данных, которые уже внесены, примените Array.from(formData) . Обратитесь к вкладке Network в инструментах разработчика вашего браузера, чтобы просмотреть содержимое Request Payload.

Отправка FormData через XMLHttpRequest

Использование XMLHttpRequest может быть полезно в следующих случаях:

Желание использовать старые методы и получить больше информации о процессе в логах браузера. Необходимость в детальном контроле над передачей данных FormData с помощью инструментов Chrome DevTools. Решение проблем, которые не удалось устранить с помощью метода fetch.

Обработка данных на сервере

Чтобы сервер корректно обработал данные:

Убедитесь, что он может обработать данные типа multipart/form-data . При работе с PHP данные FormData доступны через массив $_POST . При создании AJAX-запросов установите параметры processData: false и contentType: false для предотвращения автоматической обработки данных.

Визуализация

Взгляните на FormData.append("key", "value") как на действие добавления данных в наш объект:

Markdown Скопировать код Перед добавлением: FormData() 📩 = Пустой объект данных 📝

Добавление данных в объект:

JS Скопировать код // Добавляем данные в объект 🕺 formData.append("key", "value");

Объект после добавления данных:

Markdown Скопировать код После добавления: FormData() 📩 => Заполненный объект данных [ 🕺 ]

Если данные не добавляются, проверьте:

Был ли метод append() вызван корректно?

Существует ли объект formData(), в который вы пытаетесь добавить данные?

Использование современных возможностей FormData

Воспользуйтесь всеми преимуществами последних обновлений вашего браузера для работы с FormData:

Ознакомьтесь с новыми методами FormData, доступными в новых версиях Chrome и Firefox. Обновляйте свой браузер, чтобы пользоваться всеми современными функциями.

Проверка FormData перед важной операцией

Перед тем, как отправить данные, выполните следующие шаги:

Добавьте в объект FormData все необходимые данные. Проверьте содержимое объекта при помощи цикла for...of . Отобразите FormData в логах браузера для визуальной проверки правильности данных.

Разные варианты использования FormData

Использование FormData в AJAX

В случае использования FormData в AJAX:

В обработчиках событий используйте new FormData(this) для сбора данных из формы. Перед отправкой убедитесь, что все необходимые данные добавлены. При работе с AJAX установите параметры processData: false и contentType: false для корректной передачи данных.

FormData и отправка файлов

При отправке файлов с помощью FormData:

В PHP файлы будут доступны через массив $_FILES . Обратите внимание, что при добавлении файлов в FormData, происходит активный обмен данными между клиентом и сервером.

Решение проблем на серверной стороне

Если сервер не может корректно обработать данные:

Настройте сервер таким образом, чтобы он корректно обрабатывал данные из $_POST['key'] . Проверьте правильность настройки сервера для работы с объектами FormData.

Продвинутое использование FormData

Создание вложенных объектов

При работе с вложенными структурами данных:

Понятие, как сервер обрабатывает многомерные структуры данных. Подготовьте вложенные объекты данных.

Работа с нетипичными типами данных

Когда вам необходимо работать с типами данных, такими как JSON или Blob:

Гарантируйте правильное использование данных в форматах JSON, Blob или бинарных данных. Если вы хотите задать свой заголовок Content-Type, сделайте это, иначе, доверьтесь браузеру.

История успеха: метод fetch и FormData

При работе с методом fetch :