Не отображается placeholder в input type date: решение#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Создайте впечатление наличия плейсхолдера для
input типа
date, применяя CSS к псевдоэлементу
label:
<label for="date" class="date-label">Дата<input type="date" id="date" class="date-input"></label>
.date-label {
position: relative;
display: inline-block;
}
.date-input:invalid + .date-label::before {
content: 'ДД/ММ/ГГГГ';
color: grey;
margin-left: 10px;
}
.date-input:focus + .date-label::before {
content: none;
}
Применяйте стили непосредственно к
label, управляя отображением плейсхолдера с использованием псевдоклассов
:invalid и
:focus.
Динамические стратегии для элемента ввода даты
Оптимизируйте взаимодействие с элементом
input типа
date, используя следующие подходы.
Умное переключение: из "text" в "date"
Начните с текстового поля и переключите его на поле даты при получении фокуса:
const input = document.querySelector('.date-input');
input.addEventListener('focus', function(){
this.type = 'date';
});
input.addEventListener('blur', function(){
if(this.value === '') {
this.type = 'text';
}
});
Это особенно полезно для приложений PhoneGap, где встроенный выбор даты может значительно улучшить UX.
Изысканный CSS: Псевдо-плейсхолдер
Используйте псевдоэлемент CSS
::before для стилизации плейсхолдера:
input[type="date"] {
/* Ваши стили */
}
input[type="date"]:before {
content: attr(placeholder);
color: grey;
text-align: left;
margin-right: 10px;
/* Дополнительные стили */
}
input[type="date"]:focus:before {
content: none;
}
Совмещение изменения типа поля с CSS плейсхолдером обеспечивает плавное взаимодействие на разных платформах.
Камуфлирующие маски и взаимоотношения классов
Используйте маски ввода для настольных платформ и управляйте классами для отображения состояния поля:
$('.date-input').mask('00/00/0000');
Используйте событие
change, чтобы добавлять или удалять классы, в зависимости от того, была ли введена дата:
input.addEventListener('change', function(){
if(this.value) {
this.classList.add('has-value');
} else {
this.classList.remove('has-value');
}
});
Такой подход позволяет динамически делать видимым плейсхолдер, упрощая взаимодействие с пользователем.
Сложности и решения при разработке
Разрабатывая, учитывайте разнообразие использований, а также возможные сложности при управлении вводом даты.
Сделайте упор на доступность веба
Убедитесь, что ваши поля ввода доступны для экранных читалок и соответствуют стандартам веб-доступности.
Узнайте международные особенности
Учитывайте различные форматы дат у международных пользователей, подстраивая плейсхолдер и логику обработки даты.
Учтите особенности браузеров
Проводите тестирование вашего интерфейса в различных браузерах, учитывая их особенности, особенно в Internet Explorer.
Визуализация
Представьте себе ситуацию: вы в кинотеатре, но экран отсутствует. Таким же образом выглядит элемент ввода без плейсхолдера:
Ожидаем: 🎭 + 📺 + 🍿 = Захватывающий сеанс
Реальность: 🎭 + ❓ + 🍿 = Замешательство
Плейсхолдер — это руководство для пользователя:
<input type="text" placeholder="Введите ваше имя">
Тип
date самодостаточен и не требует руководства, так как интерфейс пользователя напрямую взаимодействует с ним:
`type="text"`: 🎭 + 📄 + 🍿 = Знакомая обстановка
`type="date"`: 🎭 + 🗓️ + 🍿 = Прямой контакт
Доведение до совершенства: продвинутые реализации
Улучшение элемента ввода даты включает в себя учет технологических ограничений и предпочтений пользователей.
Постепенное улучшение пользовательского опыта
Внедряйте сложные функциональности по мере их поддержки браузерами.
Отзывчивость и согласованность
Элемент ввода должен легко адаптироваться к размерам экрана с применением медиазапросов и гибких метрик.
Настройка производительности
Оптимизируйте использование JavaScript и CSS для обеспечения лучшей производительности на мобильных устройствах.
Священный Грааль тестирования
Проводите тестирование функциональности на различных устройствах для обеспечения стабильности работы.
Полезные материалы
<input>: Элемент ввода – HTML: HyperText Markup Language | MDN — документация MDN по элементу
<input>.
- HTML input placeholder Attribute — руководство по атрибуту
placeholder.
- ::placeholder | CSS-Tricks — советы по стилизации плейсхолдеров.
- HTML5 forms input types | HTML5 Doctor — руководство по новым типам ввода в HTML5.
- HTML5 Forms: Input Types (Part 1) – SitePoint — обзор типов ввода в HTML5 и их поддержка.
- An Extensive Guide To Web Form Usability — Smashing Magazine — полное руководство по дизайну веб-форм.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — таблицы поддержки атрибута
placeholder.
Ксения Сорокина
веб-техредактор