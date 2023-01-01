Не отображается изображение в Gmail: Решение проблемы

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Быстрый ответ

Для корректного отображения изображения в Gmail следует использовать HTTPS-ссылку и хранить изображение на открытом сервере. Gmail не поддерживает ссылки на приватные или локальные ресурсы, а также ссылки с CID. Только изображения, доступные в интернете, будут отображены корректно. Убедитесь, что в теге <img> вашего HTML-кода указан полный URL:

HTML Скопировать код <img src="https://yourserver.com/image.jpg" alt="Описание изображения">

Атрибут alt служит для описания изображения на случай, если оно не будет загружено.

Для задания размеров и избегания нежелательных отступов, вызванных отображением inline, добавьте атрибуты width , height и стиль display:block :

HTML Скопировать код <img src="https://yourserver.com/image.jpg" alt="Описание изображения" style="display:block" width="600" height="300">

Внимательно проверяйте и корректно кодируйте ссылки на изображения.

Обеспечение доступности изображений

Воспользуйтесь атрибутами alt и title для обеспечения доступности и предоставления контекста. Если изображение не загрузится, текст, указанный в alt , будет отображаться на его месте:

HTML Скопировать код <img src="https://yourserver.com/image.png" alt="Описание вашего изображения" title="Изображение">

Формат PNG обладает широкой поддержкой в большинстве почтовых клиентов. Тем не менее, рекомендуется проверять совместимость с такими клиентами, как Outlook или Thunderbird.

Обработка изображений в Gmail

С целями безопасности Gmail обрабатывает каждое изображение, проходящее через его серверы, изменяя их размер и качество. Поэтому важно проводить оптимизацию изображений до их загрузки.

Хранение изображений на Google Drive может стать надежным решением, ведь Gmail обычно доверяет ссылкам с этого ресурса:

HTML Скопировать код <img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ВАШ_ИДЕНТИФИКАТОР_ИЗОБРАЖЕНИЯ" alt="Описание вашего изображения">

Если Gmail блокирует изображения, убедитесь, что домен, на котором они размещены, не внесен в черный список.

Стратегии тщательного тестирования писем

Рекомендуется проверять электронные письма с помощью сервисов вроде Litmus или Email on Acid. Они позволят вам увидеть, как ваше письмо будет отображаться в различных клиентах и на различных устройствах.

Учтите, что пользователи могут отключить загрузку изображений в настройках Gmail.

Визуализация

Примеры отображения изображений в Gmail:

Markdown Скопировать код Некорректный URL-адрес изображения: 🖼️❌➡️📧 (Ошибка в ссылке)

В этом случае изображение не появится в почтовом ящике Gmail.

Markdown Скопировать код Корректный URL-адрес изображения: 🖼️✅➡️📧 (Все отлично)

Изображение будет корректно отображаться в почтовом ящике Gmail.

Важная деталь: Ссылка на изображение должна быть точной и соответствовать политике безопасности Gmail.

Особенности безопасности в Gmail

Gmail использует строгий контроль безопасности, блокируя изображения от неизвестных отправителей. Источники с плохой репутацией могут быть заблокированы. Создание положительной репутации поможет вам в обходе этого ограничения.

Gmail использует прокси-серверы для осуществления контроля безопасности и сохранения конфиденциальности пользователей, включая IP-адреса. Это означает, что изображения проходят проверку безопасности, что может некоторое время задержать их отображение.

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