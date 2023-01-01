Не отображается изображение в Gmail: Решение проблемы#Приложения и экосистемы #Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Для корректного отображения изображения в Gmail следует использовать HTTPS-ссылку и хранить изображение на открытом сервере. Gmail не поддерживает ссылки на приватные или локальные ресурсы, а также ссылки с CID. Только изображения, доступные в интернете, будут отображены корректно. Убедитесь, что в теге
<img> вашего HTML-кода указан полный URL:
<img src="https://yourserver.com/image.jpg" alt="Описание изображения">
Атрибут
alt служит для описания изображения на случай, если оно не будет загружено.
Для задания размеров и избегания нежелательных отступов, вызванных отображением inline, добавьте атрибуты
width,
height и стиль
display:block:
<img src="https://yourserver.com/image.jpg" alt="Описание изображения" style="display:block" width="600" height="300">
Внимательно проверяйте и корректно кодируйте ссылки на изображения.
Обеспечение доступности изображений
Воспользуйтесь атрибутами
alt и
title для обеспечения доступности и предоставления контекста. Если изображение не загрузится, текст, указанный в
alt, будет отображаться на его месте:
<img src="https://yourserver.com/image.png" alt="Описание вашего изображения" title="Изображение">
Формат PNG обладает широкой поддержкой в большинстве почтовых клиентов. Тем не менее, рекомендуется проверять совместимость с такими клиентами, как Outlook или Thunderbird.
Обработка изображений в Gmail
С целями безопасности Gmail обрабатывает каждое изображение, проходящее через его серверы, изменяя их размер и качество. Поэтому важно проводить оптимизацию изображений до их загрузки.
Хранение изображений на Google Drive может стать надежным решением, ведь Gmail обычно доверяет ссылкам с этого ресурса:
<img src="https://drive.google.com/uc?export=view&id=ВАШ_ИДЕНТИФИКАТОР_ИЗОБРАЖЕНИЯ" alt="Описание вашего изображения">
Если Gmail блокирует изображения, убедитесь, что домен, на котором они размещены, не внесен в черный список.
Стратегии тщательного тестирования писем
Рекомендуется проверять электронные письма с помощью сервисов вроде Litmus или Email on Acid. Они позволят вам увидеть, как ваше письмо будет отображаться в различных клиентах и на различных устройствах.
Учтите, что пользователи могут отключить загрузку изображений в настройках Gmail.
Визуализация
Примеры отображения изображений в Gmail:
Некорректный URL-адрес изображения: 🖼️❌➡️📧 (Ошибка в ссылке)
В этом случае изображение не появится в почтовом ящике Gmail.
Корректный URL-адрес изображения: 🖼️✅➡️📧 (Все отлично)
Изображение будет корректно отображаться в почтовом ящике Gmail.
Важная деталь: Ссылка на изображение должна быть точной и соответствовать политике безопасности Gmail.
Особенности безопасности в Gmail
Gmail использует строгий контроль безопасности, блокируя изображения от неизвестных отправителей. Источники с плохой репутацией могут быть заблокированы. Создание положительной репутации поможет вам в обходе этого ограничения.
Gmail использует прокси-серверы для осуществления контроля безопасности и сохранения конфиденциальности пользователей, включая IP-адреса. Это означает, что изображения проходят проверку безопасности, что может некоторое время задержать их отображение.
Полезные материалы
- Решение проблем с изображениями в электронной почте – Litmus — обзор особенностей отображения в разных почтовых клиентах.
- Включение или отключение изображений в Gmail – Справка Gmail — советы по управлению настройками изображений в Gmail.
- Оптимизация производительности – Может ли индекс Oracle быть создан в фоновом режиме? – Stack Overflow — полезные рекомендации по оптимизации производительности, которые могут быть применены к изображениям.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель