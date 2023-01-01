Назначение стиля для <br/> в CSS: добавление линии

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Быстрый ответ

Да, это возможно, однако существуют определенные ограничения. CSS позволяет применять стили к элементу <br /> с использованием псевдоэлементов ::before и ::after . Вот пример настройки пространства между строками:

CSS Скопировать код br::before { /* Добавляем промежуток сверху */ content: ' '; margin-top: 10px; } br::after { /* Добавляем промежуток снизу */ content: ' '; margin-bottom: 10px; }

Такой подход удобен для быстрой корректировки интервалов вокруг переносов строк.

Применение пользовательских стилей

Стилизация скрытия

Хотя основной функцией CSS является стилизация видимых элементов, к элементу <br /> применим, например, механизм управления видимостью:

CSS Скопировать код br { display: none; } /* Скрываем элемент, как исчезает зарплата в конце месяца */

Используя display: none; , элемент полностью исчезает из визуального потока документа, и строка не будет разделена на части.

Особенности применения стилей в разных браузерах

В некоторых устаревших браузерах, таких как IE8 или Chrome 2 / Safari 4b, допустимо применение некоторых стилей к <br /> :

CSS Скопировать код br { color: red; } /* Может работать, но не гарантировано. Вопрос: действительно ли вам нужен красный перенос строки? */

Такой подход не обеспечивает надежность и включает в себя определенный процент риска. Не стоит полагаться на него.

Изящные обходные пути

Добавление индивидуальности

Псевдоэлементы типа ::after могут помочь вам добавить что-нибудь особенное после элемента <br /> , но следует использовать их с предельной осторожностью:

CSS Скопировать код br:after { content: " – "; color: blue; } /* Это синий "дефис" – псевдоэлемент */

Такой прием может насытить ваши тексты особым содержанием, будь то стиль или дополнительная информация. Главное – не переборщить!

Стилизация с использованием границ

Некоторые браузеры, например, Opera 9.6/10, позволяют использовать трюки с границами для псевдоэлемента br:after :

CSS Скопировать код br:after { content: ""; border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%; } /* Таким образом, каждый перенос строки словно выделяется "усиками" */

Тем не менее, следует помнить о проблеме совместимости с различными браузерами.

Визуализация

Воспринимайте элемент <br /> как переключатель, который активирует или отключает "свет переноса на новую строку" в комнате, которой является ваша веб-страница. "Светом" здесь является перенос строки. Переключатель позволяет вам контролировать появление разрывов там, где это необходимо. Однако вы не можете изменить сам перенос строки, только его влияние.

Устранение неполадок и дополнительные советы

Использование "!important" для уверенности в применении стилей

Чтобы стили для элемента <br> были "прикреплены", подобно жвачке под столом, иногда используют правило !important для обеспечения приоритета:

CSS Скопировать код br::after { content: " "; margin-bottom: 10px !important; } /* Используйте с осторожностью */

Альтернативы <br />

Если вам требуется создать более выразительное визуальное разделение, рассмотрите возможность использования <hr> вместо <br /> :

HTML Скопировать код <p>Первый раздел</p> <hr/> <p>Второй раздел</p>

Тег <hr> предлагает больше возможностей для стилизации и делает страницу более выразительной.

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