Назад к предыдущей странице в JS: кнопка 'Отмена'#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для того, чтобы вернуть пользователя на предыдущую веб-страницу, нужно подключить вызов функции
window.history.back() к обработчику события
onclick. Этот обработчик можно поместить прямо в разметку кнопки:
<button onclick="window.history.back()">Назад</button>
Описанная выше кнопка активизирует переход на предыдущую страницу при её нажатии, что аналогично действию кнопки "назад" в браузере.
Дополнительные возможности и функциональность
Отмена отправки формы
Чтобы предотвратить отправку формы при совершении перехода, можно использовать
return false; внутри
onclick:
<button onclick="window.history.back(); return false;">Отмена</button>
Переход на несколько страниц назад
Для перехода на несколько шагов назад в истории браузера используйте функцию
history.go(-x). Здесь
x — это число страниц, которое вы хотите строго определить:
<button onclick="history.go(-2)">Назад на две страницы</button>
Замена кнопки ссылкой
Иногда вместо кнопки уместно использовать стилизованную ссылку:
<a href="#" onclick="window.history.back(); return false;">Назад</a>
Добавление
javascript:void(0); в атрибут
href позволяет отключить стандартное поведение ссылки, сохраняя при этом возможность навигации по событию
onclick.
О функции
back()
Функции
window.history.back() и
history.back() взаимозаменяемы. Однако, применение префикса
window способствует лучшей читабельности кода и помогает избежать недопонимания в контекстах с множественными окнами.
Ясное приглашение к действию
Визуальное выделение кнопки "Отмена"
Для улучшения взаимодействия пользователя с сайтом можно улучшить видимость кнопки "Отмена" с помощью стилей CSS:
.cancel-button {
background-color: #f44336; /* Красный цвет делает кнопку более заметной */
color: white;
}
Пример использования на практике
Применение класса для стилизации кнопки:
<button onclick="window.history.back(); return false;" class="cancel-button">Отмена</button>
Уточнение назначения кнопки
Если кнопка используется для навигации, а не для отправки формы, указывайте её тип как
button:
<button type="button" onclick="window.history.back();">Назад</button>
Работа с встраиваемым JavaScript
Решение конфликтов
Для разделения JavaScript от HTML и упрощения процесса отладки, можно задать событие
onclick напрямую через JavaScript:
document.getElementById('goBackButton').addEventListener('click', function() {
history.back();
});
Ненужные части кода
Префикс
window. не обязателен, но он может помочь новичкам быстрее разобраться с кодом:
<button onclick="window.history.back(); return false;">Назад</button>
Визуализация
Если воспринимать историю браузера как временную шкалу, можно легко понять принцип работы навигации:
1. Старт: Дом 🏠
2. Переход в магазин 🏪 (по ссылке)
3. Переход в парк 🌳 (по другой ссылке)
4. Возврат к предыдущей точке: 🌳 ➡️ 🏪
JavaScript позволяет управлять историей:
function goBack() {
window.history.back();
}
Дополнительные соображения
Кросс-браузерная совместимость
Функции
history.back() и
history.go(-1) поддерживаются большинством браузеров. Однако, следует учитывать совместимость с более старыми версиями.
Обработка в динамической среде
В одностраничных приложениях или при динамической загрузке контента важно проверять, что переходы правильно отражаются в истории браузера.
Управление в истории
Для упрощения пользовательской навигации используйте методы
history.pushState() и
history.replaceState(), позволяющие управлять записями в истории переходов.
Отслеживание изменения истории
Событие
window.onpopstate позволяет реагировать на моменты изменения состояния пользовательского интерфейса.
Полезные материалы
- Свойство history окна – Веб-API | MDN — Базовая информация об использовании API истории для навигации.
- Кнопка "Назад" | CSS-Tricks — Понятное руководство к созданию кнопки назад.
- Метод back() истории — Урок по использованию метода back() в JavaScript.
- Событие клик – Веб-API | MDN — Детальное описание события клика в JavaScript.
- Событие click | Документация API jQuery — Управление событием клика с помощью jQuery.
- Всплывающие и перехватываемые события — Статья о механизме распространения событий в DOM.
- javascript – Что такое всплывающие и перехватываемые события? – Stack Overflow — Дискуссия о всплывающих и перехватываемых событиях на форуме Stack Overflow.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик