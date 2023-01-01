Назад к предыдущей странице в JS: кнопка 'Отмена'

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Быстрый ответ

Для того, чтобы вернуть пользователя на предыдущую веб-страницу, нужно подключить вызов функции window.history.back() к обработчику события onclick . Этот обработчик можно поместить прямо в разметку кнопки:

HTML Скопировать код <button onclick="window.history.back()">Назад</button>

Описанная выше кнопка активизирует переход на предыдущую страницу при её нажатии, что аналогично действию кнопки "назад" в браузере.

Дополнительные возможности и функциональность

Отмена отправки формы

Чтобы предотвратить отправку формы при совершении перехода, можно использовать return false; внутри onclick :

HTML Скопировать код <button onclick="window.history.back(); return false;">Отмена</button>

Переход на несколько страниц назад

Для перехода на несколько шагов назад в истории браузера используйте функцию history.go(-x) . Здесь x — это число страниц, которое вы хотите строго определить:

HTML Скопировать код <button onclick="history.go(-2)">Назад на две страницы</button>

Замена кнопки ссылкой

Иногда вместо кнопки уместно использовать стилизованную ссылку:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="window.history.back(); return false;">Назад</a>

Добавление javascript:void(0); в атрибут href позволяет отключить стандартное поведение ссылки, сохраняя при этом возможность навигации по событию onclick .

О функции back()

Функции window.history.back() и history.back() взаимозаменяемы. Однако, применение префикса window способствует лучшей читабельности кода и помогает избежать недопонимания в контекстах с множественными окнами.

Ясное приглашение к действию

Визуальное выделение кнопки "Отмена"

Для улучшения взаимодействия пользователя с сайтом можно улучшить видимость кнопки "Отмена" с помощью стилей CSS:

CSS Скопировать код .cancel-button { background-color: #f44336; /* Красный цвет делает кнопку более заметной */ color: white; }

Пример использования на практике

Применение класса для стилизации кнопки:

HTML Скопировать код <button onclick="window.history.back(); return false;" class="cancel-button">Отмена</button>

Уточнение назначения кнопки

Если кнопка используется для навигации, а не для отправки формы, указывайте её тип как button :

HTML Скопировать код <button type="button" onclick="window.history.back();">Назад</button>

Работа с встраиваемым JavaScript

Решение конфликтов

Для разделения JavaScript от HTML и упрощения процесса отладки, можно задать событие onclick напрямую через JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('goBackButton').addEventListener('click', function() { history.back(); });

Ненужные части кода

Префикс window. не обязателен, но он может помочь новичкам быстрее разобраться с кодом:

HTML Скопировать код <button onclick="window.history.back(); return false;">Назад</button>

Визуализация

Если воспринимать историю браузера как временную шкалу, можно легко понять принцип работы навигации:

Markdown Скопировать код 1. Старт: Дом 🏠 2. Переход в магазин 🏪 (по ссылке) 3. Переход в парк 🌳 (по другой ссылке) 4. Возврат к предыдущей точке: 🌳 ➡️ 🏪

JavaScript позволяет управлять историей:

JS Скопировать код function goBack() { window.history.back(); }

Дополнительные соображения

Кросс-браузерная совместимость

Функции history.back() и history.go(-1) поддерживаются большинством браузеров. Однако, следует учитывать совместимость с более старыми версиями.

Обработка в динамической среде

В одностраничных приложениях или при динамической загрузке контента важно проверять, что переходы правильно отражаются в истории браузера.

Управление в истории

Для упрощения пользовательской навигации используйте методы history.pushState() и history.replaceState() , позволяющие управлять записями в истории переходов.

Отслеживание изменения истории

Событие window.onpopstate позволяет реагировать на моменты изменения состояния пользовательского интерфейса.

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