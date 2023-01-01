Найти и открыть HTML Designer в Visual Studio#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Быстрый ответ
Для доступа к визуальному дизайнеру HTML или режиму дизайна обычно применяют редактор Web Forms в Visual Studio 2019. Но в новой версии Visual Studio 2022 данная функция убрана – доступен только режим работы с исходным кодом. Для визуального управления элементами можно использовать такие инструменты, как Expression Web или Dreamweaver.
<!-- Для работы с дизайном в Visual Studio версии 2019 и ниже: -->
<!-- 1. Открываем HTML-файл -->
<!-- 2. Внизу экрана ищем вкладку "Design" -->
<!-- В версии 2022 сосредотачиваемся на режиме исходного кода -->
Не забывайте, что фреймворки вроде Blazor, Angular, React и Vue больше ориентируются на код, и Visual Studio следует этой модели работы, улучшая опыт в написании кода.
Режим дизайна: доступно в VS 2019 и ранее версиях
Если вы используете Visual Studio 2019 или более ранние версии и хотите воспользоваться редактором Web Forms, выполните следующие действия:
- Кликните правой кнопкой мыши по HTML-файлу.
- Выберите "Открыть с помощью...".
- Из предложенного списка выберите "Редактор Web Forms".
- Нажмите "Установить по умолчанию", чтобы он стал основным редактором.
- В следующий раз, когда вы откроете HTML-документ, обратите внимание на кнопки "Design" и "Split" внизу интерфейса.
При помощи этих кнопок вы можете переключаться между просмотром внешнего вида и кода HTML-документа.
Загадочная кнопка: 'Дизайнер Web Forms' в текущих настройках
Чтобы включить дизайнер Web Forms в поддерживаемых версиях Visual Studio, проверьте следующие настройки:
- Перейдите в раздел "Инструменты > Параметры".
- Выберите "Текстовый редактор > HTML > Общие".
- Активируйте пункт "Включить дизайнер HTML".
Убедитесь в том, что эти параметры включены, иначе опции предпросмотра дизайна могут быть скрыты.
Неожиданный поворот: визуальный дизайн отсутствует в Visual Studio 2022
Visual Studio 2022 отказалась от опции визуального дизайна. Однако вы всегда можете:
- Использовать Blend for Visual Studio для более динамичной работы.
- Исследовать расширения, которые возвращают классическое оформление.
- Воспользоваться Visual Studio Code с функцией предпросмотра в реальном времени.
Как работают современные фреймворки
Angular, React и Vue предполагают работу прямо с кодом. Visual Studio предлагает инструменты, ориентированные на код:
- Live Server Visual Studio отображает страницу в режиме реального времени.
- Горячая перезагрузка позволяет видеть изменения сразу.
- Поддержка JSX/TSX предусмотрена в большинстве современных редакторов.
Такие инструменты позволяют эффективно разрабатывать интерфейс приложения, работая напрямую с кодом.
Визуализация
Если вы хотите использовать визуальный редактор HTML в Visual Studio, следуйте этим шагам:
🔮 Visual Studio: [Выбор языка программирования и поиск HTML-дизайнера]
Для того чтобы открыть дизайнер:
🧙♀️ Действие: [Поиск расширений и обновлений]
🌟 Поиск: "HTML-дизайнер"
Если дизайнер не найден:
💥 Альтернатива: [Перейти в меню расширений и установить нужный дизайнер]
Теперь вы готовы приступить к работе:
🔥 Ожидаемые действия: [Перетаскивание, Редактирование, Предпросмотр в реальном времени]
Ваш веб-сайт теперь готов к демонстрации!
Добавим разнообразие: альтернативы визуальному дизайну
Если стандартные решения не подходят, рассмотрите альтернативные варианты:
Расширения для улучшения редактора
Используйте расширения для Visual Studio, доступные на Visual Studio Marketplace, чтобы обогатить ваш редактор новыми функциями.
Сторонние программные решения
Visual Studio можно использовать в паре с Adobe Dreamweaver или Microsoft Expression Web — это улучшит эффективность работы.
Инновационные технологии
Овладейте компонентной архитектурой с помощью Blazor и разработайте пользовательский интерфейс с использованием переиспользуемых компонентов.
Полезные материалы
- Visual Studio Code – Intellisense для HTML — Узнайте, как VS Code предлагает автозаполнение кода для HTML.
- Примечания к выпуску Visual Studio 2019 — Информация об обновлениях HTML-редактора в примечаниях к выпуску.
- Создание веб-приложения на C# ASP.NET Core с Visual Studio — Познакомьтесь с инструментами для разработки веб-приложений в Visual Studio на примере создания приложения.
- Лучшие HTML расширения на Visual Studio Marketplace — Расширения для оптимизации работы с HTML.
- Расширение Web Essentials 2019 на GitHub — Одно из лучших расширений для улучшения веб-разработки.
Ксения Сорокина
веб-техредактор