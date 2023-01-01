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Найти и открыть HTML Designer в Visual Studio

#Веб-разработка  #Основы HTML  #CSS и верстка  
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Быстрый ответ

Для доступа к визуальному дизайнеру HTML или режиму дизайна обычно применяют редактор Web Forms в Visual Studio 2019. Но в новой версии Visual Studio 2022 данная функция убрана – доступен только режим работы с исходным кодом. Для визуального управления элементами можно использовать такие инструменты, как Expression Web или Dreamweaver.

HTML
Скопировать код
<!-- Для работы с дизайном в Visual Studio версии 2019 и ниже: -->
<!-- 1. Открываем HTML-файл -->
<!-- 2. Внизу экрана ищем вкладку "Design" -->
<!-- В версии 2022 сосредотачиваемся на режиме исходного кода -->

Не забывайте, что фреймворки вроде Blazor, Angular, React и Vue больше ориентируются на код, и Visual Studio следует этой модели работы, улучшая опыт в написании кода.

Пошаговый план для смены профессии

Режим дизайна: доступно в VS 2019 и ранее версиях

Если вы используете Visual Studio 2019 или более ранние версии и хотите воспользоваться редактором Web Forms, выполните следующие действия:

  1. Кликните правой кнопкой мыши по HTML-файлу.
  2. Выберите "Открыть с помощью...".
  3. Из предложенного списка выберите "Редактор Web Forms".
  4. Нажмите "Установить по умолчанию", чтобы он стал основным редактором.
  5. В следующий раз, когда вы откроете HTML-документ, обратите внимание на кнопки "Design" и "Split" внизу интерфейса.

При помощи этих кнопок вы можете переключаться между просмотром внешнего вида и кода HTML-документа.

Загадочная кнопка: 'Дизайнер Web Forms' в текущих настройках

Чтобы включить дизайнер Web Forms в поддерживаемых версиях Visual Studio, проверьте следующие настройки:

  1. Перейдите в раздел "Инструменты > Параметры".
  2. Выберите "Текстовый редактор > HTML > Общие".
  3. Активируйте пункт "Включить дизайнер HTML".

Убедитесь в том, что эти параметры включены, иначе опции предпросмотра дизайна могут быть скрыты.

Неожиданный поворот: визуальный дизайн отсутствует в Visual Studio 2022

Visual Studio 2022 отказалась от опции визуального дизайна. Однако вы всегда можете:

  • Использовать Blend for Visual Studio для более динамичной работы.
  • Исследовать расширения, которые возвращают классическое оформление.
  • Воспользоваться Visual Studio Code с функцией предпросмотра в реальном времени.

Как работают современные фреймворки

Angular, React и Vue предполагают работу прямо с кодом. Visual Studio предлагает инструменты, ориентированные на код:

  • Live Server Visual Studio отображает страницу в режиме реального времени.
  • Горячая перезагрузка позволяет видеть изменения сразу.
  • Поддержка JSX/TSX предусмотрена в большинстве современных редакторов.

Такие инструменты позволяют эффективно разрабатывать интерфейс приложения, работая напрямую с кодом.

Визуализация

Если вы хотите использовать визуальный редактор HTML в Visual Studio, следуйте этим шагам:

Markdown
Скопировать код
🔮 Visual Studio: [Выбор языка программирования и поиск HTML-дизайнера]

Для того чтобы открыть дизайнер:

Markdown
Скопировать код
🧙‍♀️ Действие: [Поиск расширений и обновлений]
🌟 Поиск: "HTML-дизайнер"

Если дизайнер не найден:

Markdown
Скопировать код
💥 Альтернатива: [Перейти в меню расширений и установить нужный дизайнер]

Теперь вы готовы приступить к работе:

Markdown
Скопировать код
🔥 Ожидаемые действия: [Перетаскивание, Редактирование, Предпросмотр в реальном времени]

Ваш веб-сайт теперь готов к демонстрации!

Добавим разнообразие: альтернативы визуальному дизайну

Если стандартные решения не подходят, рассмотрите альтернативные варианты:

Расширения для улучшения редактора

Используйте расширения для Visual Studio, доступные на Visual Studio Marketplace, чтобы обогатить ваш редактор новыми функциями.

Сторонние программные решения

Visual Studio можно использовать в паре с Adobe Dreamweaver или Microsoft Expression Web — это улучшит эффективность работы.

Инновационные технологии

Овладейте компонентной архитектурой с помощью Blazor и разработайте пользовательский интерфейс с использованием переиспользуемых компонентов.

Полезные материалы

  1. Visual Studio Code – Intellisense для HTML — Узнайте, как VS Code предлагает автозаполнение кода для HTML.
  2. Примечания к выпуску Visual Studio 2019 — Информация об обновлениях HTML-редактора в примечаниях к выпуску.
  3. Создание веб-приложения на C# ASP.NET Core с Visual Studio — Познакомьтесь с инструментами для разработки веб-приложений в Visual Studio на примере создания приложения.
  4. Лучшие HTML расширения на Visual Studio Marketplace — Расширения для оптимизации работы с HTML.
  5. Расширение Web Essentials 2019 на GitHub — Одно из лучших расширений для улучшения веб-разработки.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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