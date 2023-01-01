Настройка высоты и ширины a:link с помощью CSS

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Быстрый ответ

Для задания конкретных значений высоты и ширины элементу <a> , его следует превратить в inline-block:

CSS Скопировать код a:link { display: inline-block; height: 50px; width: 100px; }

С таким изменением вы получите возможность управлять размерами тега <a> , который в обычных условиях является строчным и не поддерживает напрямую этих параметров.

Примечание к строчным a:link

При стилизации элементов <a> ключевую роль играет свойство display. Тег <a> по умолчанию принимает строчное отображение и игнорирует свойства height и width. Переключение его в режимы block или inline-block позволяет задать нужные размеры.

Применение block для вертикального расположения

Используйте block, если хотите расставить ссылки одну под другой:

CSS Скопировать код a:link { display: block; width: 100%; /* Ширина ссылки теперь равна ширине родительского контейнера. Это отлично подходит для полноразмерных кнопок меню или выделенных call-to-action ссылок. */ height: 30px; /* Вы можете установить высоту как вам удобно */ }

Использование inline-block для сохранения потока

В качестве альтернативы, inline-block позволяет элементам <a> оставаться в текстовом потоке, но при это задает им размеры:

CSS Скопировать код a:link { display: inline-block; height: 50px; width: 100px; }

Это отличный способ преобразовать ссылки в визуально привлекательные кнопки в тексте.

Адаптация a:link в списке навигации

Для равномерного расположения навигационных ссылок настройте стили элементов <li> и <a> :

CSS Скопировать код li { width: 100px; /* Устанавливает фиксированную ширину для каждого элемента списка. */ } a:link { display: block; width: 100%; /* Ссылка теперь занимает всю доступную ширину элемента списка. */ }

Как только ссылки отображаются как блочные, можно добавить им float: left , и они выстроятся горизонтально:

CSS Скопировать код li { float: left; }

Выравнивание текста для удобства чтения

Также стоит подумать о центровке текста внутри ссылки для улучшения читаемости и визуальной привлекательности:

CSS Скопировать код a:link { text-align: center; /* Текст в ссылке идеально выравнивается по центру блока */ }

Обратите внимание на свойство line-height, оно очень полезно при настройке высоты, особенно если текст занимает только одну строку:

CSS Скопировать код a:link { line-height: 30px; /* Так текст будет вертикально центрирован в ссылке. Это важно для визуальной привлекательности. */ }

Разбирательство с помощью специфичности CSS

Убедитесь, что ваш CSS-селектор точно нацелен на нужные элементы <a> :

CSS Скопировать код #navigation a:link { /* Селектор с высокой специфичностью, ограничивающий область применения только навигационными ссылками */ /* Здесь могут быть ваши стили */ }

Будьте осторожны с конфликтующими правилами CSS, которые могут повлиять на ваши стили:

CSS Скопировать код /* Ближе к концу вашего CSS файла */ a:link { display: inline; /* Это изменение незаметно аннулирует предыдущее значение display и может вызвать проблемы */ }

Помните, что в CSS преимущество имеет последнее определенное правило. Последнее слово всегда за ним!

Визуализация

Вообразите наш a:link как дом 🏠, каждую комнату которого можно покрасить в отдельный цвет 🖌️:

Markdown Скопировать код 🏡 Комнаты a:link: [ ]

CSS Скопировать код a:link { display: block; width: 100px; height: 50px; background-color: blue; }

В итоге получается: