Настройка высоты и ширины a:link с помощью CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для задания конкретных значений высоты и ширины элементу
<a>, его следует превратить в inline-block:
a:link {
display: inline-block;
height: 50px;
width: 100px;
}
С таким изменением вы получите возможность управлять размерами тега
<a>, который в обычных условиях является строчным и не поддерживает напрямую этих параметров.
Примечание к строчным a:link
При стилизации элементов
<a> ключевую роль играет свойство display. Тег
<a> по умолчанию принимает строчное отображение и игнорирует свойства height и width. Переключение его в режимы block или inline-block позволяет задать нужные размеры.
Применение block для вертикального расположения
Используйте block, если хотите расставить ссылки одну под другой:
a:link {
display: block;
width: 100%; /* Ширина ссылки теперь равна ширине родительского контейнера.
Это отлично подходит для полноразмерных кнопок меню или выделенных call-to-action ссылок. */
height: 30px; /* Вы можете установить высоту как вам удобно */
}
Использование inline-block для сохранения потока
В качестве альтернативы, inline-block позволяет элементам
<a> оставаться в текстовом потоке, но при это задает им размеры:
a:link {
display: inline-block;
height: 50px;
width: 100px;
}
Это отличный способ преобразовать ссылки в визуально привлекательные кнопки в тексте.
Адаптация a:link в списке навигации
Для равномерного расположения навигационных ссылок настройте стили элементов
<li> и
<a>:
li {
width: 100px; /* Устанавливает фиксированную ширину для каждого элемента списка. */
}
a:link {
display: block;
width: 100%; /* Ссылка теперь занимает всю доступную ширину элемента списка. */
}
Как только ссылки отображаются как блочные, можно добавить им
float: left, и они выстроятся горизонтально:
li {
float: left;
}
Выравнивание текста для удобства чтения
Также стоит подумать о центровке текста внутри ссылки для улучшения читаемости и визуальной привлекательности:
a:link {
text-align: center; /* Текст в ссылке идеально выравнивается по центру блока */
}
Обратите внимание на свойство line-height, оно очень полезно при настройке высоты, особенно если текст занимает только одну строку:
a:link {
line-height: 30px; /* Так текст будет вертикально центрирован в ссылке.
Это важно для визуальной привлекательности. */
}
Разбирательство с помощью специфичности CSS
Убедитесь, что ваш CSS-селектор точно нацелен на нужные элементы
<a>:
#navigation a:link { /* Селектор с высокой специфичностью, ограничивающий область применения только навигационными ссылками */
/* Здесь могут быть ваши стили */
}
Будьте осторожны с конфликтующими правилами CSS, которые могут повлиять на ваши стили:
/* Ближе к концу вашего CSS файла */
a:link {
display: inline; /* Это изменение незаметно аннулирует предыдущее значение display и может вызвать проблемы */
}
Помните, что в CSS преимущество имеет последнее определенное правило. Последнее слово всегда за ним!
Визуализация
Вообразите наш
a:link как дом 🏠, каждую комнату которого можно покрасить в отдельный цвет 🖌️:
🏡 Комнаты a:link: [ ]
a:link {
display: block;
width: 100px;
height: 50px;
background-color: blue;
}
В итоге получается:
🏡 Комнаты a:link: [🔵🔵🔵🔵🔵]
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда