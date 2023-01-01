Настройка высоты горизонтального скроллбара CSS: руководство

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Быстрый ответ

Для быстрой настройки стиля горизонтального скроллбара в Chrome и Safari используйте псевдоэлемент ::-webkit-scrollbar :

CSS Скопировать код /* Кастомизируем дорожку прокрутки */ ::-webkit-scrollbar { height: 10px; background: #f2f2f2; } /* Оформляем ползунок */ ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #888; border-radius: 5px; }

Учтите, что для корректной работы в различных браузерах рассмотрите применение JS-библиотек для стилизации скроллбаров.

Дополнительные возможности: повышаем UX с помощью стилизации скроллбара

Стилизация скроллбаров может акцентировать внимание на визуальной составляющей вашего сайта, если это не влияет на его функциональность.

Применяйте медиа-запросы для адаптации стиля скроллбаров под различные разрешения экранов .

для адаптации стиля скроллбаров под различные . Регулируйте видимость скроллбара с помощью свойства overflow .

Внимание на: кроссбраузерную совместимость

::-webkit-scrollbar не поддерживается всеми браузерами. В качестве альтернатив можно предложить псевдо-селекторы CSS3 и JS-библиотеки, такие как Perfect Scrollbar.

::-webkit-scrollbar корректно отображается в Chrome, Safari и новых версиях Edge .

корректно отображается в и новых версиях . В Firefox можно применять свойства scrollbar-color и scrollbar-width .

и . Универсальная совместимость на данный момент лучше всего обеспечивается с помощью решений на базе JavaScript.

Стандартизация стилизации скроллбаров

Стандарт W3C CSS Scrollbar Module Level 1 стремится унифицировать стилизацию скроллбаров между браузерами. Однако, всегда имеет смысл проверять актуальность информации о поддержке на caniuse.com.

Визуализация

Сферой применения стилизации горизонтального скроллбара можно считать выбор аксессуаров для простого, но функционального скейтборда:

Markdown Скопировать код Обычный Скейтборд: 🛹────────────

Примените ваш уникальный стиль CSS:

CSS Скопировать код /* Пример оформления ползунка */ ::-webkit-scrollbar-thumb { background: 🎨; /* Ваш выбор цвета */ border-radius: 🌗; /* Степень закругления */ } /* Оформление трека */ ::-webkit-scrollbar-track { background: 🌥️; /* Контрастный цвет по вашему выбору */ }

Теперь ваш скейтборд (а также его пользователь) выделяется среди остальных:

Markdown Скопировать код Персонализированный Скейтборд: 🛹🎨🌗🌥️───────

Продвинутые методы: улучшение управляемости

Динамические скроллбары могут менять цвет при происхождении событий, например, при наведении или прокрутке. Эффект border может добавить дополнительные краски и стиль. Рекомендуем изучить возможности экспериментирования с псевдоэлементами, такими как ::-webkit-scrollbar-button .

Приоритет — доступность

При стилизации скроллбаров важно прежде всего обеспечивать доступность сайта. Обеспечивайте контраст между ползунком и дорожкой прокрутки и помните, что более крупный скроллбар во многом облегчает пользование сайтом людям с ограниченными возможностями в движении.

Рекомендации по оптимизации: соблюдаем баланс производительности и эстетики

Поддержка высокой производительности и привлекательного внешнего вида часто зависит от следующих аспектов:

Предпочтение CSS-решений, где это возможно .

. Проведение исчерпывающих тестирований .

. Применение оптимизированных изображений, если они используются.

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