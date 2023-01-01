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Настройка высоты горизонтального скроллбара CSS: руководство
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Настройка высоты горизонтального скроллбара CSS: руководство

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для быстрой настройки стиля горизонтального скроллбара в Chrome и Safari используйте псевдоэлемент ::-webkit-scrollbar:

CSS
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/* Кастомизируем дорожку прокрутки */
::-webkit-scrollbar { 
    height: 10px; 
    background: #f2f2f2; 
}

/* Оформляем ползунок */
::-webkit-scrollbar-thumb { 
    background: #888; 
    border-radius: 5px; 
}

Учтите, что для корректной работы в различных браузерах рассмотрите применение JS-библиотек для стилизации скроллбаров.

Пошаговый план для смены профессии

Дополнительные возможности: повышаем UX с помощью стилизации скроллбара

Стилизация скроллбаров может акцентировать внимание на визуальной составляющей вашего сайта, если это не влияет на его функциональность.

  • Применяйте медиа-запросы для адаптации стиля скроллбаров под различные разрешения экранов.
  • Регулируйте видимость скроллбара с помощью свойства overflow.

Внимание на: кроссбраузерную совместимость

::-webkit-scrollbar не поддерживается всеми браузерами. В качестве альтернатив можно предложить псевдо-селекторы CSS3 и JS-библиотеки, такие как Perfect Scrollbar.

  • ::-webkit-scrollbar корректно отображается в Chrome, Safari и новых версиях Edge.
  • В Firefox можно применять свойства scrollbar-color и scrollbar-width.
  • Универсальная совместимость на данный момент лучше всего обеспечивается с помощью решений на базе JavaScript.

Стандартизация стилизации скроллбаров

Стандарт W3C CSS Scrollbar Module Level 1 стремится унифицировать стилизацию скроллбаров между браузерами. Однако, всегда имеет смысл проверять актуальность информации о поддержке на caniuse.com.

Визуализация

Сферой применения стилизации горизонтального скроллбара можно считать выбор аксессуаров для простого, но функционального скейтборда:

Markdown
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Обычный Скейтборд: 🛹────────────

Примените ваш уникальный стиль CSS:

CSS
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/* Пример оформления ползунка */
::-webkit-scrollbar-thumb {
    background: 🎨;  /* Ваш выбор цвета */
    border-radius: 🌗; /* Степень закругления */
}

/* Оформление трека */
::-webkit-scrollbar-track {
    background: 🌥️;  /* Контрастный цвет по вашему выбору */
}

Теперь ваш скейтборд (а также его пользователь) выделяется среди остальных:

Markdown
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Персонализированный Скейтборд: 🛹🎨🌗🌥️───────

Продвинутые методы: улучшение управляемости

Динамические скроллбары могут менять цвет при происхождении событий, например, при наведении или прокрутке. Эффект border может добавить дополнительные краски и стиль. Рекомендуем изучить возможности экспериментирования с псевдоэлементами, такими как ::-webkit-scrollbar-button.

Приоритет — доступность

При стилизации скроллбаров важно прежде всего обеспечивать доступность сайта. Обеспечивайте контраст между ползунком и дорожкой прокрутки и помните, что более крупный скроллбар во многом облегчает пользование сайтом людям с ограниченными возможностями в движении.

Рекомендации по оптимизации: соблюдаем баланс производительности и эстетики

Поддержка высокой производительности и привлекательного внешнего вида часто зависит от следующих аспектов:

  • Предпочтение CSS-решений, где это возможно.
  • Проведение исчерпывающих тестирований.
  • Применение оптимизированных изображений, если они используются.

Полезные материалы

  1. Стандартизация скроллбаров с использованием CSS – MDN — подробная документация MDN по стандартизации скроллбаров с использованием CSS.
  2. Современная проблематика стандартизации скроллбаров с использованием CSS (Обзор 2022 года) – CSS-Tricks — всесторонний обзор проблематики стандартизации скроллбаров с использованием CSS.
  3. Модуль стандартизации скроллбаров Level 1 – W3Cофициальная спецификация W3C по стандартизации скроллбаров с использованием CSS.
  4. Поддержка браузерами функционала стандартизации скроллбара с использованием CSS – Can I use — таблицы совместимости для проверки поддержки браузерами функционала стандартизации скроллбара с использованием CSS.
  5. Персонализация скроллбаров в элементе div с использованием CSS – Stack Overflow — обсуждение в сообществе на тему персонализации скроллбаров в элементе div.
  6. Reddit – Погружение в любую темудискуссия на Reddit, посвященная исследованию стандартизации скроллбаров с использованием CSS.
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Какой псевдоэлемент используется для настройки стиля горизонтального скроллбара в Chrome и Safari?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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