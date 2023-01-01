Настройка внутренней рамки на одной стороне в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы создать одностороннюю границу, используйте псевдоэлементы ::before или ::after в CSS. Ниже приведён пример добавления границы справа:

CSS Скопировать код .element::after { content: ''; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; width: 2px; background: #000; } .element { position: relative; }

Разместите границу на нужной стороне, изменяя параметры top , bottom , а также width и height .

box-shadow: скрытный спецагент границы

Если свойство border кажется слишком грубым для использования, вы можете воспользоваться свойством box-shadow . Это позволит создать одностороннюю границу с помощью параметров inset и слоёв теней:

CSS Скопировать код .element { box-shadow: inset 0 10px 0 0 rgba(255, 0, 0, 0.5); }

Тени не влияют на размер элемента блока, что позволяет настроить границы, не опасаясь нарушить структуру страницы.

Псевдоэлементы на все случаи жизни!

С помощью ::before вы можете создать необычную верхнюю границу:

CSS Скопировать код .element::before { content: ''; display: block; height: 2px; background-color: blue; margin-top: -2px; } .element { position: relative; }

Не забывайте оставлять место для псевдоэлементов ::before или ::after , чтобы они могли корректно отображаться на уровне блока.

Padding и цвета: лучшие друзья границ

Для более эстетичного оформления границ настройте padding и background . Для удобной работы с цветами используйте переменные в CSS-препроцессорах, например, в Sass или Less.

Визуализация

Если вы хотите уделить особое внимание одной из сторон границы:

| | | | | 🖼️ | | | |__________________| Обычная граница: |**** Акцент на краю: ____

Результатом будет односторонняя граница, придающая изящество вашим HTML-проектам.

Пусть ваша граница станет уникальной

Флёрт в 3D

Изменяйте размытие и цвета box-shadow , чтобы придать границе 3D-эффект:

CSS Скопировать код .element { box-shadow: inset 0 0 10px 1px #444; }

Сила фокуса

Придайте дополнительное оформление с использованием стиля :focus :

CSS Скопировать код .input:focus { box-shadow: 0 0 0 3px #0078d7 inset; }

Нырните в прозрачность

Играйте с прозрачностью, делая границы transparent и выделяя обводку:

CSS Скопировать код .element { border: 2px solid transparent; } .element:focus { box-shadow: 0 0 0 2px #0078d7; }

Тестирование, тестирование… 1, 2, 3

Не забывайте проверять совместимость с различными браузерами, чтобы ваша граница корректно отображалась для всех пользователей.

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