Настройка внутренней рамки на одной стороне в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы создать одностороннюю границу, используйте псевдоэлементы
::before или
::after в CSS. Ниже приведён пример добавления границы справа:
.element::after {
content: '';
position: absolute;
top: 0; right: 0; bottom: 0;
width: 2px;
background: #000;
}
.element { position: relative; }
Разместите границу на нужной стороне, изменяя параметры
top,
bottom, а также
width и
height.
box-shadow: скрытный спецагент границы
Если свойство
border кажется слишком грубым для использования, вы можете воспользоваться свойством
box-shadow. Это позволит создать одностороннюю границу с помощью параметров
inset и слоёв теней:
.element {
box-shadow: inset 0 10px 0 0 rgba(255, 0, 0, 0.5);
}
Тени не влияют на размер элемента блока, что позволяет настроить границы, не опасаясь нарушить структуру страницы.
Псевдоэлементы на все случаи жизни!
С помощью
::before вы можете создать необычную верхнюю границу:
.element::before {
content: '';
display: block;
height: 2px;
background-color: blue;
margin-top: -2px;
}
.element { position: relative; }
Не забывайте оставлять место для псевдоэлементов
::before или
::after, чтобы они могли корректно отображаться на уровне блока.
Padding и цвета: лучшие друзья границ
Для более эстетичного оформления границ настройте
padding и
background. Для удобной работы с цветами используйте переменные в CSS-препроцессорах, например, в Sass или Less.
Визуализация
Если вы хотите уделить особое внимание одной из сторон границы:
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| |
| 🖼️ |
| |
|__________________|
Обычная граница: |****
Акцент на краю: ____
Результатом будет односторонняя граница, придающая изящество вашим HTML-проектам.
Пусть ваша граница станет уникальной
Флёрт в 3D
Изменяйте размытие и цвета
box-shadow, чтобы придать границе 3D-эффект:
.element {
box-shadow: inset 0 0 10px 1px #444;
}
Сила фокуса
Придайте дополнительное оформление с использованием стиля
:focus:
.input:focus {
box-shadow: 0 0 0 3px #0078d7 inset;
}
Нырните в прозрачность
Играйте с прозрачностью, делая границы
transparent и выделяя обводку:
.element {
border: 2px solid transparent;
}
.element:focus {
box-shadow: 0 0 0 2px #0078d7;
}
Тестирование, тестирование… 1, 2, 3
Не забывайте проверять совместимость с различными браузерами, чтобы ваша граница корректно отображалась для всех пользователей.
Полезные материалы
- CSS Outline Properties – руководство по использованию
outlineв CSS.
- border – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – подробное описание свойства
borderна MDN.
- CSS Pseudo-elements – справочник по работе с CSS псевдоэлементами.
- CSS border – ресурс, посвящённый работе с односторонними границами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда