Настройка вертикального отступа между элементами списка HTML

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Быстрый ответ

Для создания вертикального отступа между элементами списка вы можете воспользоваться свойством CSS margin , применяемым к элементам <li> :

CSS Скопировать код /* Помните слова мудрости от мамы: "Не забывай о пространстве!" */ li { margin-bottom: 10px; }

Этот фрагмент CSS кода обеспечит отступ в 10 пикселей под каждым элементом списка. Пожалуйста, не стесняйтесь корректировать это значение в соответствии с вашими требованиями.

Пропускаем последний отступ: магия псевдо-класса

Наш быстрый ответ эффективно решает проблему, но в некоторых случаях нам не нужен отступ после последнего элемента списка. В этом случае пригодится псевдо-класс CSS :not() :

CSS Скопировать код /* Сообщаем последнему элементу: "Ты не такой уж и особенный!" */ li:not(:last-child) { margin-bottom: 10px; }

Еще один вариант – использовать соседний селектор для достижения подобного результата:

CSS Скопировать код /* Исключаем последний элемент из списка */ li + li { margin-top: 10px; }

Помощник в отладке: визуальная граница

В процессе разработки может быть полезно визуализировать размеры отступов. Для этих целей можно добавить временную границу border :

CSS Скопировать код /* Красный – цвет дебаггинга */ li { border: 1px solid red; margin-bottom: 10px; }

Обязательно удаляйте границы, когда отступы будут отточены до идеала.

Интерлиньяж: тихий герой

Свойство line-height также играет важную роль для оценки визуального впечатления от списка. Оно позволяет тонко настраивать расстояние между строками внутри элементов:

CSS Скопировать код /* Как говорят эксперты: "Дайте тексту воздуха" */ li { line-height: 1.6; }

Правильно настроенный line-height в сочетании с отступами margin сделает ваш список более привлекательным визуально.

Визуализация

Давайте визуализируем, как работает margin между элементами списка:

Markdown Скопировать код Элемент 1 🚶‍♂️ | 10px отступ | Элемент 2 🚶‍♂️ | Еще 10px отступ | Элемент 3 🚶‍♂️

Символ | здесь представляет вертикальное пространство, которое контролируется margin и обеспечивает плавное "восприятие" списка.

Совместимость с устаревшими браузерами: учитываем старое

Если вам приходится работать со старыми браузерами, может потребоваться использовать JavaScript как альтернативный вариант:

JS Скопировать код /* Когда CSS слишком нов для старых браузеров */ if ( /* условие проверки старого браузера */ ) { var listItems = document.querySelectorAll('li'); for (var i = 0; i < listItems.length – 1; i++) { listItems[i].style.marginBottom = '10px'; /* Где наш надежный JavaScript? */ } }

Однако, всегда старайтесь достигать нужного результата с помощью CSS, оставляя JavaScript для решения других задач.

Пространство после списка: важно для гармонии

Не забудьте учесть пространство после списка – это поможет тексту и дизайну эффективно взаимодействовать друг с другом.

CSS Скопировать код /* И в заключение... время расслабиться! */ ul { margin-bottom: 20px; }

Сбалансированные отступы способны создать приятный визуальный ритм в вашем контенте.

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