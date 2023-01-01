Настройка вертикального отступа между элементами списка HTML#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания вертикального отступа между элементами списка вы можете воспользоваться свойством CSS
margin, применяемым к элементам
<li>:
/* Помните слова мудрости от мамы: "Не забывай о пространстве!" */
li { margin-bottom: 10px; }
Этот фрагмент CSS кода обеспечит отступ в 10 пикселей под каждым элементом списка. Пожалуйста, не стесняйтесь корректировать это значение в соответствии с вашими требованиями.
Пропускаем последний отступ: магия псевдо-класса
Наш быстрый ответ эффективно решает проблему, но в некоторых случаях нам не нужен отступ после последнего элемента списка. В этом случае пригодится псевдо-класс CSS
:not():
/* Сообщаем последнему элементу: "Ты не такой уж и особенный!" */
li:not(:last-child) { margin-bottom: 10px; }
Еще один вариант – использовать соседний селектор для достижения подобного результата:
/* Исключаем последний элемент из списка */
li + li { margin-top: 10px; }
Помощник в отладке: визуальная граница
В процессе разработки может быть полезно визуализировать размеры отступов. Для этих целей можно добавить временную границу
border:
/* Красный – цвет дебаггинга */
li { border: 1px solid red; margin-bottom: 10px; }
Обязательно удаляйте границы, когда отступы будут отточены до идеала.
Интерлиньяж: тихий герой
Свойство
line-height также играет важную роль для оценки визуального впечатления от списка. Оно позволяет тонко настраивать расстояние между строками внутри элементов:
/* Как говорят эксперты: "Дайте тексту воздуха" */
li { line-height: 1.6; }
Правильно настроенный
line-height в сочетании с отступами
margin сделает ваш список более привлекательным визуально.
Визуализация
Давайте визуализируем, как работает
margin между элементами списка:
Элемент 1 🚶♂️
|
10px отступ
|
Элемент 2 🚶♂️
|
Еще 10px отступ
|
Элемент 3 🚶♂️
Символ
| здесь представляет вертикальное пространство, которое контролируется
margin и обеспечивает плавное "восприятие" списка.
Совместимость с устаревшими браузерами: учитываем старое
Если вам приходится работать со старыми браузерами, может потребоваться использовать JavaScript как альтернативный вариант:
/* Когда CSS слишком нов для старых браузеров */
if ( /* условие проверки старого браузера */ ) {
var listItems = document.querySelectorAll('li');
for (var i = 0; i < listItems.length – 1; i++) {
listItems[i].style.marginBottom = '10px';
/* Где наш надежный JavaScript? */
}
}
Однако, всегда старайтесь достигать нужного результата с помощью CSS, оставляя JavaScript для решения других задач.
Пространство после списка: важно для гармонии
Не забудьте учесть пространство после списка – это поможет тексту и дизайну эффективно взаимодействовать друг с другом.
/* И в заключение... время расслабиться! */
ul { margin-bottom: 20px; }
Сбалансированные отступы способны создать приятный визуальный ритм в вашем контенте.
Полезные материалы
- CSS Margin — Погрузитесь в тему создания пространства вокруг элементов.
- CSS Padding — Изучите все нюансы внутренних отступов элементов.
- list-style – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Все об стилизации списков в CSS.
- list-style | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Практическое руководство по управлению внешним видом списков.
- The box model – Learn web development | MDN — Понимание модели коробки в CSS.
- Rendering performance | Articles | web.dev — Повышение производительности CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда