Настройка title с помощью htmlWebpackPlugin в Vue CLI 3

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Быстрый ответ

Для настройки title воспользуйтесь файлом vue.config.js , добавив в него следующую конфигурацию:

JS Скопировать код // vue.config.js module.exports = { pages: { index: { title: 'Заголовок вашей страницы', }, }, };

Не забудьте вставить <title><%= htmlWebpackPlugin.options.title %></title> в шаблон public/index.html для корректной работы. Для динамического изменения заголовка используйте Vue Meta или JavaScript. Подробнее об этом – ниже.

Динамическое название: способы реализации

Vue Meta: искусство управления метаданными

Vue Meta – это превосходное решение для управления метаданными в приложении Vue. Добавьте его через npm install vue-meta , подключите в main.js и настройте метаданные (включая заголовки) в компонентах:

JS Скопировать код import Vue from 'vue'; import VueMeta from 'vue-meta'; Vue.use(VueMeta);

Теперь вы можете определить title в компонентах так:

JS Скопировать код export default { metaInfo: { title: 'Заголовок страницы', // Здесь можно добавлять и другие мета-теги... } }

Vue Meta поддерживает обновления в реальном времени и совместим с серверной отрисовкой (SSR).

JavaScript: быстрое изменение заголовка

Если вам требуется изменить title в процессе выполнения приложения, примените JavaScript в жизненном цикле компонента:

JS Скопировать код mounted() { document.title = 'Динамический заголовок'; }

Статическое название: прямой и надёжный способ

Непосредственная установка: верность традициям

Вы можете непосредственно указать title в файле public/index.html :

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Статический заголовок страницы</title> </head> <body> <div id="app"></div> </body> </html>

Webpack Chain: тонкая настройка конфигурации

Либо измените конфигурацию Webpack при помощи chainWebpack :

JS Скопировать код module.exports = { chainWebpack: config => { config.plugin('html') .tap(args => { args[0].title = 'Заголовок вашей страницы'; return args; }); } }

Не забывайте перезапускать сервер после внесения изменений в vue.config.js , поскольку он не поддерживает горячую перезагрузку.

Правила хорошего тона: адекватное название – это часть UX

Выбирайте title , который будет точно соответствовать содержанию вашего приложения и легко понятен пользователю. Всегда делайте UX главным приоритетом!

Визуализация

Представьте свой проект на Vue как великолепное здание. Вот как вкладывается настройка названия:

JS Скопировать код // vue.config.js module.exports = { chainWebpack: (config) => { config .plugin('html') .tap(args => { args[0].title = 'Название вашего проекта'; // Устанавливаем название здесь return args; }); } }

Результат: ваше здание ныне гордостью носит вывеску с новым названием!

Распространенные ошибки и пути их решения

Забыли перезапустить сервер

Если изменения в vue.config.js не отображаются, необходимо перезапустить сервер, так как Webpack не обрабатывает горячую перезагрузку таких изменений.

Исчезло динамическое обновление заголовка

Если вы не замечаете изменений заголовка в реальном времени, проверьте использование Vue Meta или корректное применение document.title .

Переменная окружения не функционирует

Чтобы получить доступ к переменным окружения в Vue, используйте префикс VUE_APP_ .

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