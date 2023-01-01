Настройка ширины обводки у конкретных сторон SVG-фигуры#CSS и верстка #Canvas и SVG #SVG в HTML
Быстрый ответ
Чтобы установить свойство
stroke-width для определённых граней SVG-элемента, создайте отдельные элементы
<path>, которым необходима специальная обводка. Вот как выглядит пример с разделенными путями для детализированного управления обводкой:
<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<!-- Этот прямоугольник-невидимка служит для определения координат -->
<rect width="100%" height="100%" fill="none" />
<!-- Обводка верхней грани; это как "утренний кофе" для SVG -->
<path d="M 10,10 H 90" stroke="black" stroke-width="1"/>
<!-- Обводка правой грани; как правило джентльмена! -->
<path d="M 90,10 V 90" stroke="black" stroke-width="1"/>
</svg>
Работа со свойством stroke-dasharray
Чтобы установить
stroke-width:1 только на одной грани, используйте
stroke-dasharray. С помощью этого свойства можно создать обман зрения, выделяя нужные грани разной толщиной:
<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect x="10" y="10" width="80" height="80"
stroke-dasharray="80, 160" stroke-dashoffset="80"
stroke="black" fill="none"/>
</svg>
Здесь
stroke-dasharray установлен так, чтобы был создан штрих длиной, соответствующей выбранной грани, а пробел в два раза больше, что препятствует отрисовке других граней.
Использование масок и clip-path для точного контроля
Несмотря на ограничения, которые накладываются при работе с SVG, маски и клип-пути позволяют точно манипулировать обводками фигур:
<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<clipPath id="clip-top">
<rect x="10" y="10" width="80" height="10" />
</clipPath>
</defs>
<rect x="10" y="10" width="80" height="80"
stroke="black" stroke-width="1" clip-path="url(#clip-top)" />
</svg>
В данной ситуации
clip-path применён, чтобы обводка отображалась только на верхней грани.
Визуализация
Давайте вообразим SVG-фигуры как комнаты: нам необходимо покрасить лишь некоторые стены:
🏠 SVG-дом:
🚪🟥🚪🟥 🔲 Комната со всеми окрашенными стенами
🟥🚪🚪🚪 🔳 Комната с одной окрашенной стеной
При работе с SVG мы также выделяем только определенные стены:
🖌️ Бригада декораторов:
🚪🖼️🚪🖼️ stroke-width:1 на стенах с картинами
🖼️🚪🚪🚪 Посмотри, мама, одна из стен выделена!
Преодоление ограничений с помощью дополнительных фигур
Для создания сложных узоров обводки вы можете использовать несколько SVG-элементов:
<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<!-- Обводка верхней грани; верх должен всегда быть наверху! -->
<rect x="10" y="10" width="80" height="1" fill="black" />
<!-- Обводка правой грани; правильное выделение делает нашу работу идеальной! -->
<rect x="89" y="10" width="1" height="80" fill="black" />
</svg>
Использование элемента polyline
Элемент
<polyline> подойдет для акцентирования определённых граней, позволяя избежать полной обводки:
<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<!-- Не нужно внутреннее заполнение -->
<polyline points="10,10 90,10 90,11 11,11" fill="black" />
</svg>
Использование классов для повторного применения
Создание классов с определёнными значениями
stroke-dasharray даст вам возможность многократного использования и упрощение поддержки кода:
<style>
/* Время для обводок, ура! */
.stroke-top { stroke-dasharray: 80, 160; stroke-dashoffset: 80; }
</style>
Полезные материалы
- stroke – SVG: Scalable Vector Graphics | MDN – детальная информация о свойствах SVG обводки.
- Блог SVGator – о том, как использовать SVG обводки и CSS в паре.
- javascript – Focus Next Element In Tab Index – Stack Overflow – несмотря на то, что название запроса не совпадает, эта ссылка может пригодиться при изучении SVG.
- Использование SVG масок для обведения определенных граней – обучение применению масок SVG и манипуляции обводкой.
- Определение частичных границ в SVG – Пример на CodePen – иллюстративные примеры создания частичных границ с помощью SVG.
Георгий Рожков
специалист по доступности