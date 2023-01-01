Настройка ширины обводки у конкретных сторон SVG-фигуры

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Быстрый ответ

Чтобы установить свойство stroke-width для определённых граней SVG-элемента, создайте отдельные элементы <path> , которым необходима специальная обводка. Вот как выглядит пример с разделенными путями для детализированного управления обводкой:

xml Скопировать код <svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <!-- Этот прямоугольник-невидимка служит для определения координат --> <rect width="100%" height="100%" fill="none" /> <!-- Обводка верхней грани; это как "утренний кофе" для SVG --> <path d="M 10,10 H 90" stroke="black" stroke-width="1"/> <!-- Обводка правой грани; как правило джентльмена! --> <path d="M 90,10 V 90" stroke="black" stroke-width="1"/> </svg>

Работа со свойством stroke-dasharray

Чтобы установить stroke-width:1 только на одной грани, используйте stroke-dasharray . С помощью этого свойства можно создать обман зрения, выделяя нужные грани разной толщиной:

xml Скопировать код <svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect x="10" y="10" width="80" height="80" stroke-dasharray="80, 160" stroke-dashoffset="80" stroke="black" fill="none"/> </svg>

Здесь stroke-dasharray установлен так, чтобы был создан штрих длиной, соответствующей выбранной грани, а пробел в два раза больше, что препятствует отрисовке других граней.

Использование масок и clip-path для точного контроля

Несмотря на ограничения, которые накладываются при работе с SVG, маски и клип-пути позволяют точно манипулировать обводками фигур:

xml Скопировать код <svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <defs> <clipPath id="clip-top"> <rect x="10" y="10" width="80" height="10" /> </clipPath> </defs> <rect x="10" y="10" width="80" height="80" stroke="black" stroke-width="1" clip-path="url(#clip-top)" /> </svg>

В данной ситуации clip-path применён, чтобы обводка отображалась только на верхней грани.

Визуализация

Давайте вообразим SVG-фигуры как комнаты: нам необходимо покрасить лишь некоторые стены:

Markdown Скопировать код 🏠 SVG-дом: 🚪🟥🚪🟥 🔲 Комната со всеми окрашенными стенами 🟥🚪🚪🚪 🔳 Комната с одной окрашенной стеной

При работе с SVG мы также выделяем только определенные стены:

Markdown Скопировать код 🖌️ Бригада декораторов: 🚪🖼️🚪🖼️ stroke-width:1 на стенах с картинами 🖼️🚪🚪🚪 Посмотри, мама, одна из стен выделена!

Преодоление ограничений с помощью дополнительных фигур

Для создания сложных узоров обводки вы можете использовать несколько SVG-элементов:

xml Скопировать код <svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <!-- Обводка верхней грани; верх должен всегда быть наверху! --> <rect x="10" y="10" width="80" height="1" fill="black" /> <!-- Обводка правой грани; правильное выделение делает нашу работу идеальной! --> <rect x="89" y="10" width="1" height="80" fill="black" /> </svg>

Использование элемента polyline

Элемент <polyline> подойдет для акцентирования определённых граней, позволяя избежать полной обводки:

xml Скопировать код <svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <!-- Не нужно внутреннее заполнение --> <polyline points="10,10 90,10 90,11 11,11" fill="black" /> </svg>

Использование классов для повторного применения

Создание классов с определёнными значениями stroke-dasharray даст вам возможность многократного использования и упрощение поддержки кода:

CSS Скопировать код <style> /* Время для обводок, ура! */ .stroke-top { stroke-dasharray: 80, 160; stroke-dashoffset: 80; } </style>

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