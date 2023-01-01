Настройка ширины колонок в таблице CSS: fixed-layout

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Быстрый ответ

Для увеличения ширины определенной колонки в таблице с фиксированным расположением элементов ("table-layout: fixed"), укажите атрибут width прямой для th или td нужной вам колонки.

HTML Скопировать код <table style="table-layout: fixed;"> <colgroup> <col> <col style="width: 200px;"> <!-- Вот она, увеличенная в ширину колонка! --> <col> </colgroup> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <!-- продолжение таблицы... --> </table>

Данный подход позволяет увеличить ширину выбранной вами колонки, оставляя ширину остальных колонок без изменений. Всё просто и ясно!

Персональная ширина колонок в нашем управлении

Если вам нужно контролировать ширину каждой колонки по отдельности, используйте CSS-правила таким образом:

HTML Скопировать код <col style="width: 150px;"> <!-- Так мы "паркуем" небольшой автомобиль на большом месте --> <col> <!-- Для остальных колонок ширина будет автоматической -->

Таким образом, для первой колонки будет задана определенная ширина, а остальные колонки будут адаптивными и масштабироваться в соответствии с их содержимым.

Разбираемся с fixed и auto

Установив table-layout: fixed; , вы говорите браузеру, что ширина колонок уже определена и не должна изменяться. Это подобно забронированному авиарейсу со всеми купленными местами.

CSS Скопировать код table { width: 100%; table-layout: fixed; /* Эквивалент аэропорта в час пик */ }

Так, если для колонок ширина не указана, они делят оставшееся пространство равномерно.

Использование nth-child в сложных ситуациях

В более сложных ситуациях благодаря селектору nth-child можно изменить ширину определенных элементов:

CSS Скопировать код table th:nth-child(2), table td:nth-child(2) { width: 200px; // Пример изменения ширины конкретной колонки } .wide { width: 200px; }

Данный пример объясняет, как сделать вторую ячейку каждого ряда шире, словно делая ее центральной в таблице.

Визуализация

Проще всего сравнить расстановку ширины колонок с парковкой автомобилей:

Markdown Скопировать код | Авто | | | | | -> Обычные парковочные места

Если нам нужно больше места для автобуса, мы увеличиваем размер места:

Markdown Скопировать код | Авто | | 🚍 | | | -> Вот и VIP-место для "автобуса"

При использовании HTML дополнительное пространство для определенной колонки становится аналогично персональной парковке:

HTML Скопировать код <table style="table-layout: fixed; width: 100%;"> <colgroup> <col style="width: 25%;"> <col style="width: 25%;"> <col style="width: 35%;"> <!-- Это ваша персональная VIP-колонка --> <col style="width: 15%;"> </colgroup> <!-- тело таблицы --> </table>

Достижимость "схлопывания границ"

Применение CSS-правила border-collapse: collapse; предотвращает наличие нежелательных промежутков между ячейками, создавая элегантный вид таблицы.

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; /* Таблицы больше не имеют промежутков */ }

Динамизм дизайна и гибкость

Размеры таблиц различны. Меньшим таблицам иногда лучше не применять фиксированную ширину, оставив возможность для динамических изменений в которой.

Две таблицы рядом – редкий случай

Иногда использование двух отдельных таблиц рядом может решить конкретную дизайнерскую задачу.

HTML Скопировать код <!-- Отдельная таблица для первой колонки --> <table style="float: left; width: 300px;"> <!-- содержимое первой колонки здесь --> </table> <!-- Отдельная таблица для остальных колонок --> <table style="float: left; width: auto;"> <!-- содержимое остальных колонок здесь --> </table>

Посмотрите пример в действии!

Лучше всего конечно же, увидеть все в действии. Воспользуйтесь ссылкой на jsfiddle для интерактивной демонстрации.

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