Настройка ширины колонок в таблице CSS: fixed-layout#CSS и верстка #Таблицы #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для увеличения ширины определенной колонки в таблице с фиксированным расположением элементов ("table-layout: fixed"), укажите атрибут
width прямой для
th или
td нужной вам колонки.
<table style="table-layout: fixed;">
<colgroup>
<col>
<col style="width: 200px;"> <!-- Вот она, увеличенная в ширину колонка! -->
<col>
</colgroup>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<!-- продолжение таблицы... -->
</table>
Данный подход позволяет увеличить ширину выбранной вами колонки, оставляя ширину остальных колонок без изменений. Всё просто и ясно!
Персональная ширина колонок в нашем управлении
Если вам нужно контролировать ширину каждой колонки по отдельности, используйте CSS-правила таким образом:
<col style="width: 150px;"> <!-- Так мы "паркуем" небольшой автомобиль на большом месте -->
<col> <!-- Для остальных колонок ширина будет автоматической -->
Таким образом, для первой колонки будет задана определенная ширина, а остальные колонки будут адаптивными и масштабироваться в соответствии с их содержимым.
Разбираемся с fixed и auto
Установив
table-layout: fixed;, вы говорите браузеру, что ширина колонок уже определена и не должна изменяться. Это подобно забронированному авиарейсу со всеми купленными местами.
table {
width: 100%;
table-layout: fixed; /* Эквивалент аэропорта в час пик */
}
Так, если для колонок ширина не указана, они делят оставшееся пространство равномерно.
Использование nth-child в сложных ситуациях
В более сложных ситуациях благодаря селектору
nth-child можно изменить ширину определенных элементов:
table th:nth-child(2),
table td:nth-child(2) {
width: 200px; // Пример изменения ширины конкретной колонки
}
.wide {
width: 200px;
}
Данный пример объясняет, как сделать вторую ячейку каждого ряда шире, словно делая ее центральной в таблице.
Визуализация
Проще всего сравнить расстановку ширины колонок с парковкой автомобилей:
| Авто | | | | | -> Обычные парковочные места
Если нам нужно больше места для автобуса, мы увеличиваем размер места:
| Авто | | 🚍 | | | -> Вот и VIP-место для "автобуса"
При использовании HTML дополнительное пространство для определенной колонки становится аналогично персональной парковке:
<table style="table-layout: fixed; width: 100%;">
<colgroup>
<col style="width: 25%;">
<col style="width: 25%;">
<col style="width: 35%;"> <!-- Это ваша персональная VIP-колонка -->
<col style="width: 15%;">
</colgroup>
<!-- тело таблицы -->
</table>
Достижимость "схлопывания границ"
Применение CSS-правила
border-collapse: collapse; предотвращает наличие нежелательных промежутков между ячейками, создавая элегантный вид таблицы.
table {
border-collapse: collapse; /* Таблицы больше не имеют промежутков */
}
Динамизм дизайна и гибкость
Размеры таблиц различны. Меньшим таблицам иногда лучше не применять фиксированную ширину, оставив возможность для динамических изменений в которой.
Две таблицы рядом – редкий случай
Иногда использование двух отдельных таблиц рядом может решить конкретную дизайнерскую задачу.
<!-- Отдельная таблица для первой колонки -->
<table style="float: left; width: 300px;">
<!-- содержимое первой колонки здесь -->
</table>
<!-- Отдельная таблица для остальных колонок -->
<table style="float: left; width: auto;">
<!-- содержимое остальных колонок здесь -->
</table>
Посмотрите пример в действии!
Лучше всего конечно же, увидеть все в действии. Воспользуйтесь ссылкой на jsfiddle для интерактивной демонстрации.
Полезные материалы
- Таблицы – W3C — Основные рекомендации по созданию HTML-таблиц.
- table-layout – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Руководство по использованию фиксированной вёрстки таблицы.
- Полное руководство по элементу Table | CSS-Tricks — Обзор возможностей и фич HTML-таблиц.
- Отзывчивые таблицы данных | CSS-Tricks — Решения для адаптивных таблиц с прокруткой.
- Топ-10 дизайнов CSS-таблиц — Smashing Magazine — Несколько захватывающих концепций дизайна таблиц для вдохновения.
- .width() | Документация API jQuery — Если вам необходиммо что-то большее, чем просто HTML и CSS, тогда на ваших услугах jQuery.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда