Настройка Prettier в VS Code: как не разбивать атрибуты

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Быстрый ответ

Чтобы при использовании Prettier в VS Code атрибуты HTML не разделялись на несколько строк, установите в настройках Prettier более высокое значение для printWidth :

json Скопировать код { "printWidth": 120 }

Увеличение значения printWidth позволит размещать в коде длинные строки до того момента, как Prettier начнёт переносить их, что поможет сохранить атрибуты вместе на одной строке.

Ручное форматирование: Ваш код – ваши правила

Если вы хотите более тонко управлять результатами, которые достигает Prettier:

Отключите Форматирование при сохранении : это поможет избежать автоматического форматирования при сохранении файла. Весьма полезно, если вы предпочитаете самостоятельно контролировать форматирование.

Используйте горячие клавиши : в VS Code нажмите Alt+Shift+F (для Windows/Linux) или Option+Shift+F (для macOS), чтобы применить ручное форматирование кода. Хотя это и не волшебство, но очень близко к нему!

Настроить Предпочтения форматирования : воспользовавшись файлом .prettierrc.json , вы сможете детально отрегулировать различные параметры форматирования. Prettier предоставляет столько возможностей для настройки, сколько вы только пожелаете!

Регулирование форматирования определённых участков кода: просто поместите комментарий <!-- prettier-ignore --> перед HTML-блоком, который необходимо игнорировать Prettier'у. Это как заклинание, отменяющее воздействие Prettier!

Поэтапная настройка: Под вашим пристальным контролем

Подстройте параметры постепенно, чтобы добиться наилучшей конфигурации:

Начните с значения printWidth 80-100 для обеспечения читабельности и постепенно увеличивайте его для достижения идеальных показателей.

Попробуйте Prettier playground , чтобы в увлекательной визуальной среде поэкспериментировать с настройками. Это помогает учиться и вдохновляться!

Делайте пошаговые коррекции : исследуйте различные опции и наблюдайте за тем, как меняется код, чтобы подобрать наиболее подходящие настройки.

Файл .prettierrc.json отвечает за обеспечение согласования правил форматирования на разных устройствах или в рамках командных проектов.

Расширяйте свой кругозор: Prettier – не всё

Если Prettier не соответствует всем вашим нуждам, вам стоит рассмотреть следующие предложения:

Согласование с командой : выберите и согласуйте использование общего файла .prettierrc.json для обеспечения единого стиля кода всей команды.

Отслеживание обновлений : следите за последними версиями Prettier и его плагинов, которые могут расширить его возможности.

Исследование альтернатив: поищите другие инструменты и расширения для форматирования кода, которые могут быть лучше подходящими для вашего уникального случая.

Визуализация

Предположим, у нас есть список:

Markdown Скопировать код До применения Prettier: [📃(альфа, браво, чарли, дельта)] После применения Prettier: [📃(альфа, браво, чарли, дельта)]

Prettier подобен педантичному учителю, требуя от вашего кода стройности и дисциплины:

Markdown Скопировать код Можно вернуть контроль через настройки: 🔧 Settings.json: { "prettier.printWidth": Ширина_Страницы }

Ширина_Страницы поможет нам точно настроить количество текста в одной строке, прежде чем Prettier начнёт переносить его на новую:

Markdown Скопировать код 📃(альфа, браво, чарли, дельта) // Порядок и гармония восстановлены.

Как и в школе, где у каждого учителя свои требования, различные проекты потребуют своих уникальных настроек Prettier. Заключительно, подстроите параметры, исходя из специфики вашего проекта.

Обновление софта: Когда всё идет вверх тормашками

После обновлений Prettier иногда могут происходить радикальные изменения. Вам придется быть готовым, чтобы адекватно реагировать на эти неожиданности:

Версионирование .prettierrc.json : закрепите настройки для определённой версии Prettier, чтобы избежать сюрпризов.

Применение непрерывной интеграции : используйте CI-системы для проверки соблюдения кодом установленных стилевых правил согласно вашему .prettierrc.json . Это как охрана, которая следит за порядком в кодовой базе.

Осторожная интеграция: при работе над проектами с большим объемом устаревшего кода применяйте Prettier только к тем файлам, которые в данный момент редактируются.

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