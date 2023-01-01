Настройка отступов при печати HTML-страницы с помощью CSS

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Быстрый ответ

Чтобы устранить стандартные отступы при печати, примените следующий код:

CSS Скопировать код @media print { /* Предотвращаем выход контента за границы страницы */ @page { margin: 0; } /* Обеспечиваем достаточное пространство для содержимого */ body { margin: 20mm; } }

Данный фрагмент CSS-кода вначале обнуляет отступы страницы, затем устанавливает отступ в 20 мм для элемента body , чтобы контент оставался видимым при печати.

Теперь давайте подробнее разберёмся в указанных методиках создания идеальных версий страниц для печати.

Золотой стандарт настройки стилей для печати

Настройка стилей печати может отличаться в зависимости от браузера и устройства. Давайте рассмотрим, как можно настроить отступы для оптимального вывода на печать.

Универсальное решение: директива @page

Используйте директиву @page для определения отступов бумаги при печати:

CSS Скопировать код /* Установка отступов для всей страницы */ @page { /* Задаём оптимальные глобальные отступы */ margin: 1cm; }

Таким образом, мы говорим принтеру использовать отступ в 1 см на каждой странице. Предпочтительно выбирать единицы измерения, такие как см или мм, а не пиксели, которые могут вести себя непредсказуемо при печати.

Более детальная настройка: @media print

Для точной настройки отступов печатного контента можно использовать следующий манёвр:

CSS Скопировать код @media print { body { /* Создаем необходимое пространство для всех элементов */ margin: 15mm 10mm; } }

Такой образом, мы устанавливаем различные горизонтальные и вертикальные отступы для тела документа при печати.

Когда @page работает некорректно

Директива @page является отличным инструментом для стилей печати, однако браузеры могут интерпретировать его по-разному.

Например, Internet Explorer, начиная с 7-й версии, может изменять масштаб вашего макета для печати. Этот параметр пользователю придётся отключить в настройках печати браузера, так как CSS-настройки здесь не работают. Поддержка @page в Safari также ограничена.

Но не стоит беспокоиться! Если @page не работает как нужно, вот универсальный код для Chrome:

CSS Скопировать код @media print { /* Специально для пользователей Chrome */ body { margin: 20mm; } }

Это решение поможет пользователям Chrome, когда директива @page не обеспечивает ожидаемого результата.

Особые настройки для объёмного контента

Если вам нужно напечатать страницу с большим количеством контента, поля page-break помогут справиться с этой задачей:

CSS Скопировать код .division { /* Если вам нужен полный контроль над разрывами страницы */ page-break-before: always; }

Для сохранения всех пропорций печати используйте разные классы для различных блоков контента.

Внимание к деталям: высота и ширина

Тщательная работа с размерами контента – высотой и шириной – гарантирует, что все изображения и тексты уместятся в заданные отступы. Отрегулируйте эти параметры, чтобы предотвратить выход содержимого за пределы страницы.

Расширяем возможности с помощью @page

Если ваша версия для печати требует особых настроек, правило @page позволит создать именованные страницы для дополнительного контроля:

CSS Скопировать код @page WideMarginPage { /* Подготавливаем пространство для задумчивых обращений */ size: A4; margin: 1cm; } @media print { .wide-section { /* Применяем стиль 'WideMarginPage' */ page: WideMarginPage; } }

Так класс .wide-section будет печататься на страницах определённого формата с заданными отступами для "WideMarginPage".

Визуализация

Представьте, что вы оформляете картину ( <body> ), вокруг которой нет отступов при её просмотре (или печати).

Markdown Скопировать код 🖼️ До: |🏞️ 🏞️| | | (без отступов)

Создав рамку, вы обеспечиваете пространство "для дыхания", и это влечёт за собой что?

Markdown Скопировать код 🖼️ После: | 🏞️ 🏞️ | | | (с отступами)

Замените 🏞️ на ваш HTML-контент, а 🖼️ на правило @page , чтобы установить нужные отступы при печати и... вуаля! 🎨✨

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