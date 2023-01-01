Настройка кастомных сообщений валидации в HTML формах#Формы #Валидация форм #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для реализации индивидуальных сообщений валидации удобно использовать метод
setCustomValidity, связав его с обработчиком события ввода и выполнив необходимые проверки.
Пример:
document.querySelector('#myInput').oninvalid = function(e) {
e.target.setCustomValidity(
e.target.validity.patternMismatch ? 'Введите данные в требуемом формате.' : ''
);
};
В данном случае используется событие
oninvalid для проверки соответствия введённых данных некоему шаблону. В случае несоответствия, пользователь увидит персонализированное сообщение валидации. Сообщение автоматически исчезает при корректном заполнении поля ввода.
Как работает валидация форм в HTML5
Система валидации форм HTML5 предоставляет весьма удобные инструменты для клиентской проверки данных. Начать стоит с атрибутов
pattern и
required, они обеспечивают базовую валидацию. Для расширения функционала к ним можно применить JavaScript.
Использование setCustomValidity для индивидуальных сообщений об ошибках
С помощью метода
setCustomValidity вы можете выводить детальные сообщения об ошибке. Текст, переданный методу, становится сообщением валидации для конкретного поля ввода, если оно не соответствует установленным ограничениям.
Динамика валидации с помощью событий oninvalid и oninput
Используйте событие
oninvalid для непосредственного оповещения пользователя об ошибке и
oninput для автоматического очищения сообщений об ошибке в момент, когда пользователь начинает вводить данные заново:
inputElement.oninvalid = function(event) {
event.target.setCustomValidity('Сообщение об ошибке');
};
inputElement.oninput = function(event) {
event.target.setCustomValidity('');
};
Усовершенствование кода с помощью 'this'
В обработчиках событий используйте
this для прямого обращения к элементу ввода, вызвавшему событие.
Визуальное улучшение с помощью placeholders
Предлагайте пользователю атрибуты
placeholder для понимания желаемого формата ввода до начала проверок.
Адаптация под различные типы ввода
Метод
setCustomValidity может быть применён к любым типам полей ввода, включая поля для паролей, что помогает создать единообразный пользовательский опыт.
Продвинутые сценарии и распространённые проблемы
Обеспечение единообразия валидации в различных браузерах
Разные браузеры ведут себя по-разному в вопросе отображения сообщений о валидации, поэтому важно осуществлять тестировка в разнообразных окружениях и находить универсальные решения.
Удаление пользовательских сообщений после проверки
Не забывайте очищать пользовательские сообщения после их отображения, чтобы избежать путаницы при изменении условий валидации, вызванных новым вводом данных пользователем.
Корректировка браузер-специфичных настроек
Учитывайте браузерные особенности, например
x-moz-errormessage в Firefox, и будьте готовы к тому, что они могут меняться в будущем.
Возможности API Constraint Validation
API ограничений валидации — это очень мощный инструмент. Перед его использованием обязательно ознакомьтесь с документацией.
Значимость опыта
Тестируйте и оптимизируйте свои сообщения валидации, применяя
jsfiddle или аналогичные инструменты в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации.
Визуализация
Можно представить индивидуальные сообщения валидации в виде напоминающих наклеек на полях формы:
Текстовое поле 📝: Пожалуйста, введите текст. [Ввод пропущен ➡️ Напоминание: "Нужен текст!"]
Электронный адрес 📧: Ожидается действительный адрес. [Некорректный адрес ➡️ Напоминание: "Необходим символ '@'!"]
Пароль 🔒: Минимум 8 символов. [Слишком короткий ➡️ Напоминание: "Требуется минимум 8 символов!"]
При неверном заполнении каждого поля будет появляться соответствующая напоминающая наклейка.
Примеры сообщений об ошибках
- Для неверных адресов электронной почты: "Внимание! 🧙♂️. Символ '@' и домен обязательны – например, user@example.com."
- Для слабых паролей: "Усильте защиту вашего аккаунта! Используйте цифры 🧮, заглавные буквы 🅰️ и специальные символы 🔣."
Возможные проблемы и их решения
- Если пользователи игнорируют сообщения об ошибках, проверьте, насколько они заметны и понятны. Все сообщения должны быть стилизованы так, чтобы максимально облегчить их восприятие, а также чтение с помощью экранных читалок.
- Пользовательские скрипты могут вызывать непредсказуемые ошибки, если в процессе есть изменяемые или добавляемые поля ввода. Важно переназначать обработчики событий при необходимости.
Полезные материалы
- Проверка ограничений констрейнтов – HTML | MDN — полное руководство по API валидации ограничений HTML5 и стратегиям подготовки пользовательских сообщений.
- Валидация форм, часть 2: API Constraint Validation (JavaScript) | CSS-Tricks — детальный гид по применению API Constraint Validation для клиентской проверки в JavaScript.
- Атрибут required для input HTML — подробный обзор атрибута
requiredи его роли в валидации форм.
- Валидация HTML5-форм с помощью атрибута "pattern" | Envato Tuts+ — руководство по применению атрибута
patternдля создания своих правил валидации.
- Более функциональные элементы формы | Articles | web.dev — обзор усовершенствованных возможностей элементов форм для повышения эффективности валидации с применением HTML и JavaScript.
Пётр Гончаров
SEO-редактор