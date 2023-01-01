Настройка кастомных сообщений валидации в HTML формах

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Быстрый ответ

Для реализации индивидуальных сообщений валидации удобно использовать метод setCustomValidity , связав его с обработчиком события ввода и выполнив необходимые проверки.

Пример:

JS Скопировать код document.querySelector('#myInput').oninvalid = function(e) { e.target.setCustomValidity( e.target.validity.patternMismatch ? 'Введите данные в требуемом формате.' : '' ); };

В данном случае используется событие oninvalid для проверки соответствия введённых данных некоему шаблону. В случае несоответствия, пользователь увидит персонализированное сообщение валидации. Сообщение автоматически исчезает при корректном заполнении поля ввода.

Как работает валидация форм в HTML5

Система валидации форм HTML5 предоставляет весьма удобные инструменты для клиентской проверки данных. Начать стоит с атрибутов pattern и required , они обеспечивают базовую валидацию. Для расширения функционала к ним можно применить JavaScript.

Использование setCustomValidity для индивидуальных сообщений об ошибках

С помощью метода setCustomValidity вы можете выводить детальные сообщения об ошибке. Текст, переданный методу, становится сообщением валидации для конкретного поля ввода, если оно не соответствует установленным ограничениям.

Динамика валидации с помощью событий oninvalid и oninput

Используйте событие oninvalid для непосредственного оповещения пользователя об ошибке и oninput для автоматического очищения сообщений об ошибке в момент, когда пользователь начинает вводить данные заново:

JS Скопировать код inputElement.oninvalid = function(event) { event.target.setCustomValidity('Сообщение об ошибке'); }; inputElement.oninput = function(event) { event.target.setCustomValidity(''); };

Усовершенствование кода с помощью 'this'

В обработчиках событий используйте this для прямого обращения к элементу ввода, вызвавшему событие.

Визуальное улучшение с помощью placeholders

Предлагайте пользователю атрибуты placeholder для понимания желаемого формата ввода до начала проверок.

Адаптация под различные типы ввода

Метод setCustomValidity может быть применён к любым типам полей ввода, включая поля для паролей, что помогает создать единообразный пользовательский опыт.

Продвинутые сценарии и распространённые проблемы

Обеспечение единообразия валидации в различных браузерах

Разные браузеры ведут себя по-разному в вопросе отображения сообщений о валидации, поэтому важно осуществлять тестировка в разнообразных окружениях и находить универсальные решения.

Удаление пользовательских сообщений после проверки

Не забывайте очищать пользовательские сообщения после их отображения, чтобы избежать путаницы при изменении условий валидации, вызванных новым вводом данных пользователем.

Корректировка браузер-специфичных настроек

Учитывайте браузерные особенности, например x-moz-errormessage в Firefox, и будьте готовы к тому, что они могут меняться в будущем.

Возможности API Constraint Validation

API ограничений валидации — это очень мощный инструмент. Перед его использованием обязательно ознакомьтесь с документацией.

Значимость опыта

Тестируйте и оптимизируйте свои сообщения валидации, применяя jsfiddle или аналогичные инструменты в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации.

Визуализация

Можно представить индивидуальные сообщения валидации в виде напоминающих наклеек на полях формы:

Markdown Скопировать код Текстовое поле 📝: Пожалуйста, введите текст. [Ввод пропущен ➡️ Напоминание: "Нужен текст!"] Электронный адрес 📧: Ожидается действительный адрес. [Некорректный адрес ➡️ Напоминание: "Необходим символ '@'!"] Пароль 🔒: Минимум 8 символов. [Слишком короткий ➡️ Напоминание: "Требуется минимум 8 символов!"]

При неверном заполнении каждого поля будет появляться соответствующая напоминающая наклейка.

Примеры сообщений об ошибках

Для неверных адресов электронной почты: "Внимание! 🧙‍♂️. Символ '@' и домен обязательны – например, user@example.com."

Для слабых паролей: "Усильте защиту вашего аккаунта! Используйте цифры 🧮, заглавные буквы 🅰️ и специальные символы 🔣."

Возможные проблемы и их решения

Если пользователи игнорируют сообщения об ошибках, проверьте, насколько они заметны и понятны. Все сообщения должны быть стилизованы так, чтобы максимально облегчить их восприятие, а также чтение с помощью экранных читалок.

сообщения об ошибках, проверьте, насколько они и понятны. Все сообщения должны быть стилизованы так, чтобы максимально облегчить их восприятие, а также чтение с помощью экранных читалок. Пользовательские скрипты могут вызывать непредсказуемые ошибки, если в процессе есть изменяемые или добавляемые поля ввода. Важно переназначать обработчики событий при необходимости.

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