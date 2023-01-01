Можно ли задать два label для одного input в HTML?#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Да, поле ввода способно обладать не одной, а несколькими метками. Для этого необходимо предусмотреть отдельное описание для каждой метки и связать их все с одним и тем же идентификатором (
id) поля ввода. Такой подход улучшает визуальное восприятие и повышает уровень доступности при взаимодействии со сложными формами.
<label for="user-email">Рабочий e-mail</label>
<label for="user-email">Предпочтительный канал связи</label>
<input type="email" id="user-email" name="email">
Сущность применения множественных меток
Использование нескольких меток позволяет пользователям получить более подробное понимание функциональности полей формы в процессе ввода сложных данных. К примеру, метки поля для электронной почты могут быть как "Логин", так и "Адрес подписки", тем самым указывая, что данное поле может использоваться в различных контекстах.
Экранные читалки и взаимодействие с метками
Для пользователей, которые взаимодействуют с интерфейсом с помощью экранных читалок, наличие нескольких меток может иметь как преимущества, так и недостатки в понимании интерфейса. Экранные читалки могут считывать лишь первую метку, поэтому для избегания путаницы каждая метка должна быть самодостаточной. В качестве альтернативы для создания общего контекста можно использовать контейнер
<fieldset>.
<fieldset>
<legend>Электронный адрес</legend>
<label for="user-email">Логин</label>
<input type="email" id="user-email" name="email">
<label for="user-email">Адрес подписки</label>
</fieldset>
Визуализация
Сравнив несколько меток HTML с ролями в аристократии, можно представить следующую картину:
Король (🤴): [Одна корона (👑)]
Королева (👸): [Одна корона (👑)]
В данном контексте,
поле ввода может исполнять различные роли:
Герцог Input (💼): [Метка Торговли (💰), Метка Личной информации (🖊️)]
Это означает, что одна метка выполняет определенную роль, а поле ввода может соответствовать нескольким меткам сразу.
📜 Одно поле ввода с ДВУМЯ метками 🏰:
💰 "Цена"
🖊️ "Стоимость"
// Ведь мы действительно не в мире медиевальной HTML-монархии?
Несмотря на несколько необычный подход к визуализации, он вполне приемлем в HTML.
Создание и лучшие практики дизайна с множественными метками
Навигационные моменты в оформлении форм
Стремитесь к ясности при использовании нескольких меток, чтобы не вводить пользователя в заблуждение. Четкость выражений, краткость и исчерпывающие инструкции помогут гарантировать, что пользователь точно поймет, какие метки относятся к его полю ввода.
<label for="user-email">Логин:</label>
<br>
<span>Также используется в качестве адреса для подписки на наши новости.</span>
<br>
<label for="user-email">Адрес подписки:</label>
<input type="email" id="user-email" name="email">
Разработка доступной обработки ошибок
Сообщения об ошибках рассматриваются как дополнительные метки: они повышают читабельность и доступность. Если пользователь испытывает трудности при взаимодействии с интерфейсом, сообщения об ошибках должны быть четко доносимы и доступны для восприятия. Обобщенные уведомления об ошибках в начале формы могут помочь пользователю в навигации по полям.
Правильное связывание меток и полей ввода
Каждой метке следует соответствовать соответствующее поле ввода через атрибут
for, который ссылается на идентификатор данного поля. Не забывайте, что без корректной связи между меткой и полем ввода, возможность взаимодействия с интерфейсом становится недостижимой, словно пирату, у которого отобрали пару любимых сапог.
<label for="user-name">Имя</label>
<input type="text" id="user-name" name="username">
<label for="user-name">Личное имя</label>
Оценка преимуществ и недостатков
Задумываясь о применении множества меток, обдумайте все преимущества и недостатки такого подхода. Вносят ли они ясность в дизайн или, наоборот, создают смуту? Будьте внимательны при реализации, чтобы не создать информационный хаос, сравнимый с заказом пиццы со всеми возможными наполнителями на одной тарелке.
Полезные материалы
- Описательные элементы | Веб-доступность (WAI) | W3C — ценное руководство, помогающее разобраться в роли меток для обеспечения доступности форм в HTML.
- HTML Стандарт — обязательный источник для изучения спецификации элемента
labelв HTML.
- <label>: Элемент Метка – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное руководство от MDN о применении элементов
labelи лучших практиках в HTML.
- Обсуждение применения множественных меток для поля ввода — ветка на Stack Overflow, освещающая вопрос о нескольких метках для поля ввода и поделившиеся своим опытом разработчики.
- WebAIM: Создание доступных форм – Элементы управления формами — содержит подробный обзор по работе с формами с точки зрения их доступности.
- Местозаполнители в формах: в чем подводные камни — статья, которая затрагивает проблемы дизайна форм на протяжении последних 20 лет.
- Обзор WCAG 2 — сборник основных принципов и рекомендаций по необходимым условиям для обеспечения доступности веб-форм.
Ксения Сорокина
веб-техредактор