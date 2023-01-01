Модификация размера изображения по клику в CSS: решение

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Быстрый ответ

В CSS можно реализовать эффект onclick, используя псевдокласс :active для мгновенной визуальной обратной связи или псевдокласс :checked , чтобы создать переключаемый эффект с помощью невидимого чекбокса.

Мгновенный клик с использованием :active :

CSS Скопировать код .btn:active { /* При нажатии кнопка становится синей. Невероятно! */ background: blue; }

Переключаемый эффект с помощью :checked :

HTML Скопировать код <input type="checkbox" id="toggle" hidden> <label for="toggle" class="btn">Переключить</label>

CSS Скопировать код .btn { /* Обычный цвет кнопки – серый. Без изысков. */ background: grey; } /* Если чекбокс включен, подсветим кнопку синим цветом. Вот это да! */ #toggle:checked + .btn { background: blue; }

В приведенных примерах демонстрируется использование исключительно CSS для создания интерфейса, реагирующего на действия пользователя.

Хитрость с использованием чекбокса

Для установки постоянного состояния используйте хитрость с чекбоксом, который подразумевает использование невидимого чекбокса для сохранения состояния и label , который служит кнопкой для переключения состояний.

Метки в виде кнопок

Метки можно стилизовать под кнопки, задав соответствующие свойства, такие как background , border-radius и box-shadow :

CSS Скопировать код .btn { /* Это выглядит как кнопка, но на самом деле это метка. Удивительно! */ display: inline-block; padding: 10px 20px; cursor: pointer; background: grey; border-radius: 5px; box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); } #toggle:checked + .btn { /* Переключили на синий? Впечатляет! */ background: blue; box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2); }

Эффекты активного состояния

Сделайте взаимодействие с элементами более живым, применяя эффекты к псевдоклассам :active и :focus :

CSS Скопировать код .btn:active { /* Кнопка как бы утоплена, вернется ли снова на место? Есть только один способ узнать! */ transform: translateY(2px); box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); } .btn:focus { /* Кто нуждается в фильтре синего света, когда можно сделать кнопку светло-голубой? */ outline: none; background: lightblue; }

Используйте изменение width и height для :checked , чтобы смоделировать изменение размера кликабельных элементов:

CSS Скопировать код #toggle:checked + .btn { /* Мы как в Стране чудес? Видимо, кнопка выросла! */ width: 200px; height: 60px; }

Доступность для выбора с клавиатуры

Для улучшения доступности используйте tabindex , чтобы элементы на странице могли быть выбраны с помощью клавиатуры:

HTML Скопировать код <div tabindex="0">Элемент доступен для фокусировки, что радует пользователей клавиатуры!</div>

Псевдокласс :target

Псевдокласс :target позволяет выделять элементы навигации и переключать видимость содержимого:

HTML Скопировать код <style> #section:target { /* Осторожно: приближаемся к желтому разделу! */ background: yellow; } </style> <a href="#section">Перейти к разделу</a> <div id="section"> /* Осторожно: содержимое ниже выделено! */ Выделенный раздел подсвечивается при его выборе. </div>

Применяйте :target для выделения текущего раздела в навигационном меню:

CSS Скопировать код nav a:target { /* Синяя рамка признания окружает активную ссылку! */ outline: solid blue 2px; }

Запомните, что :target работает на основе URL, поэтому он влияет на прокрутку страницы и поведение кнопки "назад" в браузере.

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