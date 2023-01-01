Многострочные всплывающие подсказки в Bootstrap без <br>
Быстрый ответ
Если вы хотите сделать всплывающие подсказки Bootstrap многострочными, включите поддержку HTML в атрибутах, задав
data-html="true". Используйте тег
<br> для внедрения переносов строк в атрибуте
title:
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-html="true" title="Первая строка<br>Вторая строка">Наведите на меня</a>
Воспользуйтесь следующим JavaScript-кодом для инициализации всплывающих подсказок:
// Инициализация всплывающих подсказок с помощью функции tooltip
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
Напоследок, примените HTML-кодировку для переводов строк (
 или

), если они уже были встроены в HTML-атрибут при загрузке страницы. Динамическое добавление этих кодов будет безрезультатным.
Добавление переносов строк во всплывающих подсказках
Использование тегов <br> и HTML-кодированных переносов
Для создания многострочных подсказок служат теги
<br>. Если же вы хотите интегрировать динамическое содержимое, сгенерированное сервером, применяйте HTML-кодированные переводы строк, например
.
Применение свойства CSS white-space
При настройке оформления всплывающих подсказок используйте свойства
white-space: pre; или
white-space: pre-wrap;, чтобы обеспечить учет переносов строк и автоматический перенос текста.
/* Оформление всплывающих подсказок */
.tooltip-inner {
white-space: pre-wrap;
}
Расширение функционала всплывающих подсказок
Включение обработки HTML в подсказках
Для того чтобы использовать HTML-теги в подсказках, активируйте опцию
data-html="true" в Bootstrap. Это позволит обрабатывать такие теги, как
<br>,
<strong> и прочие.
Интеграция с Angular UI Bootstrap
Если вы используете Angular и Angular UI Bootstrap, воспользуйтесь атрибутом
uib-tooltip-html. Чтобы предотвратить возможные проблемы с санацией контента, используйте
$sce.trustAsHtml().
// Используйте $sce.trustAsHtml для обеспечения безопасности HTML-содержимого
$scope.safeContent = $sce.trustAsHtml('Первая строка<br>Вторая строка');
Отдайте предпочтение
tooltip-html вместо устаревшего
tooltip-html-unsafe.
<button uib-tooltip-html="safeContent">Наведите на меня!</button>
Особенности работы с всплывающими подсказками
Управление переносами строки в подсказках
Если текст в подсказке получается слишком длинным, проверьте, что в CSS-свойствах указано
max-width или
white-space: pre-wrap;. Это поможет избежать выхода текста за границы элемента.
Избегайте вставки HTML непосредственно в атрибуты title
Не следует вставлять HTML-код прямо в атрибуты
title. Вместо этого используйте специализированные атрибуты данных, например,
data-original-title в Bootstrap.
Поддержание в актуальном состоянии фреймворков
Регулярно обновляйте свои JavaScript-библиотеки. Это обеспечит вам доступ к новым функциям и улучшениям работы всплывающих подсказок.
Визуализация
Поймите принципы создания многострочных всплывающих подсказок, благодаря нашей визуализации в виде «сэндвича»:
🥪 — Сэндвич всплывающих подсказок
_____________
| Лист салата 🥬 | <- Всплывающая подсказка с новой строкой
| Помидор 🍅 | <- Это уже другая строка
| Слой сыра 🧀 | <- И ещё одна строка
_____________
Чтобы «собрать» такой «сэндвич», просто задайте
"data-html=true" и вставьте переносы строк с помощью
<br>:
<button data-toggle="tooltip" data-html="true" title="Лист салата 🥬<br>Помидор 🍅<br>Слой сыра 🧀">
Наведите на меня!
</button>
Угощайтесь нашими "сэндвичами" в виде многострочных всплывающих подсказок каждый день!
Расширение инструментария
Использование rel="tooltip" для элементов, не являющихся ссылками
Для добавления всплывающих подсказок к элементам, которые не имеют обычного атрибута
title, примените
rel="tooltip".
Разнообразие сценариев использования подсказок
Всплывающие подсказки можно использовать в различных сценариях – от Vuex до Redux. В зависимости от конкретной задачи, подсказки могут содержать как компактный, так и сложный многострочный текст. Главное – учитывать удобочитаемость.
Изучайте на практике с примерами на jsFiddle
Предпочитаете интерактивное обучение? Изучайте и экспериментируйте с кодом на jsFiddle, где представлены примеры как простого, так и сложного использования подсказок.
Полезные материалы
- Официальная документация по всплывающим подсказкам от Bootstrap поможет вам освоить все нюансы их использования.
- W3Schools предоставит знания об основных аспектах работы с всплывающими подсказками Bootstrap.
- Изучите рекомендации MDN по использованию тега
<abbr>в подсказках.
- Обратите внимание на отчеты о проблемах с всплывающими подсказками и их настройке на GitHub.
- Не пренебрегайте исследованием исходного кода Tooltip.js от Bootstrap для более глубокого понимания его работы.