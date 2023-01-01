Многократное раскрывающееся меню в Bootstrap 4: навигационная панель

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Быстрый ответ

Для реализации многоуровневого выпадающего меню в Bootstrap 4 вам необходимо вложить элемент .dropdown-menu внутрь .dropdown-item . Для стилизации вложенных элементов можно использовать пользовательский класс, например, .dropdown-submenu :

HTML Скопировать код <!-- Элемент списка навигации --> <li class="nav-item dropdown"> <!-- Ссылка с активацией выпадающего меню --> <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown">Выпадающее меню</a> <!-- Вложенное меню --> <ul class="dropdown-menu"> <!-- Элемент подменю --> <li class="dropdown-submenu"> <a class="dropdown-toggle" href="#">Подменю</a> <!-- Второй уровень вложенности --> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="#">Пункт подменю</a></li> <!-- Подменю второго уровня --> <li class="dropdown-submenu"> <a class="dropdown-toggle" href="#">Подменю второго уровня</a> <!-- Третий уровень вложенности --> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="#">Дополнительный пункт подменю</a></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li>

Стилизуйте подменю с помощью CSS:

CSS Скопировать код /* Позиционирование подменю сбоку */ .dropdown-submenu .dropdown-menu { position: absolute; top: 0; left: 100%; margin-top: -1px; }

Не забудьте подключить JavaScript, jQuery и Bootstrap для корректной работы функционала.

Усовершенствование взаимодействия и доступности

Состояния наведения и фокусировки

Добавьте состояния наведения и фокусировки через CSS псевдоклассы, чтобы пользователи могли видеть выбранный элемент меню:

CSS Скопировать код /* Стилизация состояний наведения и фокуса */ .dropdown-submenu:hover > .dropdown-menu, .dropdown-submenu:focus > .dropdown-menu { display: block; }

Динамическое изменение состояния

Используйте JavaScript для управления показом подменю и работой сразу нескольких открытых меню:

JS Скопировать код /* Код для динамической обработки меню */ $('.dropdown-submenu a').on("click", function(e) { $(this).next('ul').toggle(); e.stopPropagation(); e.preventDefault(); });

Этот код позволяет каждому подменю функционировать независимо и оставаться открытым при взаимодействии с другими элементами.

Гибкая настройка

Вы можете настроить визуальное оформление и поведение выпадающего меню, создавая его на основе данных в JSON или используя серверный фреймворк:

JS Скопировать код /* Генератор пользовательского меню */ function generateMenu(menuArray) { let html = '<ul class="dropdown-menu">'; menuArray.forEach(item => { html += '<li class="dropdown-submenu">'; html += `<a class="dropdown-toggle" href="#">${item.title}</a>`; if(item.submenu) { html += generateMenu(item.submenu); } html += '</li>'; }); html += '</ul>'; return html; }

Визуализация

Воспринимайте многоуровневое выпадающее меню как конструкцию из блоков:

Markdown Скопировать код 🏰: Основной блок – корневой уровень навигации ├── 🏠: Дочерний блок – выпадающий список │ └── 🏡: Внутренний блок – подменю второго уровня └── 🏢: Другой дочерний блок – другой выпадающий список

Меню в Bootstrap 4 организуется по принципу иерархии, где каждый элемент обеспечивает легкую и удобную навигацию:

Markdown Скопировать код В Bootstrap 4: - 🏰 символизирует навигационный бар - 🏠 & 🏢 представляют выпадающие списки в нем - 🏡 отвечает за вложенные подменю

Совместимость и оптимизация кода

Убедитесь, что ваш код совместим с актуальной версией Bootstrap 4.4.1 и избавьтесь от ненужных стилей:

JS Скопировать код /* Проверка совместимости с Bootstrap версии 4.4.1 */ if (BootstrapVersion !== "4.4.1") { console.error("Ошибка совместимости! Пришло время выпустить Кракена!"); }

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