Мигающий текст в jQuery: создание и остановка эффекта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите создать мигающий текст с применением jQuery, предлагаем использовать вкупе методы fadeToggle() и setInterval() . Ваш сайт превратится в настоящую дискотеку! 🕺

JS Скопировать код setInterval(() => $('.blink').fadeToggle(), 500);

Присвойте класс .blink элементам, которые планируете заставить мигать:

HTML Скопировать код <span class="blink">Мигающий текст</span>

Теперь ваш текст будет поочерёдно появляться и исчезать каждые 500 мс, и всё это без дополнительного CSS.

Создание универсальной функции

Создадим универсальную функцию, которая позволит настроить частоту и скорость мигания. Подобный подход позволит продемонстрировать ваше внимание к деталям в разработке!

JS Скопировать код // Функция динамического мигания function createBlinker(selector, interval) { var blinker = setInterval(() => { $(selector).fadeToggle(); // Мигаем... }, interval); return { start: function() { blinker = setInterval(() => { $(selector).fadeToggle(); }, interval); }, stop: function() { clearInterval(blinker); // Оставновка мигания. } }; } // Использование функции var myBlinker = createBlinker('.blink', 1000); myBlinker.start(); // Запускаем наше световое шоу! myBlinker.stop(); // И прекращаем его.

Данный пример идеально отражает лучшие практики написания читаемого и поддерживаемого кода.

Визуализация

Попробуйте представить себе неоновую вывеску, мигающую в ночи:

Markdown Скопировать код 💡🌃💡🌃💡🌃💡🌃💡🌃💡🌃💡🌃💡

Такую ритмичную игру света можно легко воссоздать с помощью jQuery:

JS Скопировать код setInterval(() => $('.myText').toggleClass('blink'), 1000);

Будто бы мы переключаем выключатель (🔲) каждую секунду:

Markdown Скопировать код 🔲 ВКЛ (текст виден) 🔲 ВЫКЛ (текст скрыт)

В итоге у нас получается гармоничная и ритмичная пульсация видимости:

Markdown Скопировать код 🌟 Видимость 🌟✨🌟 Невидимость 🌟✨🌟 Видимость 🌟✨🌟 Невидимость 🌟

Избегание распространенных ошибок

Применяя мигающий текст, помните:

Пользовательский опыт : Излишнее использование данного эффекта может стать причиной отвлечения и раздражения пользователей. Используйте силу ответственно! 🦸

: Излишнее использование данного эффекта может стать причиной отвлечения и раздражения пользователей. Используйте силу ответственно! 🦸 Производительность : Некорректное применение setInterval() может влиять на оптимальность работы. Будьте экономны в использовании ресурсов пользователя!

: Некорректное применение может влиять на оптимальность работы. Будьте экономны в использовании ресурсов пользователя! Очистка: Всегда обеспечьте возможность отмены интервалов чтобы избежать утечек памяти или ошибок переполнения памяти.

Внедрение передовых практик

Если вам необходимо работать с современными браузерами, вы можете подчеркнуть своё умение, используя CSS3-анимации:

CSS Скопировать код @keyframes blink { 50% { opacity: 0; } } .blink { animation: blink 1s step-start 0s infinite; }

Просто добавьте этот элегантный CSS к типовому HTML:

HTML Скопировать код <span class="blink">Мигающий текст</span>

Поддержание порядка и простоты

В мире, полном хаоса, часто ценится простота. Если вы с нами согласны, CSS-переходы помогут уменьшить зависимость от jQuery:

CSS Скопировать код .blink { animation: blink 1s infinite alternate; } @keyframes blink { from { opacity: 1; } to { opacity: 0; } }

Данный метод снижает нагрузку на систему, сохраняя при этом изящность и плавность эффекта.

Полезные материалы