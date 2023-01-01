Мигание текста на CSS3: имитация old-school blink тега

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Быстрый ответ

Для создания эффекта мерцания наилучшим решением будет использование возможностей CSS3, регулирующих видимость элемента через ключевые кадры @keyframes . Вместо задания opacity со значениями от 1 до 0 можно использовать следующий код:

CSS Скопировать код @keyframes blink { 0%, 100% { opacity: 1; } /* Элемент виден */ 50% { opacity: 0; } /* Элемент мерцает и становится невидимым! */ } .blink-text { animation: blink 1s step-end infinite; /* Позволяет тексту постоянно мигать */ }

Для активации этого эффекта добавьте класс .blink-text к соответствующим HTML-элементам:

HTML Скопировать код <span class="blink-text">То я есть, то меня нет!</span>

Таким образом, текст будет равномерно мерцать каждую секунду, не создавая ненужного отвлекающего эффекта.

Раскройте весь свой потенциал с CSS

Медленно или быстро – управляйте скоростью мерцания

Вы полностью контролируете скорость мерцания. Чтобы изменить темп анимации, просто отрегулируйте значение animation-duration :

CSS Скопировать код .fast-blink { animation-duration: 0.5s; /* Слишком быстрая анимация для нормального восприятия */ } .slow-blink { animation-duration: 2s; /* Даже медленная анимация станет заметной */ }

Кроссбраузерность: мы позаботились о поддержке!

Используйте вендорные префиксы, чтобы обеспечить корректную работу в различных браузерах:

CSS Скопировать код @-webkit-keyframes blink { /* Здесь указываются правила анимации */ } .blink-text { -webkit-animation: blink 1s step-end infinite; /* Для Safari и старых версий Chrome */ animation: blink 1s step-end infinite; /* Стандартное определение анимации */ }

Оптимизация производительности для ускорения работы сайта

CSS Скопировать код .blink-text { transform: translateZ(0); /* Элемент остаётся на месте, но этот трюк повышает производительность */ }

Визуализация

При использовании анимации видимости создаётся визуальный эффект постоянного включения и выключения света:

CSS Скопировать код /* CSS анимация для мягкого мерцания */ @keyframes smoothBlink { 0%, 100% { opacity: 1; } /* Свет включён */ 50% { opacity: 0; } /* Свет выключен */ }

Добавьте animation , чтобы создать увлекательный эффект мерцания:

CSS Скопировать код .element { animation: smoothBlink 1s infinite; /* Вечное... действительно вечное мерцание? */ }

Вот как это выглядит:

Markdown Скопировать код До 💡💡💡💡 (Светлое и ясное пространство) После 💡⚡🔅⚡💡⚡🔅⚡ (Эффект дискотечного освещения!)

Игра цветов сделает анимацию ещё более привлекательной

Добавление игры с цветами придаст мерцанию дополнительный интерес:

CSS Скопировать код .color-blink { animation: colorChangeBlink 1s step-end infinite; } /* Цветастое мерцание */ @keyframes colorChangeBlink { 0%, 100% { color: blue; } /* В голубых оттенках */ 50% { color: transparent; } /* Момент исчезновения */ }

Сохраняйте строковый характер элементов

Используйте свойство display , чтобы текст оставался в пределах одной строки:

CSS Скопировать код .blink-inline { display: inline; /* Поддерживаем порядок! */ animation: blink 1s step-end infinite; }

Sass: упрощаем работу с CSS

Если вы уже имеете навыки работы с Sass, воспользуйтесь его возможностями для эффективного контроля стилей и удобной работы с анимацией через миксины:

scss Скопировать код @mixin blink-animation($duration) { animation: blink $duration step-end infinite; } .blink-text { /* Несравненное сочетание мерцания и sass-стилизации! */ @include blink-animation(1s); }

Мерцание — сложный эффект, способный вызывать отвлекающий фон. Используйте его рационально.

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