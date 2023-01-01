Мигание текста на CSS3: имитация old-school blink тега#CSS и верстка #Анимации #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания эффекта мерцания наилучшим решением будет использование возможностей CSS3, регулирующих видимость элемента через ключевые кадры
@keyframes. Вместо задания
opacity со значениями от 1 до 0 можно использовать следующий код:
@keyframes blink {
0%, 100% { opacity: 1; } /* Элемент виден */
50% { opacity: 0; } /* Элемент мерцает и становится невидимым! */
}
.blink-text {
animation: blink 1s step-end infinite; /* Позволяет тексту постоянно мигать */
}
Для активации этого эффекта добавьте класс
.blink-text к соответствующим HTML-элементам:
<span class="blink-text">То я есть, то меня нет!</span>
Таким образом, текст будет равномерно мерцать каждую секунду, не создавая ненужного отвлекающего эффекта.
Раскройте весь свой потенциал с CSS
Медленно или быстро – управляйте скоростью мерцания
Вы полностью контролируете скорость мерцания. Чтобы изменить темп анимации, просто отрегулируйте значение
animation-duration:
.fast-blink {
animation-duration: 0.5s; /* Слишком быстрая анимация для нормального восприятия */
}
.slow-blink {
animation-duration: 2s; /* Даже медленная анимация станет заметной */
}
Кроссбраузерность: мы позаботились о поддержке!
Используйте вендорные префиксы, чтобы обеспечить корректную работу в различных браузерах:
@-webkit-keyframes blink {
/* Здесь указываются правила анимации */
}
.blink-text {
-webkit-animation: blink 1s step-end infinite; /* Для Safari и старых версий Chrome */
animation: blink 1s step-end infinite; /* Стандартное определение анимации */
}
Оптимизация производительности для ускорения работы сайта
.blink-text {
transform: translateZ(0); /* Элемент остаётся на месте, но этот трюк повышает производительность */
}
Визуализация
При использовании анимации видимости создаётся визуальный эффект постоянного включения и выключения света:
/* CSS анимация для мягкого мерцания */
@keyframes smoothBlink {
0%, 100% { opacity: 1; } /* Свет включён */
50% { opacity: 0; } /* Свет выключен */
}
Добавьте
animation, чтобы создать увлекательный эффект мерцания:
.element {
animation: smoothBlink 1s infinite; /* Вечное... действительно вечное мерцание? */
}
Вот как это выглядит:
До 💡💡💡💡 (Светлое и ясное пространство)
После 💡⚡🔅⚡💡⚡🔅⚡ (Эффект дискотечного освещения!)
Игра цветов сделает анимацию ещё более привлекательной
Добавление игры с цветами придаст мерцанию дополнительный интерес:
.color-blink {
animation: colorChangeBlink 1s step-end infinite;
}
/* Цветастое мерцание */
@keyframes colorChangeBlink {
0%, 100% { color: blue; } /* В голубых оттенках */
50% { color: transparent; } /* Момент исчезновения */
}
Сохраняйте строковый характер элементов
Используйте свойство
display, чтобы текст оставался в пределах одной строки:
.blink-inline {
display: inline; /* Поддерживаем порядок! */
animation: blink 1s step-end infinite;
}
Sass: упрощаем работу с CSS
Если вы уже имеете навыки работы с Sass, воспользуйтесь его возможностями для эффективного контроля стилей и удобной работы с анимацией через миксины:
@mixin blink-animation($duration) {
animation: blink $duration step-end infinite;
}
.blink-text {
/* Несравненное сочетание мерцания и sass-стилизации! */
@include blink-animation(1s);
}
Мерцание — сложный эффект, способный вызывать отвлекающий фон. Используйте его рационально.
Полезные материалы
- Синтаксис анимации keyframes | CSS-Tricks – Подробное руководство по использованию CSS-анимаций с кадрами, ознакомьтесь с ним, чтобы оживить свой сайт.
- @keyframes – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Официальная документация по атрибуту CSS
@keyframes, станьте профессионалом в CSS-анимациях.
- CSS Анимации – W3Schools – Пошаговое руководство по созданию анимаций в CSS3, подойдёт для начинающих.
- Обнаружение завершения CSS-анимации с помощью JavaScript – Если вам необходимо определить момент окончания анимации.
- Анимация | Codrops – Справочник по свойству CSS
animation. Ваш надёжный путеводитель в мире CSS-анимаций!
- Как отловить события анимации CSS3 в JavaScript — SitePoint – Про взаимодействие CSS3-анимаций с обработчиками JavaScript.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда