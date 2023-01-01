Мгновенный просмотр выбранного изображения в HTML без сабмита#Формы #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Чтобы немедленно отобразить изображение после его выбора, необходимо использовать сочетание HTML и JavaScript. Вам потребуется элемент
<input> для выбора файла и
<img> для отображения изображения. В качестве инструмента почтения файла используйте
FileReader, который преобразует файл в формат DataURL, после чего обновите атрибут
src у тега изображения. Пример кода:
<input type="file" onchange="document.getElementById('output').src = URL.createObjectURL(this.files[0])">
<img id="output">
Событие
onchange инициирует предварительный просмотр, создавая временный URL, который используется элементом
<img> в качестве значения атрибута
src. Этот способ быстрый, простой и не требует дополнительной настройки FileReader.
Постепенное ухудшение: Поддержка старых браузеров
Если вы все еще используете старые версии браузеров, где функционал
URL.createObjectURL недоступен, то в качестве замены уместно использовать
FileReader. Код получится немного длиннее, но метод будет стабильным:
function readURL(input) {
if (input.files && input.files[0]) {
var reader = new FileReader();
reader.onload = function(e) {
$('#imagePreview').attr('src', e.target.result);
};
reader.readAsDataURL(input.files[0]);
}
}
$("#fileInput").change(function() {
readURL(this);
});
И соответствующий HTML:
<input type="file" id="fileInput">
<img id="imagePreview" src="#" alt="Ваше изображение" />
Улучшение пользовательского опыта с применением библиотек
Чтобы улучшить интерактивность, рекомендуется использовать библиотеки вроде jQuery-File-Upload или JavaScript-Load-Image, которые предлагают дополнительные возможности редактирования изображений, например, изменение размера или кадрирование.
Загрузка только изображений
Чтобы ограничить загрузки только изображениями, используйте атрибут
accept:
<input type="file" accept="image/gif, image/jpeg, image/png" onchange="readURL(this)">
Такой подход защитит сервер от несоответствующих файлов.
Визуализация
Рассматривайте процесс выбора изображения как волшебный акт. Сначала вы подготавливаете "сцену":
<input type='file' onchange='showImage(this)'>
Позже произносите "заклинание":
function showImage(input) {
var reader = new FileReader();
reader.onload = function(e) {
document.getElementById('image').src = e.target.result;
};
reader.readAsDataURL(input.files[0]);
}
И... Абракадабра! Выделенное изображение появляется на экране:
<img id='image' style='display: none;'>
Множественные предпросмотры и реализация миниатюр
Для расширения ваших волшебных способностей организуйте галерею миниатюр, используя HTML5:
function updateImageDisplay() {
var gallery = document.getElementById('gallery');
gallery.innerHTML = "";
var curFiles = input.files;
if(curFiles.length === 0) {
var para = document.createElement('p');
para.textContent = 'Файлы не выбраны';
gallery.appendChild(para);
} else {
var list = document.createElement('ol');
gallery.appendChild(list);
for(var i = 0; i < curFiles.length; i++) {
var listItem = document.createElement('li');
var para = document.createElement('p');
if(validFileType(curFiles[i])) {
para.textContent = 'Файл: ' + curFiles[i].name + ', размер: ' + returnFileSize(curFiles[i].size) + '.';
var image = document.createElement('img');
image.src = window.URL.createObjectURL(curFiles[i]);
listItem.appendChild(image);
listItem.appendChild(para);
} else {
para.textContent = 'Файл ' + curFiles[i].name + ' не подходит. Выберите другой.';
listItem.appendChild(para);
}
list.appendChild(listItem);
}
}
}
Такой тип визуальной обратной связи сделает пользовательский интерфейс более дружественным и привлекательным.
Обработка ошибок
Обработка ошибок осуществляется с помощью события
onerror объекта FileReader:
reader.onerror = function(event) {
console.error("Ошибка чтения файла. Код ошибки: " + event.target.error.code);
};
Обязательно уведомьте пользователя о проблеме, передайте информацию о неверном файле или ошибке доступа.
Полезные материалы
- Использование файлов в веб-приложениях – Веб API | MDN — детальное руководство по работе с файлами в веб-приложениях.
- <input type="file"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN — руководство по элементу
<input type="file">.
- javascript – Предпросмотр изображения перед его загрузкой – Stack Overflow — примеры предпросмотра изображений.
- Полное руководство по данным атрибутам | CSS-Tricks — статья о данных атрибутах в HTML.
- HTML Стандарт — стандарт, описывающий все HTML элементы и их API.
- HTML Стандарт – <img> Элемент для встраивания изображения — спецификации элемента
<img>.
- GitHub – blueimp/JavaScript-Load-Image — набор JavaScript функций для работы с изображениями в формате File или Blob.
Георгий Рожков
специалист по доступности