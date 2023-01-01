Мгновенный просмотр выбранного изображения в HTML без сабмита

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Быстрый ответ

Чтобы немедленно отобразить изображение после его выбора, необходимо использовать сочетание HTML и JavaScript. Вам потребуется элемент <input> для выбора файла и <img> для отображения изображения. В качестве инструмента почтения файла используйте FileReader , который преобразует файл в формат DataURL, после чего обновите атрибут src у тега изображения. Пример кода:

HTML Скопировать код <input type="file" onchange="document.getElementById('output').src = URL.createObjectURL(this.files[0])"> <img id="output">

Событие onchange инициирует предварительный просмотр, создавая временный URL, который используется элементом <img> в качестве значения атрибута src . Этот способ быстрый, простой и не требует дополнительной настройки FileReader.

Постепенное ухудшение: Поддержка старых браузеров

Если вы все еще используете старые версии браузеров, где функционал URL.createObjectURL недоступен, то в качестве замены уместно использовать FileReader . Код получится немного длиннее, но метод будет стабильным:

JS Скопировать код function readURL(input) { if (input.files && input.files[0]) { var reader = new FileReader(); reader.onload = function(e) { $('#imagePreview').attr('src', e.target.result); }; reader.readAsDataURL(input.files[0]); } } $("#fileInput").change(function() { readURL(this); });

И соответствующий HTML:

HTML Скопировать код <input type="file" id="fileInput"> <img id="imagePreview" src="#" alt="Ваше изображение" />

Улучшение пользовательского опыта с применением библиотек

Чтобы улучшить интерактивность, рекомендуется использовать библиотеки вроде jQuery-File-Upload или JavaScript-Load-Image, которые предлагают дополнительные возможности редактирования изображений, например, изменение размера или кадрирование.

Загрузка только изображений

Чтобы ограничить загрузки только изображениями, используйте атрибут accept :

HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/gif, image/jpeg, image/png" onchange="readURL(this)">

Такой подход защитит сервер от несоответствующих файлов.

Визуализация

Рассматривайте процесс выбора изображения как волшебный акт. Сначала вы подготавливаете "сцену":

HTML Скопировать код <input type='file' onchange='showImage(this)'>

Позже произносите "заклинание":

JS Скопировать код function showImage(input) { var reader = new FileReader(); reader.onload = function(e) { document.getElementById('image').src = e.target.result; }; reader.readAsDataURL(input.files[0]); }

И... Абракадабра! Выделенное изображение появляется на экране:

HTML Скопировать код <img id='image' style='display: none;'>

Множественные предпросмотры и реализация миниатюр

Для расширения ваших волшебных способностей организуйте галерею миниатюр, используя HTML5:

JS Скопировать код function updateImageDisplay() { var gallery = document.getElementById('gallery'); gallery.innerHTML = ""; var curFiles = input.files; if(curFiles.length === 0) { var para = document.createElement('p'); para.textContent = 'Файлы не выбраны'; gallery.appendChild(para); } else { var list = document.createElement('ol'); gallery.appendChild(list); for(var i = 0; i < curFiles.length; i++) { var listItem = document.createElement('li'); var para = document.createElement('p'); if(validFileType(curFiles[i])) { para.textContent = 'Файл: ' + curFiles[i].name + ', размер: ' + returnFileSize(curFiles[i].size) + '.'; var image = document.createElement('img'); image.src = window.URL.createObjectURL(curFiles[i]); listItem.appendChild(image); listItem.appendChild(para); } else { para.textContent = 'Файл ' + curFiles[i].name + ' не подходит. Выберите другой.'; listItem.appendChild(para); } list.appendChild(listItem); } } }

Такой тип визуальной обратной связи сделает пользовательский интерфейс более дружественным и привлекательным.

Обработка ошибок

Обработка ошибок осуществляется с помощью события onerror объекта FileReader:

JS Скопировать код reader.onerror = function(event) { console.error("Ошибка чтения файла. Код ошибки: " + event.target.error.code); };

Обязательно уведомьте пользователя о проблеме, передайте информацию о неверном файле или ошибке доступа.

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