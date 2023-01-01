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Метод setItem в localStorage: асинхронный ли он в HTML5?
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Метод setItem в localStorage: асинхронный ли он в HTML5?
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Метод setItem в localStorage: асинхронный ли он в HTML5?
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Метод setItem в localStorage: асинхронный ли он в HTML5?
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Метод setItem в localStorage: асинхронный ли он в HTML5?

#Асинхронность  #Event Loop  #LocalStorage и SessionStorage  
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Быстрый ответ

Нет, localStorage не работает асинхронно. Методы типа setItem и getItem выполняются немедленно, прерывая выполнение последующего JavaScript-кода. Вот пример:

JS
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// Синхронное сохранение данных, без ожиданий
localStorage.setItem('ключ', 'значение');

// Моментальное получение сохранённых данных — никакого ожидания!
var data = localStorage.getItem('ключ');

Такая реализация обеспечивает предсказуемость операций, подобно ожидаемому развитию сюжета вашего любимого фильма.

Пошаговый план для смены профессии

Принцип работы синхронизации в localStorage

Теперь давайте обсудим синхронный характер работы API localStorage. Методы setItem и getItem предпочитают не отходить в тень JavaScript и приостанавливают все остальное, не способны мало-мальски подождать.

Event Loop и localStorage: они не лучшие друзья

JavaScript Event Loop обрабатывает асинхронные задачи без прерывания потока выполнения. Однако localStorage выбирает другой путь. Он не следует ритму событийного цикла, стремится действовать мгновенно — приостанавливает всё до завершения своей операции.

Производительность: Почему важна "локальность" для localStorage

localStorage.setItem не будет ждать завершения записи данных на диск — ему не терпится! Поэтому использование localStorage в качестве главного средства хранения данных может ухудшить производительность приложения, как если бы черепаха попыталась устроить спринт.

localStorage: Соблюдение правил

Спецификация localStorage использует понятия типа "должен", "будет" и "может". Эти термины далеки от двусмысленности — они служат правилами, которые исключают неоднозначность в вопросах выполнения работы localStorage.

HTML5 localStorage: Краткий историко-технический обзор

Когда мы говорим "HTML5 localStorage", мы невольно приглашаем историю в беседу. Веб-хранение данных (включая localStorage) было частью спецификации HTML5, но на данный момент это уже недействительно. Впрочем, старые привычки, как известно, сохраняются дольше.

Визуализация

Вот простое приложение синхронного поведения localStorage:

Markdown
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localStorage.setItem('ключ', 'значение'); // Добавляем ключ без промедления 🔑🔒
alert(localStorage.getItem('ключ'));    // Выводим значение незамедлительно, ведь кто хочет ждать? 💬

Мгновенность действий: это как нажатие на выключатель света в комнате 💡

Markdown
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Позиция переключателя | Состояние лампы
----------------------|--------------------
           ВКЛ        | 💡(Светло по максимуму!)
           ВЫКЛ       | 🌑(Полная тьма)

localStorage обеспечивает скоростные результаты, как лифт 🛗, который не делает остановок на других этажах ⏱️

Завершение

Итак, localStorage работает синхронно, что важно учесть при разработке приложений для обеспечения лучшей производительности и заранее предсказуемой работы.

При работе с большими данными рекомендуется использовать такие решения, как IndexedDB, поддерживающую асинхронность и лучше справляющуюся с масштабными задачами хранения данных, в отличие от localStorage.

Решайте вопросы с несколькими вкладками корректно, следите за ограничениями браузера при использовании веб-хранилища и учитывайте безопасность, учтите, что данные в localStorage доступны через JavaScript.

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Работает ли метод setItem в localStorage асинхронно?
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Тимур Голубев

веб-разработчик

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