Метод setItem в localStorage: асинхронный ли он в HTML5?#Асинхронность #Event Loop #LocalStorage и SessionStorage
Быстрый ответ
Нет,
localStorage не работает асинхронно. Методы типа
setItem и
getItem выполняются немедленно, прерывая выполнение последующего JavaScript-кода. Вот пример:
// Синхронное сохранение данных, без ожиданий
localStorage.setItem('ключ', 'значение');
// Моментальное получение сохранённых данных — никакого ожидания!
var data = localStorage.getItem('ключ');
Такая реализация обеспечивает предсказуемость операций, подобно ожидаемому развитию сюжета вашего любимого фильма.
Принцип работы синхронизации в localStorage
Теперь давайте обсудим синхронный характер работы API localStorage. Методы
setItem и
getItem предпочитают не отходить в тень JavaScript и приостанавливают все остальное, не способны мало-мальски подождать.
Event Loop и localStorage: они не лучшие друзья
JavaScript Event Loop обрабатывает асинхронные задачи без прерывания потока выполнения. Однако
localStorage выбирает другой путь. Он не следует ритму событийного цикла, стремится действовать мгновенно — приостанавливает всё до завершения своей операции.
Производительность: Почему важна "локальность" для localStorage
localStorage.setItem не будет ждать завершения записи данных на диск — ему не терпится! Поэтому использование localStorage в качестве главного средства хранения данных может ухудшить производительность приложения, как если бы черепаха попыталась устроить спринт.
localStorage: Соблюдение правил
Спецификация localStorage использует понятия типа "должен", "будет" и "может". Эти термины далеки от двусмысленности — они служат правилами, которые исключают неоднозначность в вопросах выполнения работы localStorage.
HTML5 localStorage: Краткий историко-технический обзор
Когда мы говорим "HTML5 localStorage", мы невольно приглашаем историю в беседу. Веб-хранение данных (включая
localStorage) было частью спецификации HTML5, но на данный момент это уже недействительно. Впрочем, старые привычки, как известно, сохраняются дольше.
Визуализация
Вот простое приложение синхронного поведения localStorage:
localStorage.setItem('ключ', 'значение'); // Добавляем ключ без промедления 🔑🔒
alert(localStorage.getItem('ключ')); // Выводим значение незамедлительно, ведь кто хочет ждать? 💬
Мгновенность действий: это как нажатие на выключатель света в комнате 💡
Позиция переключателя | Состояние лампы
----------------------|--------------------
ВКЛ | 💡(Светло по максимуму!)
ВЫКЛ | 🌑(Полная тьма)
localStorage обеспечивает скоростные результаты, как лифт 🛗, который не делает остановок на других этажах ⏱️
Завершение
Итак,
localStorage работает синхронно, что важно учесть при разработке приложений для обеспечения лучшей производительности и заранее предсказуемой работы.
При работе с большими данными рекомендуется использовать такие решения, как
IndexedDB, поддерживающую асинхронность и лучше справляющуюся с масштабными задачами хранения данных, в отличие от
localStorage.
Решайте вопросы с несколькими вкладками корректно, следите за ограничениями браузера при использовании веб-хранилища и учитывайте безопасность, учтите, что данные в
localStorage доступны через JavaScript.
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Тимур Голубев
веб-разработчик