Meta тег X-UA-Compatible в HTML: влияние на IE#Разное
Быстрый ответ
HTML-элемент
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> обеспечивает работу браузера Internet Explorer в режиме отображения страниц, соответствующем последним стандартам. При этом организована гибкая работа с HTML5 и CSS3, которые являются важными в создании современных веб-страниц:
<!-- "Заговор" против старения IE: выбираем путь молодости -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
Если этот тег расположить в начале секции
<head>, это поможет IE легче адаптироваться к веб-стандартам, постоянно обновляющимся и развивающимся.
Декодируем код
Малопонятный для многих тег
X-UA-Compatible организовывает работу всех версий Internet Explorer до 11-й включительно в режиме Edge, обеспечивая в этом случае наиболее полную поддержку современных веб-стандартов. Без этого IE может самостоятельно переключать режимы отображения на устаревшие версии.
Централизованное управление
Определив раз один тэг
X-UA-Compatible на сервере, разработчики могут управлять отображением всех страниц сразу, это значительно облегчает поддержку сайта. Такой подход осуществим на серверах типа Apache, Nginx, Varnish и IIS.
Призрак Chrome Frame
Ранее функционал Google Chrome Frame (
chrome=1) расширял возможности IE, но сегодня эта технология устарела и в современном интернете не имеет смысла. Не стоит использовать такой код.
Дуэт в интересах совместимости
Взаимодействие объявления
DOCTYPE html и использования
X-UA-Compatible создает надежную основу для работы сайта в стандартном режиме IE. Определив
DOCTYPE в самом начале HTML, вы сможете организовать наилучший взаимодействие этих значений.
Визуализация
<!-- Выдерживаем курс на Океан Современных Стандартов -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
🚢 IE Корабль 🧭 Компас 🌅 Горизонт режима Edge
Путь от устаревшего IE ⛔️ по морю перемен...|...|...|...|🧭 к современным стандартам 🏁 IE=edge
Выбираем путь обновлений и современности, используя компас, направляющий нас в путешествии по обширным просторам веб-разработки.
Успеваем за Web-эволюцией
Веб-технологии не стоят на месте, поэтому важно знать и учитывать последние тенденции. Благодаря
X-UA-Compatible и применению методов прогрессивного усовершенствования и грациозного устаревания сайты будут корректно отображаться в разных браузерах. Не стоит отстать и продолжать поддерживать устаревший IE6 — это уже вышло из моды.
Чем руководствуется Bootstrap
Популярные фреймворки, включая Bootstrap, добавили тег
X-UA-Compatible в свои стандартные шаблоны. Для того чтобы ваш сайт был "в форме" и соответствовал требованиям фреймворка Bootstrap, используйте специальные инструменты проверки, к примеру, BootLint.
Руководители в сети интернет
Хорошая веб-страница требует не только полного соответствия требованиям браузера, но и корректной работы семантического HTML, ролей ARIA и адаптивного дизайна. Тег
X-UA-Compatible выступает как дирижер в оркестре веб-технологий, улучшая восприятие сайта каждым пользователем.
Полезные материалы
<meta>: Метаданные документа в формате HTML– HTML: HyperText Markup Language | MDN — источник №1 изучения тегов
<meta>.
- Каково назначение
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">? – Stack Overflow — активное обсуждение преимуществ использования данного тега на Stack Overflow.
- Адаптация под браузер IE11 (Windows) | Microsoft Learn — официальное руководство Microsoft по обеспечению совместимости в Internet Explorer.
- Кодирование символов в HTML — справочник W3C по механизму кодировки символов с дополнительной информацией о мета-тегах.
- Элемент meta – Википедия — собранные на Википедии данные о элементе
<meta>.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — сервис с таблицами совместимости для HTML5, CSS3 и других веб-технологий, незаменимый инструмент в работе современного веб-разработчика.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы