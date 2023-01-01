Meta тег X-UA-Compatible в HTML: влияние на IE

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

HTML-элемент <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> обеспечивает работу браузера Internet Explorer в режиме отображения страниц, соответствующем последним стандартам. При этом организована гибкая работа с HTML5 и CSS3, которые являются важными в создании современных веб-страниц:

HTML Скопировать код <!-- "Заговор" против старения IE: выбираем путь молодости --> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

Если этот тег расположить в начале секции <head> , это поможет IE легче адаптироваться к веб-стандартам, постоянно обновляющимся и развивающимся.

Декодируем код

Малопонятный для многих тег X-UA-Compatible организовывает работу всех версий Internet Explorer до 11-й включительно в режиме Edge, обеспечивая в этом случае наиболее полную поддержку современных веб-стандартов. Без этого IE может самостоятельно переключать режимы отображения на устаревшие версии.

Централизованное управление

Определив раз один тэг X-UA-Compatible на сервере, разработчики могут управлять отображением всех страниц сразу, это значительно облегчает поддержку сайта. Такой подход осуществим на серверах типа Apache, Nginx, Varnish и IIS.

Призрак Chrome Frame

Ранее функционал Google Chrome Frame ( chrome=1 ) расширял возможности IE, но сегодня эта технология устарела и в современном интернете не имеет смысла. Не стоит использовать такой код.

Дуэт в интересах совместимости

Взаимодействие объявления DOCTYPE html и использования X-UA-Compatible создает надежную основу для работы сайта в стандартном режиме IE. Определив DOCTYPE в самом начале HTML, вы сможете организовать наилучший взаимодействие этих значений.

Визуализация

Markdown Скопировать код <!-- Выдерживаем курс на Океан Современных Стандартов --> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

Markdown Скопировать код 🚢 IE Корабль 🧭 Компас 🌅 Горизонт режима Edge Путь от устаревшего IE ⛔️ по морю перемен...|...|...|...|🧭 к современным стандартам 🏁 IE=edge

Выбираем путь обновлений и современности, используя компас, направляющий нас в путешествии по обширным просторам веб-разработки.

Успеваем за Web-эволюцией

Веб-технологии не стоят на месте, поэтому важно знать и учитывать последние тенденции. Благодаря X-UA-Compatible и применению методов прогрессивного усовершенствования и грациозного устаревания сайты будут корректно отображаться в разных браузерах. Не стоит отстать и продолжать поддерживать устаревший IE6 — это уже вышло из моды.

Чем руководствуется Bootstrap

Популярные фреймворки, включая Bootstrap, добавили тег X-UA-Compatible в свои стандартные шаблоны. Для того чтобы ваш сайт был "в форме" и соответствовал требованиям фреймворка Bootstrap, используйте специальные инструменты проверки, к примеру, BootLint.

Руководители в сети интернет

Хорошая веб-страница требует не только полного соответствия требованиям браузера, но и корректной работы семантического HTML, ролей ARIA и адаптивного дизайна. Тег X-UA-Compatible выступает как дирижер в оркестре веб-технологий, улучшая восприятие сайта каждым пользователем.

Полезные материалы