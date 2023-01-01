Меняем цвет слайдера HTML5 в CSS до и после ползунка

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Быстрый ответ

Для того чтобы цвет слева и справа от ползунка элемента <input type="range"> различался, следует применить CSS-градиенты и JavaScript для динамического обновления стилей. Вот пример такого оформления:

HTML Скопировать код <input type="range" id="slider" style="background: linear-gradient(to right, green 50%, red 50%);" oninput="this.style.background = `linear-gradient(to right, green ${this.value}%, red ${this.value}%)`;">

С помощью события oninput можно изменять фоновый стиль в реальном времени при перемещении ползунка. Обозначенные в примере цвета (зелёный и красный) можно подменять на любые другие в зависимости от ваших предпочтений.

Реализация кросс-браузерной совместимости

Чтобы обеспечить совместимость стилей с различными браузерами, следует учитывать, что стилизация ползунка может варьироваться:

В браузерах на движке WebKit (например, Chrome и Safari) используйте префикс -webkit .

(например, Chrome и Safari) используйте префикс . В Firefox – префикс -moz .

– префикс . В Internet Explorer стили задаются через -ms .

Пошаговая настройка стилей для различных браузеров

Сброс начальных стилей: Сначала следует отключить стандартные стили, используя -webkit-appearance: none , чтобы во всех браузерах начальный вид был одинаковым. CSS Скопировать код input[type=range] { -webkit-appearance: none; width: 100%; // Позволяем ползунку занимать всю ширину! } Оформление трека: Для браузеров на движке WebKit применяется ::-webkit-slider-runnable-track , для Firefox – ::-moz-range-track . Стилизация ползунка: И для WebKit, и для Firefox используйте ::-webkit-slider-thumb и ::-moz-range-thumb соответственно. Динамическое изменение цветов при помощи JavaScript: Для изменения цветов в зависимости от положения ползунка используйте JavaScript, который эффективно будет работать во всех браузерах. JS Скопировать код const range = document.getElementById('slider'); range.addEventListener('input', () => { const value = (range.value-range.min)/(range.max-range.min)*100; range.style.background = 'linear-gradient(to right, green ' + value + '%, red ' + value + '%)'; }); Альтернатива для устаревших браузеров: Если нужно работать с браузерами, которые не поддерживают псевдоэлементы (например, IE), уместно использовать JavaScript polyfill. JS Скопировать код (function() { var supportsRange = 'max' in document.createElement('input'); if (!supportsRange) initializeFallback(); })();

Важность деталей

Отдельное внимание стоит уделить размеру ползунка и градиенту, чтобы цветовые переходы были плавными. Это можно реализовать с помощью CSS-анимаций.

Визуализация

Аналогом ввода диапазона HTML5 можно считать окраску стены. При перемещении ползунка, как бы происходит окраска кирпичей с одной стороны:

Markdown Скопировать код Начало некрашеной стены [Некрашеные кирпичи: ◽◽◽◽◽◽]------[Пушка с краской: 💣]------[Некрашеные кирпичи: ◽◽◽◽◽◽] Конец некрашеной стены

Когда ползунок перемещается, видимое изображение меняется:

Markdown Скопировать код Начало покрашеной стены [Покрашенные кирпичи: 🟥🟥🟥🟥🟥]---💣---[Некрашеные кирпичи: ◽◽◽◽◽◽] Конец покрашеной стены

Таким образом можно визуализировать изменение цвета слева и справа от ползунка.

Тонкости стилизации

Максимальное применение псевдоэлементов

Для браузеров на движке WebKit использование ::-webkit-slider-thumb и ::-webkit-slider-runnable-track позволяет стилизовать ползунок и трек независимо друг от друга. Аналогичные псевдоэлементы есть и у Firefox.

CSS Скопировать код /* Для WebKit-браузеров */ input[type=range]::-webkit-slider-thumb { -webkit-appearance: none; // Отключаем стандартные стили! } input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track { background: red; // Делаем фон трека красным! } /* Для Firefox */ input[type=range]::-moz-range-thumb { border: none; // Ползунок без рамки. } input[type=range]::-moz-range-track { background: blue; // Синий фон трека. }

Динамическая смена цветов при помощи JavaScript

JavaScript позволяет создать оформление, które будет изменяться при перемещении ползунка, сохраняя при этом кросс-браузерную совместимость.

JS Скопировать код const slider = document.getElementById('slider'); slider.addEventListener('input', function () { const percentage = slider.value; slider.style.background = `linear-gradient(to right, blue ${percentage}%, gray ${percentage}%)`; });

Акцент на цвете при помощи 'accent-color'

Свойство accent-color в CSS позволяет быстро настроить цвет ползунка, однако предоставляет меньшую свободу для стилизации, чем другие методы.

CSS Скопировать код input[type=range] { accent-color: blue; // Выбираем акцентный цвет }

Повышение совместимости и визуального восприятия

Проверка поддержки браузерами

Перед применением стилей стоит удостовериться в поддержке свойств и псевдоэлементов браузерами. Для этого можно воспользоваться такими ресурсами, как MDN и Can I use.

Усовершенствование внешнего вида

Ползунок станет более привлекательным, если применить такие свойства, как box-shadow , border-radius и outline .

Полезные материалы