Меняем цвет слайдера HTML5 в CSS до и после ползунка
Быстрый ответ
Для того чтобы цвет слева и справа от ползунка элемента
<input type="range"> различался, следует применить CSS-градиенты и JavaScript для динамического обновления стилей. Вот пример такого оформления:
<input type="range" id="slider" style="background: linear-gradient(to right, green 50%, red 50%);" oninput="this.style.background = `linear-gradient(to right, green ${this.value}%, red ${this.value}%)`;">
С помощью события
oninput можно изменять фоновый стиль в реальном времени при перемещении ползунка. Обозначенные в примере цвета (зелёный и красный) можно подменять на любые другие в зависимости от ваших предпочтений.
Реализация кросс-браузерной совместимости
Чтобы обеспечить совместимость стилей с различными браузерами, следует учитывать, что стилизация ползунка может варьироваться:
- В браузерах на движке WebKit (например, Chrome и Safari) используйте префикс
-webkit.
- В Firefox – префикс
-moz.
- В Internet Explorer стили задаются через
-ms.
Пошаговая настройка стилей для различных браузеров
Сброс начальных стилей: Сначала следует отключить стандартные стили, используя
-webkit-appearance: none, чтобы во всех браузерах начальный вид был одинаковым.
input[type=range] { -webkit-appearance: none; width: 100%; // Позволяем ползунку занимать всю ширину! }
Оформление трека: Для браузеров на движке WebKit применяется
::-webkit-slider-runnable-track, для Firefox –
::-moz-range-track.
Стилизация ползунка: И для WebKit, и для Firefox используйте
::-webkit-slider-thumbи
::-moz-range-thumbсоответственно.
Динамическое изменение цветов при помощи JavaScript: Для изменения цветов в зависимости от положения ползунка используйте JavaScript, который эффективно будет работать во всех браузерах.
const range = document.getElementById('slider'); range.addEventListener('input', () => { const value = (range.value-range.min)/(range.max-range.min)*100; range.style.background = 'linear-gradient(to right, green ' + value + '%, red ' + value + '%)'; });
Альтернатива для устаревших браузеров: Если нужно работать с браузерами, которые не поддерживают псевдоэлементы (например, IE), уместно использовать JavaScript polyfill.
(function() { var supportsRange = 'max' in document.createElement('input'); if (!supportsRange) initializeFallback(); })();
Важность деталей
Отдельное внимание стоит уделить размеру ползунка и градиенту, чтобы цветовые переходы были плавными. Это можно реализовать с помощью CSS-анимаций.
Визуализация
Аналогом ввода диапазона HTML5 можно считать окраску стены. При перемещении ползунка, как бы происходит окраска кирпичей с одной стороны:
Начало некрашеной стены [Некрашеные кирпичи: ◽◽◽◽◽◽]------[Пушка с краской: 💣]------[Некрашеные кирпичи: ◽◽◽◽◽◽] Конец некрашеной стены
Когда ползунок перемещается, видимое изображение меняется:
Начало покрашеной стены [Покрашенные кирпичи: 🟥🟥🟥🟥🟥]---💣---[Некрашеные кирпичи: ◽◽◽◽◽◽] Конец покрашеной стены
Таким образом можно визуализировать изменение цвета слева и справа от ползунка.
Тонкости стилизации
Максимальное применение псевдоэлементов
Для браузеров на движке WebKit использование
::-webkit-slider-thumb и
::-webkit-slider-runnable-track позволяет стилизовать ползунок и трек независимо друг от друга. Аналогичные псевдоэлементы есть и у Firefox.
/* Для WebKit-браузеров */
input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
-webkit-appearance: none; // Отключаем стандартные стили!
}
input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track {
background: red; // Делаем фон трека красным!
}
/* Для Firefox */
input[type=range]::-moz-range-thumb {
border: none; // Ползунок без рамки.
}
input[type=range]::-moz-range-track {
background: blue; // Синий фон трека.
}
Динамическая смена цветов при помощи JavaScript
JavaScript позволяет создать оформление, które будет изменяться при перемещении ползунка, сохраняя при этом кросс-браузерную совместимость.
const slider = document.getElementById('slider');
slider.addEventListener('input', function () {
const percentage = slider.value;
slider.style.background = `linear-gradient(to right, blue ${percentage}%, gray ${percentage}%)`;
});
Акцент на цвете при помощи 'accent-color'
Свойство
accent-color в CSS позволяет быстро настроить цвет ползунка, однако предоставляет меньшую свободу для стилизации, чем другие методы.
input[type=range] {
accent-color: blue; // Выбираем акцентный цвет
}
Повышение совместимости и визуального восприятия
Проверка поддержки браузерами
Перед применением стилей стоит удостовериться в поддержке свойств и псевдоэлементов браузерами. Для этого можно воспользоваться такими ресурсами, как MDN и Can I use.
Усовершенствование внешнего вида
Ползунок станет более привлекательным, если применить такие свойства, как
box-shadow,
border-radius и
outline.
Полезные материалы
- Styling Cross-Browser Compatible Range Inputs with CSS | CSS-Tricks — Практическое руководство по стилизации ползунков с учётом совместимости с браузерами.
- ::-webkit-slider-thumb – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Описание псевдоэлемента
-webkit-slider-thumbна сайте MDN.
- JavaScript + CSS Range Slider | Custom Value Range Slider Web Design Tutorial – YouTube — Видеоурок, демонстрирующий создание пользовательского ползунка диапазона.
- HTML5 forms input types | HTML5 Doctor — Обзор типов ввода в формах HTML5, включая элемент диапазона.
- Tutorial | DigitalOcean — Подробная инструкция по стилизации ползунка диапазона в HTML5.