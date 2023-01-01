Меняем цвет PNG изображения через CSS: overlay-техника#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы изменить цвет PNG-изображения посредством CSS, вы можете использовать комбинацию свойства
background-color контейнера и свойства
mix-blend-mode для изображения. Режим наложения
multiply часто обеспечивает наилучший результат.
.image-container {
background-color: blue; /* Введите цвет по своему усмотрению */
}
img {
mix-blend-mode: multiply; /* Здесь происходит магия наложения */
}
<div class="image-container">
<img src="your-image.png" alt="">
</div>
Данный подход использует прозрачные области PNG, что позволяет цвету фона проникнуть только в видимую часть изображения. Ваши PNG будут выглядеть совсем по-новому, причём всего несколькими строчками кода!
Понимание CSS-фильтров для динамической манипуляции изображениями
Давайте подробнее рассмотрим процесс изменения цвета PNG-изображений с помощью CSS-фильтров. Свойство
filter в CSS предоставляет широкие возможности для улучшения визуального восприятия и манипулирования изображениями в реальном времени.
Как это работает: Основы применения фильтров
CSS-фильтры — это функции, модифицирующие визуальное восприятие HTML-элементов. Буквально одна строка кода способна радикально изменить внешний вид ваших PNG.
img {
filter: grayscale(100%); /* Превращаем изображение в черно-белый снимок */
}
img {
filter: sepia(100%); /* "Подсвечиваем" фото для эффекта винтажа */
}
img {
filter: saturate(200%); /* Делаем цвета насыщенными, как в кино */
}
img {
filter: hue-rotate(90deg); /* Почему бы котикам не быть фиолетовыми? */
}
Более подробно о hue-rotate
Фильтр
hue-rotate вовлекает динамическую смену цветовой гаммы изображения. Через экспериментирование с комбинациями фильтров, например, с
invert, можно добиться неожиданных эффектов.
img {
filter: invert(75%) hue-rotate(90deg) saturate(3);
/* Сначала инвертируем цвета, затем добавляем цветовой фильтр! */
}
Визуализация
Вот пример использования
hue-rotate:
img {
filter: hue-rotate(90deg); /* Это происходит со стандартной синей собачкой... */
}
До: 🖼️🐶(Синяя Собака)
После применения hue-rotate: 🖼️🐕🦺(Желтая Собака)
Приложите свое воображение и представьте PNG-изображение как нейтральный объект, а
filter — как кисть и краски.
Объект: 🗿 (PNG Изображение)
🎨 filter: hue-rotate(120deg) = Зеленый оттенок
Результат: 🗿💚 (Зеленый Объект)
Уже почувствовали себя художником? 🎨
Продвинутые эффекты фильтров
Добавление цветных теней при помощи drop-shadow
CSS-фильтры могут не только менять цвета, но и создавать впечатляющие эффекты теней. Функция
drop-shadow помогает сделать элементы изображения более заметными:
img {
filter: drop-shadow(2px 2px 5px blue); /* Теперь тень также является частью стиля! */
}
Сопоставление Font Awesome и SVG
Наиболее удобно использовать иконки Font Awesome для настройки иконок, так как их легко масштабировать и менять через CSS. Однако SVG же отлично подходит для работы с векторной графикой, обеспечивая несравненный контроль при динамических изменениях:
<svg>
<circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" />
</svg>
Полезные материалы
- filter | CSS-Tricks — Исследуйте все возможности свойства CSS filter при редактировании цветовых параметров изображений.
- The Art Of SVG Filters And Why It Is Awesome — Smashing Magazine — Откройте для себя мощные возможности SVG-фильтров для изменения цвета PNG.
- Blending Modes Demystified – A List Apart — Разгадайте тайны режимов наложения в CSS для получения разнообразных цветовых эффектов.
- CSS filter Property – W3Schools — Незаменимый справочник по свойству CSS filter.
- How to Create a Warm, Retro Text Effect in Adobe Illustrator | Envato Tuts+ — Учебник о создании ретро-эффектов для текста и манипуляции изображениями в Adobe Illustrator.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда