Меняем цвет PNG изображения через CSS: overlay-техника

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Быстрый ответ

Чтобы изменить цвет PNG-изображения посредством CSS, вы можете использовать комбинацию свойства background-color контейнера и свойства mix-blend-mode для изображения. Режим наложения multiply часто обеспечивает наилучший результат.

CSS Скопировать код .image-container { background-color: blue; /* Введите цвет по своему усмотрению */ } img { mix-blend-mode: multiply; /* Здесь происходит магия наложения */ }

HTML Скопировать код <div class="image-container"> <img src="your-image.png" alt=""> </div>

Данный подход использует прозрачные области PNG, что позволяет цвету фона проникнуть только в видимую часть изображения. Ваши PNG будут выглядеть совсем по-новому, причём всего несколькими строчками кода!

Понимание CSS-фильтров для динамической манипуляции изображениями

Давайте подробнее рассмотрим процесс изменения цвета PNG-изображений с помощью CSS-фильтров. Свойство filter в CSS предоставляет широкие возможности для улучшения визуального восприятия и манипулирования изображениями в реальном времени.

Как это работает: Основы применения фильтров

CSS-фильтры — это функции, модифицирующие визуальное восприятие HTML-элементов. Буквально одна строка кода способна радикально изменить внешний вид ваших PNG.

CSS Скопировать код img { filter: grayscale(100%); /* Превращаем изображение в черно-белый снимок */ } img { filter: sepia(100%); /* "Подсвечиваем" фото для эффекта винтажа */ } img { filter: saturate(200%); /* Делаем цвета насыщенными, как в кино */ } img { filter: hue-rotate(90deg); /* Почему бы котикам не быть фиолетовыми? */ }

Более подробно о hue-rotate

Фильтр hue-rotate вовлекает динамическую смену цветовой гаммы изображения. Через экспериментирование с комбинациями фильтров, например, с invert , можно добиться неожиданных эффектов.

CSS Скопировать код img { filter: invert(75%) hue-rotate(90deg) saturate(3); /* Сначала инвертируем цвета, затем добавляем цветовой фильтр! */ }

Визуализация

Вот пример использования hue-rotate :

CSS Скопировать код img { filter: hue-rotate(90deg); /* Это происходит со стандартной синей собачкой... */ }

Markdown Скопировать код До: 🖼️🐶(Синяя Собака) После применения hue-rotate: 🖼️🐕‍🦺(Желтая Собака)

Приложите свое воображение и представьте PNG-изображение как нейтральный объект, а filter — как кисть и краски.

Markdown Скопировать код Объект: 🗿 (PNG Изображение) 🎨 filter: hue-rotate(120deg) = Зеленый оттенок Результат: 🗿💚 (Зеленый Объект)

Уже почувствовали себя художником? 🎨

Продвинутые эффекты фильтров

Добавление цветных теней при помощи drop-shadow

CSS-фильтры могут не только менять цвета, но и создавать впечатляющие эффекты теней. Функция drop-shadow помогает сделать элементы изображения более заметными:

CSS Скопировать код img { filter: drop-shadow(2px 2px 5px blue); /* Теперь тень также является частью стиля! */ }

Сопоставление Font Awesome и SVG

Наиболее удобно использовать иконки Font Awesome для настройки иконок, так как их легко масштабировать и менять через CSS. Однако SVG же отлично подходит для работы с векторной графикой, обеспечивая несравненный контроль при динамических изменениях:

HTML Скопировать код <svg> <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow" /> </svg>

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