Меняем цвет фона опции списка при наведении: CSS

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Быстрый ответ

Желаете изменить цвет фона опций выпадающего списка при наведении? В этом случае вам придут на помощь CSS для стилизации и JavaScript для обработки событий. Важно знать, что псевдокласс :hover не всегда корректно работает с элементом <option> . Ниже приведён пример применения.

CSS:

CSS Скопировать код .highlight { background-color: lightblue; } /* Выберите любой цвет по своему вкусу */

JavaScript:

JS Скопировать код const mySelect = document.getElementById('mySelect'); mySelect.addEventListener('mouseover', function(e) { // Данный элемент нужно выделить с помощью класса "highlight". if(e.target.tagName === 'OPTION') e.target.classList.add('highlight'); }); mySelect.addEventListener('mouseout', function(e) { // Событие завершилось, следует удалить выделение. if(e.target.tagName === 'OPTION') e.target.classList.remove('highlight'); });

Этот код при наведении мыши добавляет опции класс .highlight , что меняет фон на светло-голубой цвет.

Преодоление ограничений стилизации

Оформление тегов <select> и <option> может доставить проблемы при проложении одних и тех же правил стилизации на разные браузеры. Многие из них доверяют отрисовку элементов системным компонентам, что может ограничивать поддержку псевдокласса :hover для <option> .

В Firefox есть возможность стилизации через тени, но этот метод к сожалению не является универсальным.

В Chrome можно изменять только background-color для select:focus > option:checked . А при наведении курсора мыши всё становится несколько сложнее.

Создание пользовательского выпадающего списка для точной стилизации

Создание пользовательского выпадающего списка на базе ul/li позволяет надёжно воспроизводить эффекты наведения, паттерны взаимодействия и доступность стандартных списков. Тут без JavaScript для контроля событий и применения стилей не обойтись.

Визуализация

Посмотрите, как интерактивная 🎨 палитра отражает реакцию каждого элемента выпадающего списка на взаимодействие:

Markdown Скопировать код | Квадрат краски | Взаимодействие | Результат | | -------------- | ---------------- | --------------- | | 🟥 Без наведения | 🤚➡️🎨 | 🟥 Без изменений | | 🟩 При наведении | ✋🎨([Наведение]) | 🟨 Желтый |

Эффект наведения — словно мазок художника, добавляющего новый цвет на холст:

Markdown Скопировать код 👆🖌️🟨 (Наведение) ➡️ Опция выпадающего списка меняет цвет

Просто меняя цвет фона опции, мы добавляем динамичности и делаем восприятие более интуитивным, при этом не усложняя процесс взаимодействия с элементами интерфейса.

Расширенная реализация и совместимость с браузерами

Использование теней в CSS

С помощью CSS возможно использовать тени для имитации изменения фона опции, используя параметры типа 0 0 10px 100px #000 inset . Но следует заметить, что это решение не работает во всех браузерах.

Возможности JavaScript

Если стилизация с использованием CSS оказывает сопротивление, JavaScript придёт на помощь. Он способен отслеживать состояние наведения и изменять стиль элементов пользовательского интерфейса.

Преимущества кастомных выпадающих списков

Выпадающие списки, созданные при помощи ul/li и пристроенные радио-кнопки, могут великолепно имитировать поведение стандартных списков. Такой подход предоставляет широкие возможности для кастомизации и взаимодействия.

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