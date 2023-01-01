Меняем свойства CSS при наведении на div с помощью JS#CSS и верстка #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Если вам необходимо срочно изменить CSS-свойства HTML-элемента через JavaScript, воспользуйтесь методом
getElementById и присвойте новое значение свойству
style:
// Красный цвет не для нас, давайте перекрасим в зелёный!
document.getElementById("myElement").style.color = "green";
Для CSS-свойств, состоящих из нескольких слов, используйте camelCase:
// Делаем текст больше, чтобы было более заметно.
document.getElementById("myElement").style.fontSize = "2em";
Данная возможность позволяет гибко подстраивать стили на лету.
Прояснение цели: Выбор элементов
Если потребуется изменить стили сразу для нескольких элементов, примените
getElementsByClassName:
// Найдём элементы с классом ".myClass"
let elements = document.getElementsByClassName("myClass");
for (let element of elements) {
// Пусть они будут ассоциироваться с чистым небом!
element.style.backgroundColor = "lightblue";
}
Пользователи
querySelectorAll и
forEach могут воспользоваться этими функционалами для быстрого перебора и стилизации:
// Каждый обладатель класса .myClass изменит свой окрас.
document.querySelectorAll(".myClass").forEach(element => element.style.backgroundColor = "lightblue");
Шквал стилей: Одновременное изменение нескольких свойств с помощью Object.assign()
Функция
Object.assign() позволяет обновить внешний вид элемента, одновременно меняя все его стили:
// Кардинально меняем стили "myElement"!
Object.assign(document.getElementById("myElement").style, {
color: "green",
fontSize: "20px",
border: "1px solid black"
});
От скуки к красоте: Переключение классов стилей
Для визуальных трансформаций элемента используйте
classList:
// Предварительная подготовка элемента
let element = document.getElementById("myElement");
// Это больше, чем мода, это способ самовыражения!
element.classList.add("newStyle");
// Организуем динамичное переключение класса "activeStyle"
element.classList.toggle("activeStyle");
Игры с наведением: Работа со стилями интерактивных элементов
Внедрите эффекты при наведении с помощью слушателей событий и перейдите за пределы стандартного CSS
:hover:
// Подготавливаем "myElement" для манипуляций с тенью.
let element = document.getElementById("myElement");
element.addEventListener('mouseenter', () => {
// Вас вроде бы окутывает полумрак!
element.style.boxShadow = "0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.5)";
});
// И тень исчезает, как только вы убираете курсор...
element.addEventListener('mouseleave', () => {
element.style.boxShadow = "none";
});
В едином ритме: Кроссбраузерность
В многообразии современных браузеров необходимо следить за совместимостью и использовать полифиллы для поддержки функций везде. Давайте надеяться, что вы сможете добиться желаемого даже в Internet Explorer! 🤞
Визуализация
Допустим, у вас есть дом (HTML-элемент), который нужно материально обновить (изменить CSS-свойство):
До перекрашивания: 🏠 с 🎨🛑 (красной краской)
Осуществим это с помощью JavaScript:
house.style.color = 'blue';
Что ж, вы сделали это:
После перекрашивания: 🏠 с 🎨🔵 (синей краской)
Всего лишь одна строка JavaScript превратила ваш HTML-"дом" в совершенно новый объект. Знакомьтесь – это ваш новый синий дом!
Четкость намерений: Сделайте код понятным благодаря комментариям
Неинтуитивное поведение? Сложная логика? Оставьте комментарии в JavaScript-коде:
// Все мы любим магические кнопки. Нажмите – и она сверкнёт золотом!
document.getElementById("myElement").addEventListener("click", function() {
this.style.backgroundColor = 'gold';
});
Отладка или "Почему это не работает!"
Что-то не сошлось? Используйте
console.log() в JavaScript и инструментами для разработчиков в вашем браузере:
// Откроем великую тайну – какой же цвет у элемента на самом деле!
console.log(element.style.color);
Современный синтаксис: Разнообразьте стиль!
Любители красивого кода смогут оценить современный метод со spread оператором, который совмещает в себе старые и новые стили:
// "myElement" будет следовать последним трендам.
let newStyles = { fontSize: '2em', color: 'coral' };
element.style = { ...element.style, ...newStyles };
Способствуйте простоте и избегайте излишней сложности
Придерживайтесь принципа KISS (Keep It Simple, Stupid!) и начинайте с наименее интенсивных методов, чтобы достичь нужного результата. Иногда для стильного решения лучше подойдёт чистый CSS, а не JavaScript.
Полезные материалы
- HTMLElement: свойство style – Web API | MDN – подробнее о основах работы со стилями с помощью JavaScript.
- JavaScript DOM CSS – реальная практика работы с CSS через JavaScript HTML DOM.
- JavaScript для регулировки насыщенности и яркости цветов RGB | CSS-Tricks – овладейте изменением цветовых характеристик стилей при помощи JavaScript.
- Document: метод querySelector() – Web API | MDN – узнайте больше об изменении стилей элементов с помощью JavaScript.
- CSSStyleDeclaration – Web API | MDN – изучите, как функционирует интерфейс для CSS-свойств в JavaScript.
- HTML DOM Style объект – больше информации о том, как изменять стили элементов с помощью HTML DOM Style объекта.
- Стили и классы – усовершенствуйте свои навыки в управлении динамической стилизацией благодаря JavaScript.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда