Меняем свойства CSS при наведении на div с помощью JS

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Быстрый ответ

Если вам необходимо срочно изменить CSS-свойства HTML-элемента через JavaScript, воспользуйтесь методом getElementById и присвойте новое значение свойству style :

JS Скопировать код // Красный цвет не для нас, давайте перекрасим в зелёный! document.getElementById("myElement").style.color = "green";

Для CSS-свойств, состоящих из нескольких слов, используйте camelCase:

JS Скопировать код // Делаем текст больше, чтобы было более заметно. document.getElementById("myElement").style.fontSize = "2em";

Данная возможность позволяет гибко подстраивать стили на лету.

Прояснение цели: Выбор элементов

Если потребуется изменить стили сразу для нескольких элементов, примените getElementsByClassName :

JS Скопировать код // Найдём элементы с классом ".myClass" let elements = document.getElementsByClassName("myClass"); for (let element of elements) { // Пусть они будут ассоциироваться с чистым небом! element.style.backgroundColor = "lightblue"; }

Пользователи querySelectorAll и forEach могут воспользоваться этими функционалами для быстрого перебора и стилизации:

JS Скопировать код // Каждый обладатель класса .myClass изменит свой окрас. document.querySelectorAll(".myClass").forEach(element => element.style.backgroundColor = "lightblue");

Шквал стилей: Одновременное изменение нескольких свойств с помощью Object.assign()

Функция Object.assign() позволяет обновить внешний вид элемента, одновременно меняя все его стили:

JS Скопировать код // Кардинально меняем стили "myElement"! Object.assign(document.getElementById("myElement").style, { color: "green", fontSize: "20px", border: "1px solid black" });

От скуки к красоте: Переключение классов стилей

Для визуальных трансформаций элемента используйте classList :

JS Скопировать код // Предварительная подготовка элемента let element = document.getElementById("myElement"); // Это больше, чем мода, это способ самовыражения! element.classList.add("newStyle"); // Организуем динамичное переключение класса "activeStyle" element.classList.toggle("activeStyle");

Игры с наведением: Работа со стилями интерактивных элементов

Внедрите эффекты при наведении с помощью слушателей событий и перейдите за пределы стандартного CSS :hover :

JS Скопировать код // Подготавливаем "myElement" для манипуляций с тенью. let element = document.getElementById("myElement"); element.addEventListener('mouseenter', () => { // Вас вроде бы окутывает полумрак! element.style.boxShadow = "0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.5)"; }); // И тень исчезает, как только вы убираете курсор... element.addEventListener('mouseleave', () => { element.style.boxShadow = "none"; });

В едином ритме: Кроссбраузерность

В многообразии современных браузеров необходимо следить за совместимостью и использовать полифиллы для поддержки функций везде. Давайте надеяться, что вы сможете добиться желаемого даже в Internet Explorer! 🤞

Визуализация

Допустим, у вас есть дом (HTML-элемент), который нужно материально обновить (изменить CSS-свойство):

До перекрашивания: 🏠 с 🎨🛑 (красной краской)

Осуществим это с помощью JavaScript:

JS Скопировать код house.style.color = 'blue';

Что ж, вы сделали это:

После перекрашивания: 🏠 с 🎨🔵 (синей краской)

Всего лишь одна строка JavaScript превратила ваш HTML-"дом" в совершенно новый объект. Знакомьтесь – это ваш новый синий дом!

Четкость намерений: Сделайте код понятным благодаря комментариям

Неинтуитивное поведение? Сложная логика? Оставьте комментарии в JavaScript-коде:

JS Скопировать код // Все мы любим магические кнопки. Нажмите – и она сверкнёт золотом! document.getElementById("myElement").addEventListener("click", function() { this.style.backgroundColor = 'gold'; });

Отладка или "Почему это не работает!"

Что-то не сошлось? Используйте console.log() в JavaScript и инструментами для разработчиков в вашем браузере:

JS Скопировать код // Откроем великую тайну – какой же цвет у элемента на самом деле! console.log(element.style.color);

Современный синтаксис: Разнообразьте стиль!

Любители красивого кода смогут оценить современный метод со spread оператором, который совмещает в себе старые и новые стили:

JS Скопировать код // "myElement" будет следовать последним трендам. let newStyles = { fontSize: '2em', color: 'coral' }; element.style = { ...element.style, ...newStyles };

Способствуйте простоте и избегайте излишней сложности

Придерживайтесь принципа KISS (Keep It Simple, Stupid!) и начинайте с наименее интенсивных методов, чтобы достичь нужного результата. Иногда для стильного решения лучше подойдёт чистый CSS, а не JavaScript.

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