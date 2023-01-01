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Меняем порядок div в CSS Grid: проблема и решение
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Меняем порядок div в CSS Grid: проблема и решение
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Меняем порядок div в CSS Grid: проблема и решение
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Меняем порядок div в CSS Grid: проблема и решение
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Меняем порядок div в CSS Grid: проблема и решение

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Чтобы поменять порядок столбцов в CSS Grid, наиболее простым способом будет использование свойства order. Менять grid-template-areas или grid-column-start/end не придется:

CSS
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.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}

.grid-item { 
  order: -1; /* Элементы с большим значением order располагаются позже. Возраст требует уважения! */
}

Таким образом, можно легко изменить последовательность элементов в сетке без надобности регулировки каждого отдельного элемента.

Пошаговый план для смены профессии

Обогащаем технику с помощью

Если вам нужно поменять порядок столбцов, но сохранить стройность контента в первозданном HTML, рекомендуется использовать grid-auto-flow. Этот метод особенно ценен, когда простое изменение order не решает вопрос.

Переходим к автоматическому размещению элементов

Ключ к автоматическому размещению элементов в сетке – свойство grid-auto-flow. Использование значения dense позволяет компактно заполнить сетку без пробелов, что невероятно важно для инвертирования столбцов.

CSS
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.grid-container {
  grid-auto-flow: column dense;
}

В сочетании с direction: rtl данное свойство дает возможность опытным разработчикам ловко "перекинуть" столбцы.

Следим за доступностью: важность последовательности

Несмотря на все манипуляции с порядком столбцов, не забывайте о доступности. Важно удостовериться, что визуальные изменения не влияют на очередность переходов при навигации с помощью клавиши Tab.

Управляем вложенными элементами

Для дочерних элементов также необходимо сохранить инвертированный порядок, чтобы не нарушать логику взаимодействия с контентом. Строго соблюдайте последовательность для обеспечения интуитивного пользовательского опыта.

Применяем гибкость Grid

В некоторых ситуациях использование order и direction может оказаться неэффективным. Для полного контроля над распределением элементов в таких случаях на помощь придут grid-column-start и grid-row-start.

Визуализация

Ваша сетка в CSS Grid похожа на колоду карт (🃏):

Markdown
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Изначальный порядок: [🃏1, 🃏2, 🃏3, 🃏4]

Вы, как мастер перестановки, можете "перетасовать" её:

CSS
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.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
}

.grid-item:nth-child(odd) { order: 2; }
.grid-item:nth-child(even) { order: 1; }

Вуаля, порядок карт теперь противоположен:

Markdown
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Обратный порядок: [🃏4, 🃏3, 🃏2, 🃏1]

💫 Свойство order дает каждому элементу понимание, когда именно ему изменить свое положение, словно обезьянке, дрессированной для выступления в цирке.

Особенности Grid при инвертировании порядка

Инверсия порядка элементов в документе может вызвать временные неприятности, однако она не решит коренные вопросы, связанные с конфликтами классов и стилей. "Заплатка на пулевое ранение не спасет", поэтому может потребоваться дополнительное вмешательство с помощью CSS.

Избегаем осложнений при работе с классами

Изменение порядка элементов может потребовать применение дополнительных классов, что несет риск возврата к сложностям в верстке. Будьте максимально внимательны и осмотрительны при таких изменениях.

Внимание к деталям при обратном расположении

Перестановка элементов в сетке может повлиять на комфортность использования и доступность, поэтому следует проявлять осторожность. Ведь никто не хочет получить в результате экспериментов «Пикассо», когда цель стояла в создании зеркального отображения.

Погружение в "библию" CSS Grid: Документация W3

Когда возникают сомнения, документация от W3 прольет свет на все нюансы использования grid-auto-flow и его влияния на дизайн сетки.

Полезные материалы

  1. Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — все аспекты CSS Grid Layout собраны здесь.
  2. CSS grid layout – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — взгляд разработчиков Mozilla на CSS Grid Layout.
  3. CSS Grid Container — W3Schools заложила основы для понимания CSS Grid контейнера.
  4. Определение областей Grid — реальный пример для осознания возможностей перестановки элементов сетки.
  5. Модуль CSS Grid Layout Уровень 1официальная спецификация W3C, где подробно описан CSS Grid Layout Уровень 1.
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Какое свойство CSS используется для изменения порядка элементов в CSS Grid?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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