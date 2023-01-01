Меняем порядок div в CSS Grid: проблема и решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы поменять порядок столбцов в CSS Grid, наиболее простым способом будет использование свойства
order. Менять
grid-template-areas или
grid-column-start/end не придется:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
.grid-item {
order: -1; /* Элементы с большим значением order располагаются позже. Возраст требует уважения! */
}
Таким образом, можно легко изменить последовательность элементов в сетке без надобности регулировки каждого отдельного элемента.
Обогащаем технику с помощью
Если вам нужно поменять порядок столбцов, но сохранить стройность контента в первозданном HTML, рекомендуется использовать
grid-auto-flow. Этот метод особенно ценен, когда простое изменение
order не решает вопрос.
Переходим к автоматическому размещению элементов
Ключ к автоматическому размещению элементов в сетке – свойство
grid-auto-flow. Использование значения
dense позволяет компактно заполнить сетку без пробелов, что невероятно важно для инвертирования столбцов.
.grid-container {
grid-auto-flow: column dense;
}
В сочетании с
direction: rtl данное свойство дает возможность опытным разработчикам ловко "перекинуть" столбцы.
Следим за доступностью: важность последовательности
Несмотря на все манипуляции с порядком столбцов, не забывайте о доступности. Важно удостовериться, что визуальные изменения не влияют на очередность переходов при навигации с помощью клавиши Tab.
Управляем вложенными элементами
Для дочерних элементов также необходимо сохранить инвертированный порядок, чтобы не нарушать логику взаимодействия с контентом. Строго соблюдайте последовательность для обеспечения интуитивного пользовательского опыта.
Применяем гибкость Grid
В некоторых ситуациях использование
order и
direction может оказаться неэффективным. Для полного контроля над распределением элементов в таких случаях на помощь придут
grid-column-start и
grid-row-start.
Визуализация
Ваша сетка в CSS Grid похожа на колоду карт (🃏):
Изначальный порядок: [🃏1, 🃏2, 🃏3, 🃏4]
Вы, как мастер перестановки, можете "перетасовать" её:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
}
.grid-item:nth-child(odd) { order: 2; }
.grid-item:nth-child(even) { order: 1; }
Вуаля, порядок карт теперь противоположен:
Обратный порядок: [🃏4, 🃏3, 🃏2, 🃏1]
💫 Свойство
order дает каждому элементу понимание, когда именно ему изменить свое положение, словно обезьянке, дрессированной для выступления в цирке.
Особенности Grid при инвертировании порядка
Инверсия порядка элементов в документе может вызвать временные неприятности, однако она не решит коренные вопросы, связанные с конфликтами классов и стилей. "Заплатка на пулевое ранение не спасет", поэтому может потребоваться дополнительное вмешательство с помощью CSS.
Избегаем осложнений при работе с классами
Изменение порядка элементов может потребовать применение дополнительных классов, что несет риск возврата к сложностям в верстке. Будьте максимально внимательны и осмотрительны при таких изменениях.
Внимание к деталям при обратном расположении
Перестановка элементов в сетке может повлиять на комфортность использования и доступность, поэтому следует проявлять осторожность. Ведь никто не хочет получить в результате экспериментов «Пикассо», когда цель стояла в создании зеркального отображения.
Погружение в "библию" CSS Grid: Документация W3
Когда возникают сомнения, документация от W3 прольет свет на все нюансы использования
grid-auto-flow и его влияния на дизайн сетки.
Полезные материалы
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — все аспекты CSS Grid Layout собраны здесь.
- CSS grid layout – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — взгляд разработчиков Mozilla на CSS Grid Layout.
- CSS Grid Container — W3Schools заложила основы для понимания CSS Grid контейнера.
- Определение областей Grid — реальный пример для осознания возможностей перестановки элементов сетки.
- Модуль CSS Grid Layout Уровень 1 — официальная спецификация W3C, где подробно описан CSS Grid Layout Уровень 1.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда