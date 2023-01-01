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Медиа-запросы CSS: техники адаптивной верстки для веб-сайтов
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Медиа-запросы CSS: техники адаптивной верстки для веб-сайтов

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Для кого эта статья:

  • Веб-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в адаптивной верстке
  • Студенты, изучающие веб-разработку и CSS

  • Дизайнеры и UX/UI специалисты, заинтересованные в оптимизации интерфейсов для различных устройств

    В мире, где пользователи переключаются между смартфонами, планшетами и десктопами, создание сайтов, корректно отображающихся на всех устройствах, стало обязательным навыком разработчика. Медиа-запросы в CSS — это тот самый волшебный ключ, который открывает дверь в мир адаптивной верстки. Без них ваш сайт рискует выглядеть как застрявший в 2005 году динозавр с фиксированной шириной в 960 пикселей. Готовы освоить этот мощный инструмент и вывести свою верстку на новый уровень? Давайте погрузимся в мир @media queries! 🚀

Что такое медиа-запросы: фундамент адаптивной верстки

Медиа-запросы (Media Queries) — это мощный инструмент CSS, позволяющий применять определенные стили в зависимости от характеристик устройства. По сути, это условные операторы для стилей, которые проверяют: "Если ширина экрана меньше 768px, то применяй эти стили". 📱

Без медиа-запросов создание адаптивных сайтов потребовало бы отдельных HTML-файлов для каждого типа устройств — настоящий кошмар для поддержки и SEO. Вместо этого мы используем один HTML и разные стили через @media.

Антон Петров, ведущий фронтенд-разработчик

Помню свой первый коммерческий проект в 2012 году. Клиент попросил адаптировать сайт под мобильные устройства, которые только набирали популярность. Я гордо заявил, что это не проблема, и ушел разбираться, что такое эти "медиа-запросы". Через два дня непрерывного кодинга сдал проект, где сайт прекрасно выглядел на iPhone 4. Клиент был в восторге... пока не открыл сайт на Android-планшете. Там всё "поехало". Тогда я понял главный урок: адаптивная верстка — это не просто одно медиа-правило для мобильных устройств, а целая система точек перелома для разных размеров экранов. Теперь в моих проектах минимум 4-5 брейкпоинтов, и это стало стандартом индустрии.

Медиа-запросы стали частью спецификации CSS3, появившись как ответ на бурное развитие мобильных устройств. Они основаны на более ранней технологии @media, которая изначально использовалась для создания разных стилей для печати и экрана.

Эра Подход к верстке Результат
До 2010 Фиксированная ширина Сайты выглядят одинаково на всех экранах (часто с горизонтальной прокруткой на мобильных)
2010-2015 Mobile-first + Media Queries Сайты адаптируются для нескольких "стандартных" размеров экранов
2015-настоящее время Отзывчивый дизайн с множеством breakpoints Плавная адаптация под любые размеры экранов с учетом различных устройств

Ключевые преимущества использования медиа-запросов:

  • Один HTML-код для всех устройств — проще поддерживать
  • Улучшенная SEO-оптимизация (Google отдает предпочтение адаптивным сайтам)
  • Экономия времени разработки по сравнению с созданием отдельных версий сайта
  • Лучший пользовательский опыт на всех устройствах
  • Возможность тонкой настройки отображения контента в зависимости от устройства
Пошаговый план для смены профессии

Синтаксис и базовые параметры CSS медиа-запросов

Чтобы эффективно использовать медиа-запросы, необходимо понимать их синтаксис и основные параметры. Базовая структура медиа-запроса выглядит так:

CSS
Скопировать код
@media тип_медиа and (условие) {
/* CSS правила */
}

Разберем каждый элемент:

  • @media — ключевое слово, указывающее на начало медиа-запроса
  • тип_медиа — определяет тип устройства (screen, print, all, speech)
  • and — логический оператор для объединения условий
  • условие — параметр, который проверяется (например, ширина экрана)

Наиболее часто используемые параметры в медиа-запросах:

Параметр Описание Пример
width Точная ширина области просмотра @media (width: 768px) {...}
min-width Минимальная ширина области просмотра @media (min-width: 768px) {...}
max-width Максимальная ширина области просмотра @media (max-width: 767px) {...}
height Высота области просмотра @media (height: 500px) {...}
orientation Ориентация устройства @media (orientation: landscape) {...}
aspect-ratio Соотношение сторон экрана @media (aspect-ratio: 16/9) {...}
resolution Разрешение устройства (dpi) @media (min-resolution: 300dpi) {...}

Рассмотрим примеры реальных медиа-запросов для разных сценариев:

  1. Применение стилей только для мобильных устройств:
CSS
Скопировать код
@media screen and (max-width: 767px) {
.navigation {
display: none;
}
.mobile-menu {
display: block;
}
}
  1. Стили для планшетов в альбомной ориентации:
CSS
Скопировать код
@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) and (orientation: landscape) {
.sidebar {
width: 30%;
}
.content {
width: 70%;
}
}
  1. Стили для устройств с высоким DPI (Retina-дисплеи):
CSS
Скопировать код
@media screen and (min-resolution: 2dppx) {
.logo {
background-image: url('logo@2x.png');
}
}

Вы можете использовать логические операторы для создания более сложных условий:

  • and — требует истинности обоих условий
  • not — инвертирует условие
  • , (запятая) — работает как логический оператор OR

Мобильная адаптивность: медиа-запросы для разных устройств

Адаптация веб-сайта для различных устройств — ключевая задача современного веб-разработчика. Существуют два основных подхода к адаптивной верстке: "Mobile First" и "Desktop First". 📱💻

Mobile First — разработка начинается с мобильной версии, затем добавляются стили для более крупных экранов через min-width. Этот подход заставляет вас сразу фокусироваться на главном контенте и обеспечивает более быструю загрузку на мобильных устройствах.

Пример Mobile First подхода:

CSS
Скопировать код
/* Базовые стили для мобильных */
.container {
width: 100%;
padding: 15px;
}

/* Планшеты */
@media (min-width: 768px) {
.container {
width: 750px;
margin: 0 auto;
}
}

/* Десктопы */
@media (min-width: 1200px) {
.container {
width: 1170px;
}
}

Desktop First — начинаем с полноценной версии для настольных компьютеров, затем "сжимаем" дизайн для меньших экранов с помощью max-width.

Пример Desktop First подхода:

CSS
Скопировать код
/* Базовые стили для десктопа */
.container {
width: 1170px;
margin: 0 auto;
}

/* Планшеты */
@media (max-width: 1199px) {
.container {
width: 750px;
}
}

/* Мобильные */
@media (max-width: 767px) {
.container {
width: 100%;
padding: 15px;
}
}

Мария Соколова, UX/UI дизайнер

Однажды мы с командой разрабатывали сложный интерфейс для финтех-стартапа. Приложение включало детальные графики, таблицы и интерактивные элементы. Изначально мы пошли путем Desktop First, создав потрясающий интерфейс с продвинутой аналитикой. Когда дело дошло до адаптации под мобильные, начался настоящий кошмар — мы просто не могли уместить всю эту сложность на маленьком экране.

Пришлось взять паузу, пересмотреть стратегию и полностью переключиться на Mobile First. Это означало переосмысление всего UX: какие функции действительно нужны на ходу? Какие данные критичны для мобильного пользователя? Мы создали упрощенную, но информативную версию для смартфонов, а более сложную аналитику оставили для больших экранов.

Результат превзошел ожидания — 70% пользователей предпочли именно мобильную версию из-за её простоты и скорости. Этот опыт научил меня всегда начинать с мобильной версии, даже для сложных интерфейсов.

Стандартные брейкпоинты для различных устройств:

  • Мобильные телефоны: до 767px
  • Планшеты: 768px – 1023px
  • Ноутбуки: 1024px – 1439px
  • Десктопы: от 1440px

Но современный подход требует большей гибкости. Вместо фиксированных брейкпоинтов для устройств, лучше ориентироваться на содержимое и его удобство чтения. Нередко требуются дополнительные брейкпоинты между "стандартными" для решения конкретных задач верстки.

Пример продвинутого набора брейкпоинтов:

CSS
Скопировать код
/* Экстра-мелкие мобильные (до 375px) */
@media (max-width: 374px) {...}

/* Мелкие мобильные (375px – 479px) */
@media (min-width: 375px) and (max-width: 479px) {...}

/* Мобильные (480px – 767px) */
@media (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {...}

/* Планшеты портретные (768px – 991px) */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {...}

/* Планшеты альбомные (992px – 1199px) */
@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {...}

/* Ноутбуки (1200px – 1439px) */
@media (min-width: 1200px) and (max-width: 1439px) {...}

/* Десктопы (1440px и больше) */
@media (min-width: 1440px) {...}

Не забывайте про ориентацию устройства, особенно для планшетов и мобильных:

CSS
Скопировать код
/* Планшеты в альбомной ориентации */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1023px) and (orientation: landscape) {...}

Практические решения адаптивной верстки через медиа-запросы

Теория хороша, но реальные примеры — лучше. Рассмотрим практические задачи, с которыми сталкивается каждый фронтенд-разработчик, и их решения с помощью медиа-запросов. 🛠️

Задача 1: Адаптивное меню навигации

Одна из самых распространенных задач — преобразование горизонтального меню в бургер-меню на мобильных устройствах:

CSS
Скопировать код
/* Десктопная версия */
.nav-menu {
display: flex;
justify-content: space-between;
}

.nav-item {
margin: 0 15px;
}

.burger-icon {
display: none;
}

/* Мобильная версия */
@media (max-width: 767px) {
.nav-menu {
display: none; /* Скрываем обычное меню */
flex-direction: column;
position: absolute;
top: 60px;
left: 0;
width: 100%;
background: #fff;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);
}

.nav-menu.active {
display: flex; /* Показываем при клике на бургер */
}

.nav-item {
margin: 10px 0;
padding: 10px 20px;
border-bottom: 1px solid #eee;
}

.burger-icon {
display: block; /* Показываем бургер-иконку */
}
}

Задача 2: Адаптивные сетки

Изменение количества колонок в зависимости от размера экрана:

CSS
Скопировать код
/* Базовые стили для карточек */
.card-grid {
display: grid;
gap: 20px;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* 4 колонки на десктопе */
}

/* Планшеты */
@media (max-width: 1023px) {
.card-grid {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* 2 колонки на планшетах */
}
}

/* Мобильные */
@media (max-width: 767px) {
.card-grid {
grid-template-columns: 1fr; /* 1 колонка на мобильных */
}
}

Задача 3: Адаптивная типографика

Изменение размера шрифта в зависимости от устройства:

CSS
Скопировать код
/* Базовые размеры для десктопа */
h1 {
font-size: 48px;
line-height: 1.2;
}

p {
font-size: 16px;
line-height: 1.5;
}

/* Планшеты */
@media (max-width: 1023px) {
h1 {
font-size: 36px;
}
}

/* Мобильные */
@media (max-width: 767px) {
h1 {
font-size: 28px;
}

p {
font-size: 14px;
line-height: 1.4;
}
}

Задача 4: Адаптация сложных компонентов

Преобразование таблицы в карточки на мобильных устройствах:

CSS
Скопировать код
/* Десктопный вид (таблица) */
.data-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}

.data-table th, .data-table td {
padding: 10px;
text-align: left;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.data-card {
display: none;
}

/* Мобильный вид (карточки) */
@media (max-width: 767px) {
.data-table {
display: none; /* Скрываем таблицу */
}

.data-card {
display: block;
padding: 15px;
margin-bottom: 15px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;
}

.data-card-item {
display: flex;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 8px;
border-bottom: 1px solid #eee;
padding-bottom: 8px;
}

.data-card-label {
font-weight: bold;
}
}

Практические советы для эффективного использования медиа-запросов:

  • Используйте переменные CSS для брейкпоинтов, чтобы поддерживать их согласованность
  • Группируйте медиа-запросы по компонентам, а не по размеру экрана
  • Тестируйте на реальных устройствах, а не только в браузерных эмуляторах
  • Не забывайте про метатег viewport для правильного масштабирования
  • Используйте инструменты разработчика для отладки и тестирования различных размеров экрана

Продвинутые техники и оптимизация медиа-запросов

Если вы уже освоили основы, пора двигаться дальше. Давайте рассмотрим продвинутые техники, которые помогут оптимизировать ваши медиа-запросы и сделать адаптивную верстку ещё более эффективной. 🚀

Контейнерные запросы (Container Queries)

Новая спецификация CSS, которая позволяет стилизовать элементы на основе размера их родительского контейнера, а не размера окна браузера:

CSS
Скопировать код
.container {
container-type: inline-size;
}

@container (min-width: 400px) {
.card {
display: flex;
gap: 20px;
}

.card-image {
width: 40%;
}

.card-content {
width: 60%;
}
}

Это позволяет создавать компоненты, которые адаптируются к доступному пространству, независимо от размера экрана. Особенно полезно для повторно используемых компонентов, которые могут размещаться в разных контекстах.

Feature Queries (@supports)

Проверка поддержки определенных свойств CSS браузером:

CSS
Скопировать код
@supports (display: grid) {
/* Стили с использованием Grid Layout */
.container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
}
}

@supports not (display: grid) {
/* Фолбек для браузеров без поддержки Grid */
.container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}

.item {
width: calc(33.333% – 20px);
margin: 10px;
}

@media (max-width: 767px) {
.item {
width: calc(50% – 20px);
}
}
}

Оптимизация медиа-запросов с помощью CSS переменных

Использование CSS переменных может значительно упростить адаптивную верстку:

CSS
Скопировать код
:root {
--main-color: #3498db;
--padding: 20px;
--font-size-heading: 32px;
--columns: 4;
}

@media (max-width: 1023px) {
:root {
--padding: 15px;
--font-size-heading: 28px;
--columns: 2;
}
}

@media (max-width: 767px) {
:root {
--padding: 10px;
--font-size-heading: 24px;
--columns: 1;
}
}

/* Применение переменных */

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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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