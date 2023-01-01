Масштабирование всей веб-страницы CSS: аналог CTRL +

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Быстрый ответ

Чтобы уменьшить веб-страницу вдвое, используйте CSS-свойство transform: scale(0.5); , применяя его к элементу body . Этот метод уменьшает все элементы страницы, с сохранением общей структуры расположения.

CSS Скопировать код body { transform: scale(0.5); transform-origin: 0 0; }

Так, страница уменьшится вдвое, основываясь на верхнем левом углу. Значение scale() поддаётся настроек, позволяя достичь необходимых размеров. Это удобный подход для быстрой и равномерной корректировки масштаба.

Браузерный запрос: Совместимость и методы

Универсальный метод с zoom

Каждый браузер уникален, как и его поддержка масштабирования. zoom отлично подходит для изменения размера макета, но стоит запомнить: это свойство могут слабо соответствовать стандартам и работать неодинаково в различных браузерах:

CSS Скопировать код .zoomed { zoom: 150%; }

Для Firefox используйте -moz-transform: scale() :

CSS Скопировать код .zoomed { zoom: 150%; -moz-transform: scale(1.5); -moz-transform-origin: 0 0; }

JavaScript для динамичного масштабирования

JavaScript предоставляет возможность настроить автоматическое масштабирование:

JS Скопировать код function setZoomLevel(level) { document.body.style.transform = `scale(${level})`; document.body.style.transformOrigin = '0 0'; }

Просто вызовите setZoomLevel(1.2) , чтобы увеличить масштаб на 20%.

Обзор масштабирования и наилучшие практики

Дизайн: последствия пропорционального изменения размеров

Используйте относительные единицы измерения ( em или ex ) для текста и макетов, чтобы сохранить пропорциональность дизайна. Они масштабируются совместно с размером шрифта его родителя:

CSS Скопировать код body { font-size: 150%; } .element { width: 10em; }

Корректировка макета при масштабировании

Будьте внимательны к отступам и полям — возможно, им потребуется коррекция после масштабирования:

CSS Скопировать код .element { margin: 2em; }

Соблюдение ширины при масштабировании

Контролируйте ширину элементов в процессе масштабирования, устанавливая ширину body пропорционально уровню зума:

CSS Скопировать код body { transform: scale(0.8); width: 125%; }

Визуализация

Вообразите город в миниатюре:

Markdown Скопировать код 🏢🌳🚗 Важна каждая деталь.

Теперь мы надеваем волшебные очки (CSS transform: scale(); ):

CSS Скопировать код html { transform: scale(1.2); }

Markdown Скопировать код 🔍🏙️ Весь город словно на ладони!

Не напоминает ли это масштабирование в мультфильме?

Продвинутые сценарии: Руководство по выживанию

Борьба с переполнением и позиционированием

Масштабирование может вызывать проблемы с переполнением. Контролируйте прокрутку с помощью overflow: hidden или auto :

CSS Скопировать код .container { overflow: auto; }

Адаптивное масштабирование для вьюпортов

Единицы вьюпорта CSS — идеальное решение для реагирования на изменения размеров:

CSS Скопировать код body { transform: scale(calc(100vw / 1200)); }

Тщательное масштабирование и доступность

При масштабировании следите за тем, чтобы элементы оставались доступными. Слишком маленькие или слишком большие размеры могут затруднить использование. Медиазапросы помогут применять различные масштабы:

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 768px) { body { transform: scale(0.6); } } @media screen and (min-width: 769px) { body { transform: scale(1); } }

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