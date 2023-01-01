Масштабирование SVG иконок в CSS без использования background-image

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Быстрый ответ

Если вы хотите изменить размер изображений-маркеров в списках, забудьте о свойстве list-style-image и вместо этого воспользуйтесь функционалом фоновых изображений CSS. Для регулировки размера применяйте свойство background-size , а для точного позиционирования откорректируйте отступы с помощью padding .

Пример:

CSS Скопировать код li.custom-marker { list-style: none; /* Убираем стандартные маркеры */ background: url('icon.svg') no-repeat; /* Добавляем фоновое изображение */ background-size: 16px 16px; /* Задаём размер */ padding-left: 24px; /* Регулируем отступ */ }

Пользуйтесь:

background-size для установки размеров изображения.

для установки размеров изображения. padding-left для коррекции его позиции.

Масштабирование и позиционирование изображений

Методы масштабирования SVG

SVG идеально подходят для масштабирования и сохраняют резкость на любых размерах, что крайне важно для иконок в списках. Воспользуйтесь следующими стилями для управления масштабом:

CSS Скопировать код li::before { content: ''; display: inline-block; width: 20px; /* Контролируем размер */ height: 20px; background: url('icon.svg') no-repeat; background-size: contain; /* Подгоняем изображение под размер */ }

Для обеспечения адаптивного масштабирования и четкости изображений всегда используйте атрибут viewBox в SVG.

Управление позиционированием SVG-иконок

Для более точного позиционирования воспользуйтесь background-position и отрицательными отступами:

CSS Скопировать код li::before { margin-right: -25px; /* Регулируем расстояние до границы или других элементов */ }

Данный подход позволяет более точно контролировать расположение иконки относительно текста, улучшая визуальную составляющую ваших списков.

Визуализация

Рассмотрим list-style-image как монумент в общественном парке.

Перед настройкой CSS:

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🌳🖼️ 👀 – Памятник не привлекает внимания, так как не гармонирует с окружением.

После использования возможностей CSS:

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🔍🖼️👌 – Теперь посетители с интересом рассматривают памятник через бинокль. Он вписывается в ландшафт.

В этом примере CSS — это бинокль, который позволяет точно подогнать изображение, интергрируя его в дизайн списка.

Создание стильных списков

Оптимизация: замена list-style-image на более гибкий метод

Для тонкой настройки размера и качества изображений в списках лучше использовать HTML-тег <img /> , чем свойство list-style-image :

HTML Скопировать код <li><img src="icon.svg" class="list-image" />Элемент списка</li>

И затем соответствующие CSS-стили:

CSS Скопировать код .list-image { width: 20px; /* Выбираем подходящий для нас размер */ height: 20px; }

Согласованное отображение на разных устройствах

Для обеспечения единства отображения на всех устройствах предпочтение стоит отдавать чистому CSS при оформлении иконок списков:

CSS Скопировать код li::before { content: ''; /* Начало стилевого оформления */ display: inline-block; /* Устанавливаем инлайновое отображение */ /* Здесь могут быть дополнительные стили */ }

Данный подход гарантирует совместимость на различных платформах.

Добавление разнообразия: несколько SVG-иконок

Чтобы сделать ваш список более интересным, поместите разные SVG-иконки в один список:

CSS Скопировать код ul li:first-child::before { background-image: url('first-icon.svg'); /* Первое впечатление важно */ }

Используйте margin и padding , чтобы точно настроить позиции иконок:

CSS Скопировать код ul li { margin-bottom: 5px; /* Маленькие детали существенно улучшают общий результат */ }

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