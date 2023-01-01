Масштабирование SVG иконок в CSS без использования background-image#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите изменить размер изображений-маркеров в списках, забудьте о свойстве
list-style-image и вместо этого воспользуйтесь функционалом фоновых изображений CSS. Для регулировки размера применяйте свойство
background-size, а для точного позиционирования откорректируйте отступы с помощью
padding.
Пример:
li.custom-marker {
list-style: none; /* Убираем стандартные маркеры */
background: url('icon.svg') no-repeat; /* Добавляем фоновое изображение */
background-size: 16px 16px; /* Задаём размер */
padding-left: 24px; /* Регулируем отступ */
}
Пользуйтесь:
background-sizeдля установки размеров изображения.
padding-leftдля коррекции его позиции.
Масштабирование и позиционирование изображений
Методы масштабирования SVG
SVG идеально подходят для масштабирования и сохраняют резкость на любых размерах, что крайне важно для иконок в списках. Воспользуйтесь следующими стилями для управления масштабом:
li::before {
content: '';
display: inline-block;
width: 20px; /* Контролируем размер */
height: 20px;
background: url('icon.svg') no-repeat;
background-size: contain; /* Подгоняем изображение под размер */
}
Для обеспечения адаптивного масштабирования и четкости изображений всегда используйте атрибут
viewBox в SVG.
Управление позиционированием SVG-иконок
Для более точного позиционирования воспользуйтесь
background-position и отрицательными отступами:
li::before {
margin-right: -25px; /* Регулируем расстояние до границы или других элементов */
}
Данный подход позволяет более точно контролировать расположение иконки относительно текста, улучшая визуальную составляющую ваших списков.
Визуализация
Рассмотрим
list-style-image как монумент в общественном парке.
Перед настройкой CSS:#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
🌳🖼️ 👀 – Памятник не привлекает внимания, так как не гармонирует с окружением.
После использования возможностей CSS:#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
🔍🖼️👌 – Теперь посетители с интересом рассматривают памятник через бинокль. Он вписывается в ландшафт.
В этом примере CSS — это бинокль, который позволяет точно подогнать изображение, интергрируя его в дизайн списка.
Создание стильных списков
Оптимизация: замена list-style-image на более гибкий метод
Для тонкой настройки размера и качества изображений в списках лучше использовать HTML-тег
<img />, чем свойство
list-style-image:
<li><img src="icon.svg" class="list-image" />Элемент списка</li>
И затем соответствующие CSS-стили:
.list-image {
width: 20px; /* Выбираем подходящий для нас размер */
height: 20px;
}
Согласованное отображение на разных устройствах
Для обеспечения единства отображения на всех устройствах предпочтение стоит отдавать чистому CSS при оформлении иконок списков:
li::before {
content: ''; /* Начало стилевого оформления */
display: inline-block; /* Устанавливаем инлайновое отображение */
/* Здесь могут быть дополнительные стили */
}
Данный подход гарантирует совместимость на различных платформах.
Добавление разнообразия: несколько SVG-иконок
Чтобы сделать ваш список более интересным, поместите разные SVG-иконки в один список:
ul li:first-child::before {
background-image: url('first-icon.svg'); /* Первое впечатление важно */
}
Используйте
margin и
padding, чтобы точно настроить позиции иконок:
ul li {
margin-bottom: 5px; /* Маленькие детали существенно улучшают общий результат */
}
Полезные материалы
- Использование CSS-счётчиков – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — изучите функционал CSS-счетчиков и научитесь их стилизовать.
- Свойство list-style-image в CSS – W3Schools — наглядные примеры использования свойства
list-style-image.
- CSS Lists and Counters Module Level 3 – W3.org — ознакомьтесь с официальной спецификацией списков и счетчиков CSS.
- html – Когда использовать тег IMG в сравнении с CSS background-image? – Stack Overflow — полезное обсуждение различий между использованием тегов
imgи CSS
background-image.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда