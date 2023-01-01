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Масштабирование SVG иконок в CSS без использования background-image
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Масштабирование SVG иконок в CSS без использования background-image

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Если вы хотите изменить размер изображений-маркеров в списках, забудьте о свойстве list-style-image и вместо этого воспользуйтесь функционалом фоновых изображений CSS. Для регулировки размера применяйте свойство background-size, а для точного позиционирования откорректируйте отступы с помощью padding.

Пример:

CSS
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li.custom-marker {
  list-style: none;                   /* Убираем стандартные маркеры */
  background: url('icon.svg') no-repeat; /* Добавляем фоновое изображение */
  background-size: 16px 16px;         /* Задаём размер */
  padding-left: 24px;                 /* Регулируем отступ */
}

Пользуйтесь:

  • background-size для установки размеров изображения.
  • padding-left для коррекции его позиции.
Пошаговый план для смены профессии

Масштабирование и позиционирование изображений

Методы масштабирования SVG

SVG идеально подходят для масштабирования и сохраняют резкость на любых размерах, что крайне важно для иконок в списках. Воспользуйтесь следующими стилями для управления масштабом:

CSS
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li::before {
  content: '';
  display: inline-block;
  width: 20px;                     /* Контролируем размер */
  height: 20px;
  background: url('icon.svg') no-repeat;
  background-size: contain;        /* Подгоняем изображение под размер */
}

Для обеспечения адаптивного масштабирования и четкости изображений всегда используйте атрибут viewBox в SVG.

Управление позиционированием SVG-иконок

Для более точного позиционирования воспользуйтесь background-position и отрицательными отступами:

CSS
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li::before {
  margin-right: -25px;            /* Регулируем расстояние до границы или других элементов */
}

Данный подход позволяет более точно контролировать расположение иконки относительно текста, улучшая визуальную составляющую ваших списков.

Визуализация

Рассмотрим list-style-image как монумент в общественном парке.

Перед настройкой CSS:

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

🌳🖼️ 👀 – Памятник не привлекает внимания, так как не гармонирует с окружением.

После использования возможностей CSS:

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

🔍🖼️👌 – Теперь посетители с интересом рассматривают памятник через бинокль. Он вписывается в ландшафт.

В этом примере CSS — это бинокль, который позволяет точно подогнать изображение, интергрируя его в дизайн списка.

Создание стильных списков

Оптимизация: замена list-style-image на более гибкий метод

Для тонкой настройки размера и качества изображений в списках лучше использовать HTML-тег <img />, чем свойство list-style-image:

HTML
Скопировать код
<li><img src="icon.svg" class="list-image" />Элемент списка</li>

И затем соответствующие CSS-стили:

CSS
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.list-image {
  width: 20px;  /* Выбираем подходящий для нас размер */
  height: 20px;
}

Согласованное отображение на разных устройствах

Для обеспечения единства отображения на всех устройствах предпочтение стоит отдавать чистому CSS при оформлении иконок списков:

CSS
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li::before {
  content: '';              /* Начало стилевого оформления */
  display: inline-block;    /* Устанавливаем инлайновое отображение */
  /* Здесь могут быть дополнительные стили */
}

Данный подход гарантирует совместимость на различных платформах.

Добавление разнообразия: несколько SVG-иконок

Чтобы сделать ваш список более интересным, поместите разные SVG-иконки в один список:

CSS
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ul li:first-child::before {
  background-image: url('first-icon.svg'); /* Первое впечатление важно */
}

Используйте margin и padding, чтобы точно настроить позиции иконок:

CSS
Скопировать код
ul li {
  margin-bottom: 5px; /* Маленькие детали существенно улучшают общий результат */
}

Полезные материалы

  1. Использование CSS-счётчиков – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — изучите функционал CSS-счетчиков и научитесь их стилизовать.
  2. Свойство list-style-image в CSS – W3Schools — наглядные примеры использования свойства list-style-image.
  3. CSS Lists and Counters Module Level 3 – W3.org — ознакомьтесь с официальной спецификацией списков и счетчиков CSS.
  4. html – Когда использовать тег IMG в сравнении с CSS background-image? – Stack Overflow — полезное обсуждение различий между использованием тегов img и CSS background-image.
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Какой метод рекомендуется использовать для изменения размера изображений-маркеров в списках вместо list-style-image?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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