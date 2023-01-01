Масштабирование изображения в CSS: от процента исходного размера#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для быстрого изменения размера изображения в процентах от исходного, функция
transform: scale() в CSS станет весьма кстати. Если необходимо уменьшить изображение – используйте значение меньше
1, для увеличения — больше
1.
Сделаем изображение в два раза меньше:
img {
transform: scale(0.5); // Настоящий инструмент для масштабирования изображений!
}
Хотите увеличить изображение в два раза?
img {
transform: scale(2); // Иногда размер действительно имеет значение!
}
Пробуйте различные значения масштабирования –
0.5,
2 и так далее, пока не добьётесь нужного размера.
Разные экраны, разные сценарии – Респонсивный подход
Transform: scale() удобен, но его возможности не безграничны — он не влияет на реальные размеры элемента в верстке. Тут на помощь придёт использование процентов для
width,
max-width и единиц
vw, что обеспечит гибкость и адаптивность изображений:
img {
max-width: 100%; // Содержимся в заданных размерах
width: 50vw; // Занимаем половину от ширины viewport'а
height: auto; // Сохраняем пропорции
}
Такой подход поможет изображению адаптироваться к размерам контейнера, сохраняя при этом правильные пропорции.
Оборачивание в контейнер – Абсолютный подход
Установка абсолютного позиционирования изображения в контейнере дает возможность контролировать его размеры исходя из границ контейнера, а не только размеров родительского блока.
overflow: hidden позволит обеспечить надлежащее отображение:
<div class="wrapper"> <!-- Вашему изображению приготовлено отдельное пространство -->
<img src="image.jpg" alt="" />
</div>
.wrapper {
position: relative;
width: 50%; /* Ставим ограничение по ширине */
overflow: hidden; /* Избегаем выхода содержимого за границы */
}
.wrapper img {
width: 100%; /* Изображение аккуратно заполняет контейнер */
height: auto;
display: block; /* Убираем нежелательные отступы */
}
Так,
.wrapper уменьшается до 50% ширины родительского контейнера, а изображение занимает всё доступное пространство.
Оптимальное отображение для каждого – Респонсивность с srcset
Применяя атрибут
srcset в теге
<img>, можно определить несколько источников изображения в зависимости от экрана:
<img src="image.jpg" alt=""
srcset="image-320w.jpg 320w,
image-640w.jpg 640w,
image-1280w.jpg 1280w"
sizes="(max-width: 640px) 50vw, 25vw"> // Оптимизируем изображение для лучшего отображения
Браузер самостоятельно выберет оптимальный размер изображения, ориентируясь на текущие размеры окна просмотра и способности устройства.
Будьте бдительны!
Свойства флотации
float, позиционирования
position или ограничения ширины
min-width/
max-width могут влиять на расположение изображений в вёрстке. Проживайте тестировать результат в различных условиях.
Наглядный пример изменения размеров
Масштабирование изображения можно сравнить с изменением размера воздушного шарика:
Перед: 🎈(100%)
Уменьшим его до 50%, как будто просто выпускаем из него воздух:
/* Уменьшаем изображение вдвое */
.image-selector {
width: 50%; // Элегантно и просто
height: auto;
}
После изменения:
После масштабирования: 🎈👌(50%)
Как видно, это довольно просто осуществимо и при этом сохраняется форма шарика!
Выход за рамки обыденного – Продвинутое масштабирование
Для более детального контроля над размерами изображения можно использовать свойства из CSS3, определяющие внутренние и внешние размеры элементов в рамках адаптивных компонентов. Например,
figure в качестве гибкого контейнера:
figure {
width: min-content; // Сжимаем до минимума для того чтобы тесно облегать изображение
}
img {
width: 100%; // Растягиваем под размер контейнера
height: auto;
}
С помощью
min-content элемент
figure идеально облегает содержимое, что позволяет точно контролировать внешний вид элементов.
Полезные материалы
- background-size – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Детальное обсуждение свойства
background-sizeдля масштабирования фоновых изображений.
- CSS transform property — Выясняем всё о преобразованиях в CSS.
- CSS Height, Width and Max-width — Подробный обзор размеров в CSS.
- CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 — Официальная спецификация CSS по свойствам фонов и границ.
- Fluid Images – A List Apart — Глубокое исследование темы адаптивных изображений.
- max-width – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Как сделать изображения адаптивными с помощью
max-width.
- calc() – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Использование функции
calc()для работы с процентными и пиксельными значениями.
Завершение
Вспомните: искусство достигается через практику. Если этот материал был полезен, оставьте отзыв. Желаю вам успешного кодинга и безошибочной отладки!👩💻🐞🐛
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда