Масштабирование изображения в CSS: от процента исходного размера

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Быстрый ответ

Для быстрого изменения размера изображения в процентах от исходного, функция transform: scale() в CSS станет весьма кстати. Если необходимо уменьшить изображение – используйте значение меньше 1 , для увеличения — больше 1 .

Сделаем изображение в два раза меньше:

CSS Скопировать код img { transform: scale(0.5); // Настоящий инструмент для масштабирования изображений! }

Хотите увеличить изображение в два раза?

CSS Скопировать код img { transform: scale(2); // Иногда размер действительно имеет значение! }

Пробуйте различные значения масштабирования – 0.5 , 2 и так далее, пока не добьётесь нужного размера.

Разные экраны, разные сценарии – Респонсивный подход

Transform: scale() удобен, но его возможности не безграничны — он не влияет на реальные размеры элемента в верстке. Тут на помощь придёт использование процентов для width , max-width и единиц vw , что обеспечит гибкость и адаптивность изображений:

CSS Скопировать код img { max-width: 100%; // Содержимся в заданных размерах width: 50vw; // Занимаем половину от ширины viewport'а height: auto; // Сохраняем пропорции }

Такой подход поможет изображению адаптироваться к размерам контейнера, сохраняя при этом правильные пропорции.

Оборачивание в контейнер – Абсолютный подход

Установка абсолютного позиционирования изображения в контейнере дает возможность контролировать его размеры исходя из границ контейнера, а не только размеров родительского блока. overflow: hidden позволит обеспечить надлежащее отображение:

HTML Скопировать код <div class="wrapper"> <!-- Вашему изображению приготовлено отдельное пространство --> <img src="image.jpg" alt="" /> </div>

CSS Скопировать код .wrapper { position: relative; width: 50%; /* Ставим ограничение по ширине */ overflow: hidden; /* Избегаем выхода содержимого за границы */ } .wrapper img { width: 100%; /* Изображение аккуратно заполняет контейнер */ height: auto; display: block; /* Убираем нежелательные отступы */ }

Так, .wrapper уменьшается до 50% ширины родительского контейнера, а изображение занимает всё доступное пространство.

Оптимальное отображение для каждого – Респонсивность с srcset

Применяя атрибут srcset в теге <img> , можно определить несколько источников изображения в зависимости от экрана:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" alt="" srcset="image-320w.jpg 320w, image-640w.jpg 640w, image-1280w.jpg 1280w" sizes="(max-width: 640px) 50vw, 25vw"> // Оптимизируем изображение для лучшего отображения

Браузер самостоятельно выберет оптимальный размер изображения, ориентируясь на текущие размеры окна просмотра и способности устройства.

Будьте бдительны!

Свойства флотации float , позиционирования position или ограничения ширины min-width / max-width могут влиять на расположение изображений в вёрстке. Проживайте тестировать результат в различных условиях.

Наглядный пример изменения размеров

Масштабирование изображения можно сравнить с изменением размера воздушного шарика:

Markdown Скопировать код Перед: 🎈(100%)

Уменьшим его до 50%, как будто просто выпускаем из него воздух:

CSS Скопировать код /* Уменьшаем изображение вдвое */ .image-selector { width: 50%; // Элегантно и просто height: auto; }

После изменения:

Markdown Скопировать код После масштабирования: 🎈👌(50%)

Как видно, это довольно просто осуществимо и при этом сохраняется форма шарика!

Выход за рамки обыденного – Продвинутое масштабирование

Для более детального контроля над размерами изображения можно использовать свойства из CSS3, определяющие внутренние и внешние размеры элементов в рамках адаптивных компонентов. Например, figure в качестве гибкого контейнера:

CSS Скопировать код figure { width: min-content; // Сжимаем до минимума для того чтобы тесно облегать изображение } img { width: 100%; // Растягиваем под размер контейнера height: auto; }

С помощью min-content элемент figure идеально облегает содержимое, что позволяет точно контролировать внешний вид элементов.

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Завершение

Вспомните: искусство достигается через практику. Если этот материал был полезен, оставьте отзыв. Желаю вам успешного кодинга и безошибочной отладки!👩‍💻🐞🐛