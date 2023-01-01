Масштабирование изображения для canvas без обрезки в JS

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Быстрый ответ

Для масштабирования изображения под размеры холста с сохранением пропорций, можно воспользоваться таким кодом на JavaScript:

JS Скопировать код const canvas = document.getElementById('canvasID'); const ctx = canvas.getContext('2d'); const img = new Image(); img.onload = () => { let scale = Math.min(canvas.width / img.width, canvas.height / img.height); let x = (canvas.width – img.width * scale) / 2; let y = (canvas.height – img.height * scale) / 2; ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Очистка холста ctx.drawImage(img, x, y, img.width * scale, img.height * scale); }; img.crossOrigin = "Anonymous"; // Обход ограничений на кросс-доменные запросы img.src = 'image.jpg'; // Путь до нужного изображения

Этот код загружает изображение, вычисляет коэффициент масштабирования, определяет координаты для центрирования и рисует изображение на холсте.

Разбор кода

В этом разделе подробно разъяснена логика работы данного кода, роль каждой команды, а также взаимодействие всех элементов между собой для корректного отображения изображения на холсте.

Сохранение пропорций изображения

При масштабировании крайне важно сохранить пропорции изображения. Для этого определяем соотношение размеров через Math.min() , выбирая меньшее из отношений размеров холста к размерам изображения.

Сохранение качества изображения

Масштабирование может не лучшим образом повлиять на качество изображения. Чтобы по возможности избежать этого, применяем свойство imageSmoothingEnabled для контекста холста, которое предупреждает размытие.

Работа с изображениями из различных источников

Могут возникнуть сложности при обработке изображений, загруженных из разных доменов. Установив атрибут crossOrigin в значение "Anonymous" , мы обеспечиваем корректную работу с такими изображениями.

Подготовка холста

Перед тем как нанести на него изображение, холст необходимо очистить от предыдущих изображений. Для этого применяется метод clearRect() .

Позиционирование изображения

Для центрирования изображения на холсте вычисляем координаты x и y. Это поможет нам правильно разместить изображение.

Визуализация

Процесс масштабирования в наглядной форме:

Markdown Скопировать код До масштабирования: 🖼️ Холст 🏞️ Исходное изображение В процессе масштабирования: 🖼️ Холст 🏞️⇒🖼️ Адаптация изображения с сохранением пропорций для размещения на холсте После масштабирования: 🖼️ Холст 🖼️ с 🏞️ Изображение, идеально вписавшееся в рамки холста

Таким образом, мы получаем идеально подогнанное изображение, которое гармонично соотносится с размерами холста.

Более глубоко о масштабировании изображений

Перед вами созданное вами же искусство

Контролируя размер холста и применяя расчёты для корректного размещения, мы устанавливаем границы отображения в команде drawImage . Именно это позволяет нам достичь идеальной центрированности изображения.

Очистка холста после работы

Как и после окончания рисования, следует привести рабочую область в порядок. В случае с холстом, по завершению масштабирования, необходимо вновь применить исходный масштаб.

Точное позиционирование

Иногда требуются небольшие коррективы в позиционировании изображения, чтобы оно идеально вписалось в контекст. Для этого можно использовать значения offsetX и offsetY , учитывая границы и отступы.

Создание холста на ходу

Порой возникает необходимость в создании нового холста в процессе работы. Такие задачи появляются, например, при изменениях содержимого страницы, и в таких ситуациях холст создается программно.

Адаптивность с учетом разнообразия устройств

Сегодня адаптация под различные устройства невероятно важна. Для этого задействуются CSS-медиазапросы или свойство background-size: cover , которые позволяют сохранить пропорции изображений на холсте.

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