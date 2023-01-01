Масштабирование HTML5 canvas с центром в точке курсора

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы осуществить приближение к нужной точке, вы должны задать свойство transform-origin с соответствующими координатами, а после этого включить функцию увеличения с использованием scale() :

CSS Скопировать код .element-to-zoom { /* X отмечает точку на карте сокровищ! */ transform-origin: 50% 50%; /* Абра-кадабра: мы растем в размерах! */ transform: scale(2) translate(-50%, -50%); }

Для динамического управления процессом увеличения в ответ на действия пользователя можно использовать JavaScript:

JS Скопировать код function zoomInOnPoint(element, x, y, zoomLevel) { let offsetX = (x – element.offsetLeft) / element.offsetWidth * 100; let offsetY = (y – element.offsetTop) / element.offsetHeight * 100; element.style.transformOrigin = `${offsetX}% ${offsetY}%`; element.style.transform = `scale(${zoomLevel})`; }

В этом коде вам нужно указать element , координаты x и y , а также выбранный уровень увеличения zoomLevel для контролирования процесса масштабирования.

Основы динамического увеличения

Определение центра приближения

Чтобы выяснить, куда должна быть направлена точка приближения, определите позицию курсора относительно элемента. Это послужит отправной точкой для дальнейших преобразований.

Интерактивное масштабирование

Управляйте направлением и масштабом увеличения при прокрутке колесика мыши. Приближение к центру приближения делает весь процесс плавным и интуитивно понятным.

Сглаживание анимации

Для обеспечения максимально плавной анимации используйте функцию requestAnimationFrame . Таким образом, браузер сможет отрисовывать кадры по мере их готовности, благодаря чему можно избежать проблем с производительностью.

Поддержание центра приближения после масштабирования

Пользуйтесь матрицей трансформации для отслеживания масштаба и поддержания точки приближения после масштабирования, чтобы сохранить непрерывность восприятия.

Этапы реализации приближения

Подготовка к масштабированию

Перед началом увеличения параметры контекста следует сдвигать с помощью context.translate , чтобы точка приближения оставалась в пределах поля зрения. Можно использовать CSS3 трансформации, сочетая scale и translate .

Унификация работы в разных браузерах

Обеспечьте стандартное поведение колесика мыши в разных браузерах для одинакового масштаба увеличения и улучшения пользовательского опыта.

Взаимодействие после приближения

Добавьте функцию drag-and-drop после масштабирования, чтобы пользователи могли свободно перемещаться по увеличенному контенту.

Ограничение области просмотра

Чтобы масштабируемый объект оставался внутри контейнера, установите родителю свойство overflow:hidden . Это поможет избежать "выхода за рамки".

Визуализация

Представьте себя режиссером на большой театральной сцене. Ваша задача — сосредоточить внимание аудитории на определенном актере, находящемся в центре сцены.

Markdown Скопировать код Сцена до масштабирования 🎭: [👩‍🚀🧑🏽‍🍳👨‍🎤👩‍🔬🧑🏽‍🏫] Цель: 🧐✨ Фокус на: 👨‍🎤

В HTML функции scale и translate становятся вашими ассистентами в позиционировании театрального телескопа:

CSS Скопировать код .Performer { transform: scale(3) translate(-100px, -200px); }

Markdown Скопировать код После масштабирования🔍: [ 👨‍🎤 ]

Аудитория в восторге! 🎉 Мы приблизили актера, чтобы он мог занять центральное место на сцене. Вот именно так работает масштабирование в HTML.

Усовершенствование опыта масштабирования

Отладка на лету

Для тестирования преобразований и обеспечения бесперебойной работы кода используйте plunk или аналогичные сервисы.

Поддержка сенсорного взаимодействия

Позаботьтесь о тех, кто использует сенсорные устройства, адаптировав сенсорные вводные данные для функций увеличения.

Регулировка масштабирования

Возможность регулировки масштаба увеличения позволяет пользователям самостоятельно указывать глубину просмотра контента.

Изучение контента

Функция drag-and-drop позволит обеспечить более удобное перемещение по контенту при увеличении, предоставляя зрителям возможность использовать бинокли.

Полезные материалы