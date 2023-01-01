Максимальный размер значения в localStorage: ограничения браузеров

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Быстрый ответ

Похоже, что функциональность localStorage , предложенная HTML5, не ограничена, однако на практике icтинное ограничение существует. Обычно оно составляет около 5 МБ на домен. Впрочем, есть способ определить точное ограничение для разных браузеров с использованием JavaScript-функции, которая с помощью метода проб и ошибок позволяет точно определить допустимый объем данных:

JS Скопировать код function testLocalStorage() { let testKey = 'test', testValue = 'a', increment = 1024; // Увеличиваем объем данных на 1 КБ // Пытаемся увеличить объем данных до достижения максимума while (testValue.length < (5 * 1024 * increment)) { try { localStorage.setItem(testKey, testValue); testValue += new Array(increment + 1).join('a'); // Дополняем объем данных } catch (e) { localStorage.removeItem(testKey); // Возвращаемся к предыдущему объему данных return (testValue.length – increment) / 1024 + ' КБ'; // Сообщаем, сколько данных удалось сохранить } } } console.log('Лимит localStorage:', testLocalStorage());

Так, мы последовательно устанавливаем и увеличиваем объем данных, пока не достигнем ограничения.

Объем хранения в зависимости от используемого браузера

Максимальный объем localStorage различается в зависимости от браузера:

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera : Примерно 10 МБ.

: Примерно 10 МБ. Internet Explorer : Порядка 10 МБ на хранилище.

: Порядка 10 МБ на хранилище. Firefox (значение по умолчанию для домена): Ограничен до 5120 КБ.

Эти значения не являются абсолютными и могут меняться от версии к версии браузера и его настроек.

Какие данные и в каком формате можно хранить

localStorage работает только со строками. Это означает, что если требуется сохранить более сложные структуры (например, объекты), их необходимо сериализовать в строку. Вот пример кода для сохранения объекта и дальнейшей его десериализации:

JS Скопировать код var user = {name: 'Sam', age: 21}; localStorage.setItem('user', JSON.stringify(user)); var retrievedUser = JSON.parse(localStorage.getItem('user'));

Помните, что сериализация увеличивает объем данных за счет дополнительной информации в строковом представлении.

Стратегии увеличения емкости localStorage

Сжатие данных

Сначала сжимайте данные перед их сохранением в localStorage . Вы можете воспользоваться библиотеками, например, LZ-String .

Предотвращение ошибки QuotaExceededError

Подготавливайте приложение к возможным ограничениям localStorage : проверяйте доступность и отлавливайте исключения. Ошибка QuotaExceededError возникает, когда место в хранилище заканчивается – умейте грамотно обработать такую ситуацию.

Разработка стратегии управления данными

Придумайте стратегию удаления данных для ситуации, когда место заканчивается, чтобы знать, от какой информации лучше избавиться в первую очередь.

Визуализация

Ниже представлен пример распределения данных:

Markdown Скопировать код | Ключ/Элемент | Данные | Размер | |----------------|----------------------------|---------:| | `Key1` | Персональные настройки в формате JSON | 🚰 (1МБ) | | `Key2` | Идентификатор сессии | 🚰 (0.5МБ)| | `...` | Остальные пары ключ-значение | `...` | | **Итого** | **Максимальный объем** | **5МБ** 🛢️ |

Лучшие практики использования localStorage

Адаптация под различные браузеры

Помните о том, что браузеры имеют разное ограничение. Тестируйте своё веб-приложение в различных окружениях.

Обработка ошибок переполнения

Нужно обрабатывать ошибку QuotaExceededError и предусматривать стратегии для очистки данных или информирования пользователей.

Регулярные проверки

Версии браузеров обновляются, настройки меняются – регулярно проверяйте лимиты localStorage .

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