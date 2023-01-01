Максимальный размер значения в localStorage: ограничения браузеров#Веб-разработка #Основы JavaScript #LocalStorage и SessionStorage
Быстрый ответ
Похоже, что функциональность
localStorage, предложенная HTML5, не ограничена, однако на практике icтинное ограничение существует. Обычно оно составляет около 5 МБ на домен. Впрочем, есть способ определить точное ограничение для разных браузеров с использованием JavaScript-функции, которая с помощью метода проб и ошибок позволяет точно определить допустимый объем данных:
function testLocalStorage() {
let testKey = 'test',
testValue = 'a',
increment = 1024; // Увеличиваем объем данных на 1 КБ
// Пытаемся увеличить объем данных до достижения максимума
while (testValue.length < (5 * 1024 * increment)) {
try {
localStorage.setItem(testKey, testValue);
testValue += new Array(increment + 1).join('a'); // Дополняем объем данных
} catch (e) {
localStorage.removeItem(testKey); // Возвращаемся к предыдущему объему данных
return (testValue.length – increment) / 1024 + ' КБ'; // Сообщаем, сколько данных удалось сохранить
}
}
}
console.log('Лимит localStorage:', testLocalStorage());
Так, мы последовательно устанавливаем и увеличиваем объем данных, пока не достигнем ограничения.
Объем хранения в зависимости от используемого браузера
Максимальный объем
localStorage различается в зависимости от браузера:
- Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera: Примерно 10 МБ.
- Internet Explorer: Порядка 10 МБ на хранилище.
- Firefox (значение по умолчанию для домена): Ограничен до 5120 КБ.
Эти значения не являются абсолютными и могут меняться от версии к версии браузера и его настроек.
Какие данные и в каком формате можно хранить
localStorage работает только со строками. Это означает, что если требуется сохранить более сложные структуры (например, объекты), их необходимо сериализовать в строку. Вот пример кода для сохранения объекта и дальнейшей его десериализации:
var user = {name: 'Sam', age: 21};
localStorage.setItem('user', JSON.stringify(user));
var retrievedUser = JSON.parse(localStorage.getItem('user'));
Помните, что сериализация увеличивает объем данных за счет дополнительной информации в строковом представлении.
Стратегии увеличения емкости localStorage
Сжатие данных
Сначала сжимайте данные перед их сохранением в
localStorage. Вы можете воспользоваться библиотеками, например,
LZ-String.
Предотвращение ошибки QuotaExceededError
Подготавливайте приложение к возможным ограничениям
localStorage: проверяйте доступность и отлавливайте исключения. Ошибка
QuotaExceededError возникает, когда место в хранилище заканчивается – умейте грамотно обработать такую ситуацию.
Разработка стратегии управления данными
Придумайте стратегию удаления данных для ситуации, когда место заканчивается, чтобы знать, от какой информации лучше избавиться в первую очередь.
Визуализация
Ниже представлен пример распределения данных:
| Ключ/Элемент | Данные | Размер |
|----------------|----------------------------|---------:|
| `Key1` | Персональные настройки в формате JSON | 🚰 (1МБ) |
| `Key2` | Идентификатор сессии | 🚰 (0.5МБ)|
| `...` | Остальные пары ключ-значение | `...` |
| **Итого** | **Максимальный объем** | **5МБ** 🛢️ |
Лучшие практики использования localStorage
Адаптация под различные браузеры
Помните о том, что браузеры имеют разное ограничение. Тестируйте своё веб-приложение в различных окружениях.
Обработка ошибок переполнения
Нужно обрабатывать ошибку
QuotaExceededError и предусматривать стратегии для очистки данных или информирования пользователей.
Регулярные проверки
Версии браузеров обновляются, настройки меняются – регулярно проверяйте лимиты
localStorage.
Полезные материалы
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер