Mailto ссылки не работают в Chrome: решение проблемы

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Быстрый ответ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для устранения проблем с mailto ссылками в браузере Chrome, убедитесь, что ваш почтовый клиент является стандартным приложением для обработки таких ссылок. Для этого в адресной строке введите chrome://settings/handlers и предоставьте вашему почтовому клиенту возможность управлять mailto ссылками. Пользователей Gmail рекомендуется разрешить Chrome запрос на использование Gmail для этих ссылок. Обратите внимание на иконку с пересекающимися ромбами, когда вы находитесь в Gmail — кликните по ней, выберите Разрешить и нажмите Готово . Если это не решило проблему, попробуйте очистить кэш браузера или сбросить настройки Chrome.

Общие шаги для отладки

Проверьте расширения браузера

Некоторые расширения могут влиять на работу mailto ссылок. Попробуйте отключить расширения, например, блокировщики всплывающих окон или дополнения почтовых клиентов, и затем попробуйте открыть mailto ссылку снова.

Почтовое приложение по умолчанию в Windows

На Windows 10 убедитесь, что выбранный почтовый клиент установлен как стандартное приложение для протокола MAILTO. Используйте функцию Стандартные программы в поиске Windows и свяжите протокол MAILTO со своим выбранным приложением (См. образец).

Ссылки Mailto внутри iframes

Если вы встраиваете mailto ссылки в iframe, добавьте атрибут target="_top" , который перенаправит вызов из iframe. Это обеспечит корректное открытие почтового клиента:

HTML Скопировать код <a target="_top" href="mailto:example@example.com">Написать нам</a> <!-- Мы все любим послушные iframe! 😁 -->

Визуализация

Давайте проведем аналогию с двумя поездами (🛤), представляющими различные веб-браузеры:

Markdown Скопировать код Линия Firefox (🦊): Поезд останавливается на каждой станции, включая "Станцию Mailto". Линия Chrome (🌐): Поезд минует "Станцию Mailto" из-за преград на пути.

🦊 ✅ – Пассажиры Firefox спокойно выходят на "Станции Mailto".

🌐 ❓ – Пассажиры Chrome в неразберихе.

Markdown Скопировать код Пассажир: "Почему поезд Chrome проезжает мимо станции Mailto?" Кондуктор: "Ох, возможно, вина лежит на блокировщиках или настройках/расширениях, вызывающих обход!"

Завершение: Чтобы Chrome безошибочно работал с ссылками mailto, проверьте расширения, настройки и системные связи.

Управление поведением ссылок mailto в Chrome

Назначьте почтовое приложение по умолчанию

Убедитесь, что в Chrome назначено почтовое приложение по умолчанию для обработки ссылок mailto . Например, задайте Gmail своим основным клиентом, перейдя по адресу chrome://settings/handlers и выбрав его в качестве стандартного. (Смотреть пример)

Если "email" отсутствует в обработчиках

Если в списке обработчиков отсутствует "email", ознакомьтесь с этой подробной инструкцией, которая расскажет, как добавить обработчик вручную.

Настройка почтового клиента

Для некоторых настольных почтовых клиентов может понадобиться произвести дополнительные настройки для работы с ссылками mailto. Соответствующую информацию вы сможете найти в справочнике для вашего клиента.

Полезные материалы