Кодировка символа градуса Цельсия в веб-страницах

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Быстрый ответ

Для отображения символа градуса Цельсия ( °C ) на веб-странице внутри HTML кода можно использовать °C .

HTML Скопировать код <p>Текущая температура: 20°C</p> <!-- Брр... Время одеться потеплее! -->

В результате на веб-странице вы увидите следующее: "Текущая температура: 20°C".

Обеспечение правильного отображения специальных символов

Чтобы специальные символы отображались корректно, убедитесь, что для вашей веб-страницы установлена кодировка UTF-8. Для этого в секции <head> документа добавьте следующий мета-тэг:

HTML Скопировать код <meta charset="utf-8"> <!-- Кодировка важна для всех, даже для "единорогов"! -->

Как избежать проблем с автоматическими переносами строк

Вероятно, вам знакома ситуация, когда автоматические переносы строк разрывают выражения или строки кода. Чтобы избежать такой проблемы, используйте тег <nobr> :

HTML Скопировать код <nobr>20°C</nobr> <!-- Обозначение температуры и символ градуса останутся вместе! -->

Другим решением может быть применение CSS:

CSS Скопировать код .temperature { white-space: nowrap; /* Чтобы обозначение температуры не разделялось на две строки! */ }

Применение пользовательских шрифтов

Если вам требуется применить специальные стили или шрифты для символа градуса Цельсия, вы можете используйте CSS-правило @font-face с выбранным шрифтом:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'CustomFont'; /* Добавим элегантности */ src: url('CustomFont.woff2') format('woff2'); } .temperature { font-family: 'CustomFont', sans-serif; }

Ссылки на символы: Unicode и CSS Content

Как альтернативу HTML-сущностям, вы можете использовать Unicode-ссылку на символ ℃ :

HTML Скопировать код <p>Текущая температура: 20℃</p> <!-- Это неповторимо, не так ли? -->

Для вставки символа градуса Цельсия свойством content в CSS вы можете обратиться к псевдо-элементу ::after :

CSS Скопировать код .temp::after { content: '\00B0C'; /* Чувствуете теплоту? */ }

Увеличение доступности контента

Для повышения доступности ваших контентов для всех пользователей, в том числе и тех, кто использует вспомогательные устройства, добавьте aria-label для улучшения семантики:

HTML Скопировать код <span aria-label="градусы Цельсия">20°C</span> <!-- Даже "роботы" будут нам благодарны! -->

Использование <sup> поможет визуальноредить символ градуса:

HTML Скопировать код <p>Текущая температура: 20<sup>°</sup>C</p> <!-- "C" означает "Класс!" -->

Проверка кодировки вашего документа

Проверьте кодировку на различных устройствах и браузерах для того чтобы гарантировать, что все пользователи видят контент одинаково. Любые различия в отображении могут повлиять на восприятие вашего сайта.

Вот как выглядят наилучшие практики:

Укажите DOCTYPE и кодировку символов в начале документа.

Кодируйте специальные символы аккуратно.

Используйте CSS для решения проблем отображения.

Следите за обновлениями стандартов в области веб-разработки.

Визуализация

Визуализация символа градуса Цельсия помогает упростить его кодирование:

Markdown Скопировать код 🌡️ – Термометр может показывать не только температуру... Методы кодирования: 1. HTML-сущность: **°C** 2. Unicode: **℃** или **°C** 3. CSS: **content: '\2103';** Вот как это выглядит в браузере: 1. 72°C превращается в 72°C 2. 72℃ становится 72°C 3. .temp::after { content: '\2103' } преображается в 72°C

Выберите наилучший способ отображения для корректного указания температуры на вашем сайте. 😉

Обеспечение согласованности кодировки на стороне сервера

Если настройки сервера противоречат настройкам на стороне клиента, кодировка может быть некорректной. Проверьте HTTP заголовки для обеспечения согласованности:

Content-Type: text/html; charset=utf-8 /* Коммуникация – это ключ к успеху! */

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