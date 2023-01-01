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Кнопка или submit: разница и использование в HTML

#Формы  #Инпуты и типы полей  #Кнопки и элементы управления  
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Быстрый ответ

<input type='button'> — это кнопка, предназначенная для вызова JavaScript-функций, не предполагающая отправку данных формы на сервер. В противовес ей, <input type='submit'> — это кнопка, по умолчанию инициирующая отправку данных на сервер.

  • Кнопка: модифицирует поведение интерфейса или активирует скрипты.

    HTML
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    <input type="button" onclick="yourFunction();" />

  • Отправка: совершает отправку данных из формы.

    HTML
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    <input type="submit" />

Используйте <input type='button'>, когда требуется задать конкретное действие, и <input type='submit'> для отправки формы.

Пошаговый план для смены профессии

Функциональность и стандартное поведение

При использовании каждого типа <input> определённая роль кнопки в форме принимается автоматически, и понимание этого различия обладает критическим значением для эффективной обработки данных.

  • Неявная отправка: возможна исключительно с использованием <input type='submit'>; эта кнопка взаимодействует напрямую с атрибутом action формы.
  • Использование JavaScript: для выполнения действий при помощи <input type='button'> нужно применять JavaScript-скрипты, например, для AJAX-запросов или динамического изменения интерфейса.

Стандарты HTML чётко описывают взаимодействия элементов формы, разделяя типы input в зависимости от конкретных пользовательских взаимодействий.

Управление стандартными действиями и пользовательским взаимодействием

<input type='submit'> после выполнения отправки формы обновляет страницу, в то время как <input type='button'> не вызывает перезагрузку, что делает его удобным для совершения интерактивных взаимодействий с использованием AJAX-запросов.

Чтобы модифицировать эти стандартные действия, используйте JavaScript для настройки поведения кнопок согласно дизайну интерфейса формы.

Выбор подходящего типа input

Выбор между <input type='submit'> и <input type='button'> определяется поставленной задачей: первый применяется для отправки данных формы, второй — для более комплексных действий, например, валидации данных или в случаях, когда отправка формы не нужна.

Визуализация

Представьте <input type='button'> и <input type='submit'> как две различные кнопки управления в кабине пилота космического корабля:

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Кнопка A (🕹️🅰️): `<input type='button'>`
Кнопка B (🕹️🅱️): `<input type='submit'>`

Кнопка A (🕹️🅰️) — ручное управление. Требует вашей команды для активации.

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Направляйте её как вам угодно: поднимайте, опускайте или блокируйте. Без вашего вмешательства она остаётся неподвижной.

Кнопка B (🕹️🅱️) — автоматический режим. После активации направляет вас к цели.

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Просто нажмите её, и космический корабль самостоятельно двинется к указанной вами локации.

Ключевые аспекты визуализации:

  • Активация кнопки A (🕹️🅰️): вы определяете направление.
  • Активация кнопки B (🕹️🅱️): автопилот включён, данные формы посылаются на сервер!

Сценарии и лучшие практики использования

<input type='button'> подходит для сложных форм, где необходимо собирать данные или проводить пользователя по ряду шагов без перезагрузки страницы.

<input type='submit'> лучше применять в простых формах, как, например, формы входа или контактные формы, где требуется быстрая отправка данных.

Следуя лучшим практикам, используйте клиентскую и серверную валидацию данных формы, чтобы предотвратить ошибочную или несанкционированную отправку.

Полезные материалы

  1. <input>: Элемент ввода – HTML | MDN — подробное руководство по элементу <input>.
  2. HTML input type Attribute — начальные материалы с описанием различных типов input.
  3. HTML Standard — официальная спецификация для элемента <input>.
  4. html – input type="submit" Vs button tag are they interchangeable? – Stack Overflow — обсуждение практических различий между <input type='submit'> и <button>.
  5. html – <button> vs. <input type="button">. Which to use? – Stack Overflow — сценарии использования для <input type='button'> и <button>.
  6. When To Use The Button Element | CSS-Tricks — описание случаев, когда предпочтительнее использовать <button> вместо <input>.
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Пётр Гончаров

SEO-редактор

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