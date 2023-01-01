Кнопка или submit: разница и использование в HTML#Формы #Инпуты и типы полей #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
<input type='button'> — это кнопка, предназначенная для вызова JavaScript-функций, не предполагающая отправку данных формы на сервер. В противовес ей,
<input type='submit'> — это кнопка, по умолчанию инициирующая отправку данных на сервер.
Кнопка: модифицирует поведение интерфейса или активирует скрипты.
<input type="button" onclick="yourFunction();" />
Отправка: совершает отправку данных из формы.
<input type="submit" />
Используйте
<input type='button'>, когда требуется задать конкретное действие, и
<input type='submit'> для отправки формы.
Функциональность и стандартное поведение
При использовании каждого типа
<input> определённая роль кнопки в форме принимается автоматически, и понимание этого различия обладает критическим значением для эффективной обработки данных.
- Неявная отправка: возможна исключительно с использованием
<input type='submit'>; эта кнопка взаимодействует напрямую с атрибутом
actionформы.
- Использование JavaScript: для выполнения действий при помощи
<input type='button'>нужно применять JavaScript-скрипты, например, для AJAX-запросов или динамического изменения интерфейса.
Стандарты HTML чётко описывают взаимодействия элементов формы, разделяя типы input в зависимости от конкретных пользовательских взаимодействий.
Управление стандартными действиями и пользовательским взаимодействием
<input type='submit'> после выполнения отправки формы обновляет страницу, в то время как
<input type='button'> не вызывает перезагрузку, что делает его удобным для совершения интерактивных взаимодействий с использованием AJAX-запросов.
Чтобы модифицировать эти стандартные действия, используйте JavaScript для настройки поведения кнопок согласно дизайну интерфейса формы.
Выбор подходящего типа input
Выбор между
<input type='submit'> и
<input type='button'> определяется поставленной задачей: первый применяется для отправки данных формы, второй — для более комплексных действий, например, валидации данных или в случаях, когда отправка формы не нужна.
Визуализация
Представьте
<input type='button'> и
<input type='submit'> как две различные кнопки управления в кабине пилота космического корабля:
Кнопка A (🕹️🅰️): `<input type='button'>`
Кнопка B (🕹️🅱️): `<input type='submit'>`
Кнопка A (🕹️🅰️) — ручное управление. Требует вашей команды для активации.
Направляйте её как вам угодно: поднимайте, опускайте или блокируйте. Без вашего вмешательства она остаётся неподвижной.
Кнопка B (🕹️🅱️) — автоматический режим. После активации направляет вас к цели.
Просто нажмите её, и космический корабль самостоятельно двинется к указанной вами локации.
Ключевые аспекты визуализации:
- Активация кнопки A (🕹️🅰️): вы определяете направление.
- Активация кнопки B (🕹️🅱️): автопилот включён, данные формы посылаются на сервер!
Сценарии и лучшие практики использования
<input type='button'> подходит для сложных форм, где необходимо собирать данные или проводить пользователя по ряду шагов без перезагрузки страницы.
<input type='submit'> лучше применять в простых формах, как, например, формы входа или контактные формы, где требуется быстрая отправка данных.
Следуя лучшим практикам, используйте клиентскую и серверную валидацию данных формы, чтобы предотвратить ошибочную или несанкционированную отправку.
Полезные материалы
- <input>: Элемент ввода – HTML | MDN — подробное руководство по элементу
<input>.
- HTML input type Attribute — начальные материалы с описанием различных типов
input.
- HTML Standard — официальная спецификация для элемента
<input>.
- html – input type="submit" Vs button tag are they interchangeable? – Stack Overflow — обсуждение практических различий между
<input type='submit'>и
<button>.
- html – <button> vs. <input type="button">. Which to use? – Stack Overflow — сценарии использования для
<input type='button'>и
<button>.
- When To Use The Button Element | CSS-Tricks — описание случаев, когда предпочтительнее использовать
<button>вместо
<input>.
Пётр Гончаров
SEO-редактор